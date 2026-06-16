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Senegal na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir

Senegal de Sadio Mané estreia na Copa do Mundo diante da França, nesta terça-feira (16/6), às 16h (de Brasília, no MetLife Stadium, em Rutherford, nos EUA

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SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
16/06/2026 04:08

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Senegal na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Senegal na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir crédito: No Ataque Internacional
Senegal na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Senegal na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir (O atacante Sadio Mané é o líder de Senegal na Copa do Mundo)

Pela terceira vez consecutiva (e a quarta no geral), Senegal disputará a Copa do Mundo. A primeira meta dos comandados de Pape Thiaw é superar a campanha de 2002, quando o país alcançou as quartas de final liderado justamente pelo atual treinador. O No Ataque apresenta, a seguir, um guia dos Leões da Teranga.

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Senegal, liderado pelo atacante Sadio Mané, ocupa espaço no desafiador Grupo I, que também abarca França, uma das grandes favoritas ao título, Noruega e Iraque. Os Leões da Teranga têm duas opções: surpreender as equipes tidas como superiores ou pontuar o suficiente para avançar com um dos oito melhores terceiros colocados.

Na estreia, Senegal não terá vida fácil. Encara a França, nesta terça-feira (16/6), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

Grupo de Senegal na Copa do Mundo

  1. França
  2. Noruega
  3. Senegal
  4. Iraque
Senegal perdeu para os EUA por 3 a 2 no penúltimo amistoso antes da Copa. Foto: Jamie Squire/AFP

Jogos de Senegal na Copa do Mundo

  • França x Senegal – 16/6 (terça-feira), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA);
  • Noruega x Senegal – 22/6 (segunda-feira), às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA);
  • Senegal x Iraque – 26/6 (sexta-feira), às 16h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto (Canadá);

Onde assistir aos jogos de Senegal na Copa?

  • França x SenegalGlobo (TV aberta), NSports (YouTube), Globoplay (streaming), SporTV (TV fechada), Ge TV (YouTube) e SBT (TV aberta)
  • Noruega x SenegalCazéTV (YouTube), Globo (TV aberta), Globoplay (streaming) e SporTV (TV fechada)
  • Senegal x IraqueCazé TV (YouTube)
Time titular de Senegal no empate amistoso sem gols com a Arabia Saudita – o último antes da Copa. Foto: Ronald Cortes/AFP

Convocados de Senegal para a Copa do Mundo de 2026

Pape Thiaw levou 28 atletas para os Estados Unidos e, depois dos amistosos, dispensou dois para se adequar ao limite imposto pela Federação Internacional de Futebol (Fifa): o zagueiro Ilay Camara (Anderlecht); e o meio-campista Bara Sapoko Ndiaye (Bayern de Munique). O grande destaque da lista é o atacante Sadio Mané.

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    • Goleiros: Édouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre) e Yehvann Diouf (Nice);
    • Defensores: Krépin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malich Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Lyon), Moustapha Mbow (Paris FC) e Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (Monaco)
    • Meio-campistas: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham)
    • Atacantes: Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Nicolas Jackson (Bayern de Munique), Bamba Dieng (Lorient) e Chérif Ndiaye (Samsunspor).

    Senegal em Copas do Mundo

    • Participações: 4 (2002, 2018, 2022, 2026)
    • Participação mais recente: 2022 (Catar)
    • Melhor campanha: 2002 (quartas de final)
    • Como se classificou? Eliminatórias da África
    • Histórico nas Copas: 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 16 gols marcados, 17 gols sofridos

    A notícia Senegal na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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    datas jogos

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