Após empate contra Uruguai, Arábia mantém escrita contra sul-americanos em Copas (Messi lamenta derrota para a Arábia Saudita em 2022)

O empate por 1 a 1 com o Uruguai, nesta segunda-feira (15/6), pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ampliou uma curiosa escrita da Arábia Saudita no principal torneio do futebol mundial.

Mesmo sem o histórico e a tradição das principais seleções do planeta, os sauditas seguem sem nunca perder para adversários da América do Sul em Copas do Mundo.

Com o resultado obtido diante da Celeste, a seleção asiática chegou a dois confrontos contra equipes da Conmebol no Mundial, com uma vitória e um empate.

A primeira vez havia ocorrido justamente na Copa do Catar, em 2022. Na ocasião, a Arábia Saudita protagonizou uma das maiores zebras da história recente do torneio ao derrotar a Argentina por 2 a 1 na rodada de abertura do Grupo C.

Quatro anos depois, voltou a enfrentar uma seleção sul-americana em uma estreia de Copa. Novamente, saiu sem derrota.

Arábia Saudita segue invicta contra sul-americanos

O retrospecto dos sauditas contra seleções da Conmebol em Copas do Mundo agora é o seguinte:

2022: Argentina 1 x 2 Arábia Saudita

2026: Uruguai 1 x 1 Arábia Saudita

Argentina e Uruguai somam cinco títulos mundiais e estão entre as seleções mais tradicionais da história do torneio, mas não foram capazes de vencer a Arábia nestas Copas.

No Catar, os sauditas interromperam uma invencibilidade argentina que durava 36 partidas. Curiosamente, aquela seleção de Lionel Messi se recuperaria ao longo da competição e terminaria campeã mundial.

Já em 2026, a equipe comandada pelo grego Georgios Donis voltou a mostrar competitividade ao segurar o Uruguai e pontuar logo na estreia.

Messi lamenta derrota para a Arábia Saudita em 2022 (foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Estreias da Arábia em Copas costumam render capítulos curiosos

Se os confrontos contra sul-americanos já renderam momentos marcantes, as estreias da Arábia Saudita em Copas do Mundo também costumam produzir histórias peculiares.

A seleção asiática disputou sete jogos inaugurais em Mundiais. O retrospecto é de duas vitórias, dois empates e três derrotas.

Confira todas as estreias:

1994: Holanda 2 x 1 Arábia Saudita

1998: Arábia Saudita 0 x 1 Dinamarca

2002: Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita

2006: Tunísia 2 x 2 Arábia Saudita

2018: Rússia 5 x 0 Arábia Saudita

2022: Argentina 1 x 2 Arábia Saudita

2026: Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai

Da maior zebra à goleada histórica

Entre todas as estreias, a mais lembrada certamente ocorreu no Catar. Em 22 de novembro de 2022, a Arábia Saudita virou sobre a Argentina por 2 a 1 e protagonizou uma das maiores surpresas da história das Copas. O resultado encerrou uma sequência de 36 jogos de invencibilidade dos argentinos e colocou os sauditas no centro das atenções do futebol mundial.

Já a estreia mais dolorosa aconteceu em 2002. Na Copa disputada na Coreia do Sul e no Japão, os sauditas foram goleados pela Alemanha por 8 a 0, resultado que permanece como a pior derrota da seleção em Mundiais.

Outra situação incomum ocorreu em 2018. Como país convidado para a partida de abertura da Copa da Rússia, a Arábia Saudita teve a responsabilidade de disputar o jogo inaugural do torneio diante dos donos da casa e acabou derrotada por 5 a 0.

Lance de Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita, em 2002 (foto: RABIH MOGHRABI/AFP)

Próximo jogo da Arábia Saudita na Copa

A Arábia Saudita volta a campo no dia 21 de junho, às 13h (de Brasília), quando enfrenta a Espanha pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo.

Os sauditas chegam embalados pelo empate diante do Uruguai e tentarão surpreender mais uma seleção tradicional para seguir vivos na luta por uma vaga nas oitavas de final.

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