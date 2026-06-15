Canobbio, do Fluminense e do Uruguai, analisa empate na Copa: ‘Copo meio cheio’ (Canobbio em ação contra a Arábia Saudita)

O empate do Uruguai por 1 a 1 com a Arábia Saudita, nesta segunda-feira (15/6), pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026, foi encarado com otimismo pelo atacante Agustín Canobbio. O jogador do Fluminense valorizou a reação da Celeste no segundo tempo e destacou a postura da equipe após sair atrás no placar.

Os uruguaios tiveram dificuldades durante boa parte da partida disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, mas cresceram na etapa final, empurraram os sauditas para o campo de defesa e chegaram ao empate com Maxi Araújo aos 35 minutos do segundo tempo.

Copa do Mundo GRUPO H # Clube P J V E D 1 Arábia Saudita 1 1 0 1 0 2 Uruguai 1 1 0 1 0 3 Cabo Verde 1 1 0 1 0 4 Espanha 1 1 0 1 0 Ver Tabela completa

Na avaliação de Canobbio, o desempenho apresentado após o intervalo deixou uma impressão positiva, principalmente pela capacidade de reação demonstrada pela equipe.

“Acho que a vida tem que ser assim, de ver o copo meio cheio. Acho que por ser estreia, no começo estávamos ansiosos e tomamos o gol, mas no segundo tempo acho que a gente demonstrou a intensidade, qualidade e conseguiu o empate. Depois tentamos mais. Acho que a imagem que deixamos é dessa capacidade de tentar virar o jogo. Então vemos o copo meio cheio. É isso, o que a gente deixou no final”. Canobbio, atacante do Uruguai

Canobbio destaca equilíbrio da Copa do Mundo

O atacante também chamou atenção para o alto nível de competitividade do torneio. Segundo ele, o empate reforça uma característica que tem se repetido nas primeiras rodadas da Copa: a dificuldade encontrada pelas seleções consideradas favoritas.

Para Canobbio, não há espaço para subestimar adversários em um Mundial.

“O nível da Copa é muito parelho, o nível é muito alto. Não tem time ruim. Acho que são todos muito intensos e a gente sabe disso”, analisou.

O jogador do Fluminense ainda ressaltou uma característica histórica da seleção uruguaia: a competitividade.

“Na história do Uruguai, não somos nem menos, nem mais que ninguém. E é isso que a característica tem na gente. O povo uruguaio é isso: tentar até o final, competir até o final.”

Uruguai na Copa

Apesar de não conquistar a vitória na estreia, o resultado mantém o Uruguai em condições de lutar pelas primeiras posições do Grupo H.

A Celeste soma um ponto após a primeira rodada e agora volta suas atenções para o confronto contra Cabo Verde, que pode ser decisivo na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

“É um grupo muito parelho, igual a toda a Copa”, concluiu Canobbio.

Canobbio em ação contra a Arábia Saudita (foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Próximo jogo do Uruguai

O Uruguai volta a campo no dia 21 de junho, às 19h (de Brasília), para enfrentar Cabo Verde pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.

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A notícia Canobbio, do Fluminense e do Uruguai, analisa empate na Copa: ‘Copo meio cheio’ foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo