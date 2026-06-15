Canobbio, do Fluminense e do Uruguai, analisa empate na Copa: ‘Copo meio cheio’
Para Canobbio, o desempenho apresentado após o intervalo deixou uma impressão positiva e deve ser encarado com otimismo
compartilheSIGA
O empate do Uruguai por 1 a 1 com a Arábia Saudita, nesta segunda-feira (15/6), pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026, foi encarado com otimismo pelo atacante Agustín Canobbio. O jogador do Fluminense valorizou a reação da Celeste no segundo tempo e destacou a postura da equipe após sair atrás no placar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os uruguaios tiveram dificuldades durante boa parte da partida disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, mas cresceram na etapa final, empurraram os sauditas para o campo de defesa e chegaram ao empate com Maxi Araújo aos 35 minutos do segundo tempo.
|#
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|1
|Arábia Saudita
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|Uruguai
|1
|1
|0
|1
|0
|3
|Cabo Verde
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|Espanha
|1
|1
|0
|1
|0
Na avaliação de Canobbio, o desempenho apresentado após o intervalo deixou uma impressão positiva, principalmente pela capacidade de reação demonstrada pela equipe.
“Acho que a vida tem que ser assim, de ver o copo meio cheio. Acho que por ser estreia, no começo estávamos ansiosos e tomamos o gol, mas no segundo tempo acho que a gente demonstrou a intensidade, qualidade e conseguiu o empate. Depois tentamos mais. Acho que a imagem que deixamos é dessa capacidade de tentar virar o jogo. Então vemos o copo meio cheio. É isso, o que a gente deixou no final”.Canobbio, atacante do Uruguai
Canobbio destaca equilíbrio da Copa do Mundo
O atacante também chamou atenção para o alto nível de competitividade do torneio. Segundo ele, o empate reforça uma característica que tem se repetido nas primeiras rodadas da Copa: a dificuldade encontrada pelas seleções consideradas favoritas.
Para Canobbio, não há espaço para subestimar adversários em um Mundial.
“O nível da Copa é muito parelho, o nível é muito alto. Não tem time ruim. Acho que são todos muito intensos e a gente sabe disso”, analisou.
O jogador do Fluminense ainda ressaltou uma característica histórica da seleção uruguaia: a competitividade.
“Na história do Uruguai, não somos nem menos, nem mais que ninguém. E é isso que a característica tem na gente. O povo uruguaio é isso: tentar até o final, competir até o final.”
Uruguai na Copa
Apesar de não conquistar a vitória na estreia, o resultado mantém o Uruguai em condições de lutar pelas primeiras posições do Grupo H.
A Celeste soma um ponto após a primeira rodada e agora volta suas atenções para o confronto contra Cabo Verde, que pode ser decisivo na disputa por uma vaga nas oitavas de final.
“É um grupo muito parelho, igual a toda a Copa”, concluiu Canobbio.
Próximo jogo do Uruguai
O Uruguai volta a campo no dia 21 de junho, às 19h (de Brasília), para enfrentar Cabo Verde pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Canobbio, do Fluminense e do Uruguai, analisa empate na Copa: ‘Copo meio cheio’ foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo