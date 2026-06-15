Copa do Mundo: com um gol em cada tempo, Arábia Saudita e Uruguai empatam em Miami
Com o resultado, uruguaios e sauditas somam um ponto cada na abertura da chave, que também conta com Espanha e Cabo Verde
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Uruguai e Arábia Saudita se enfrentaram nesta segunda-feira (15/6), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. Em uma partida marcada por muita disputa física e poucas oportunidades claras de gol, as equipes empataram em 1 a 1.
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Após um primeiro tempo equilibrado e de raras chances de gol, a partida ganhou contornos diferentes na etapa complementar. Os sauditas abriram o placar com Al-Harbi, aos 37 minutos do primeiro tempo, mas na segunda etapa recuaram suas linhas e passaram a suportar uma pressão constante dos sul-americanos.
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O Uruguai aumentou o volume ofensivo, ocupou o campo de ataque e criou as principais oportunidades da partida. A insistência foi premiada aos 35 minutos do segundo tempo, quando Maxi Araújo aproveitou rebote dentro da área para decretar o empate.
Com o resultado, uruguaios e sauditas somam um ponto cada na abertura da chave, que também conta com Espanha e Cabo Verde.
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Uruguai e Arábia Saudita fizeram uma primeira etapa bastante equilibrada em Miami. Apesar de controlar a posse de bola durante boa parte do tempo, a Celeste encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras de gol.
A equipe comandada por Marcelo Bielsa sentiu a ausência de um meia mais criativo pelo centro do campo. Com Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde formando o trio de meio-campistas, os sul-americanos ganharam intensidade e poder de marcação, mas tiveram dificuldades para romper as linhas defensivas adversárias.
Sem conseguir encontrar espaços pelo corredor central, o Uruguai passou a circular a bola principalmente pelos lados do campo. A estratégia, porém, produziu pouco perigo diante da organização defensiva saudita.
A primeira oportunidade mais clara surgiu apenas aos 27 minutos. Após cruzamento para a área, Federico Viñas apareceu entre os defensores e desviou de cabeça, em um peixinho, obrigando a defesa saudita a redobrar a atenção.
Do outro lado, a Arábia Saudita mostrou muita disciplina tática e intensidade na marcação. Os sauditas fecharam bem os espaços e conseguiram neutralizar a maior parte das ações ofensivas uruguaias.
Os asiáticos até tentaram acelerar algumas transições ofensivas, mas também encontraram dificuldades para construir jogadas e pouco ameaçaram Fernando Muslera, que só trabalhou de forma contundente ao espalmar um bom chute de Al-Harbi, aos 37 minutos.
Com muitas disputas físicas, erros de passe e pouca criatividade dos dois lados, o empate ao fim da primeira etapa refletia bem o equilíbrio do confronto.
Porém, antes do apito final e superado o deserto de ideias, a Arábia abriu ao placar em um lance de bola parada. Após cobrança de escanteio aos 40 minutos, Al-Amri aproveitou rebote de Muslera e com oportunismo fez 1 a 0.
Segundo tempo
O panorama da partida mudou completamente após o intervalo. Em desvantagem no placar, o Uruguai assumiu o controle das ações e passou a pressionar a Arábia Saudita de forma praticamente ininterrupta.
A equipe comandada por Marcelo Bielsa adiantou suas linhas, empurrou os adversários para trás e passou a rondar a área saudita em busca do empate. A Arábia, por sua vez, optou por uma postura mais conservadora, com bloco baixo e linhas compactas para defender a vantagem.
A pressão uruguaia quase surtiu efeito aos 14 minutos. Após sobra na intermediária, Manuel Ugarte arriscou de longa distância e acertou a trave direita do goleiro Al-Owais, no que até então havia sido a melhor oportunidade da Celeste na partida.
O lance aumentou ainda mais o ímpeto ofensivo dos sul-americanos. Apesar do amplo domínio territorial, o Uruguai encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em finalizações limpas. A Arábia Saudita se defendia com praticamente todos os jogadores atrás da linha da bola e apostava apenas em raros contra-ataques.
De tanto insistir, os uruguaios finalmente encontraram o caminho do gol aos 35 minutos. Matías Viña recebeu pela esquerda e levantou na área. Viñas subiu mais alto que a marcação e cabeceou para defesa do goleiro. No rebote, Maxi Araújo apareceu livre para empurrar para o fundo das redes e deixar tudo igual: 1 a 1.
Nos minutos finais, a Celeste manteve a pressão e tentou a virada, mas a defesa saudita conseguiu resistir e assegurar o empate em Miami. Deu tempo para Valverde quase chegar lá, ao parar em uma excelente defesa do goleiro Al-Owais.
Situação do Grupo H
Mais cedo, surpreendentemente Espanha e Cabo Verde empataram em 0 a 0, com destaque para a atuação do goleiro Vozinha.
Com isso, todas as quatro equipes da chave estão empatadas com um ponto.
Próximos jogos
Uruguai
- 21/6, às 19h: Uruguai x Cabo Verde Grupo H
Arábia Saudita
- 21/6, às 13h: Espanha x Arábia Saudita Grupo H
Arábia Saudita x Uruguai
Arábia Saudita
Al-Owais; Al-Amri, Al-Tambakti, Al-Harbi e Al-Shamat; Al-Juwayr (Nasser Al-Dawsari, aos 18′ do 2º T), Al-Khaibari, Kanno e Al-Shamat (Nawaf Boushal, aos 36′ do 2º T); Al-Bukairan e Al-Dawsari. Técnico: Georgios Donis.
Uruguai
Muslera; Varela, Cáceres, Olivera e Viña; Ugarte (de La Cruz, aos 27′ do 2º T), Bentancur, Valverde e Maxi Araújo (Aguirre, aos 45′ do 2ºT); Viñas (Sanabria, no intervalo) e Darwin Núñez (Canobbio, no intervalo). Técnico: Marcelo Bielsa.
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- Motivo: 1ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026
- Data e horário: 15 de junho de 2026 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos
- Gols: Al-Amri, aos 40′ do 1º T (SAU); Maxi Araújo, aos 35′ do 2º T (URU)
- Cartões amarelos: Al-Amri, aos 44′ do 1º T
- Cartões vermelhos: nenhum
- Árbitro: Maurizio Mariani (Itália)
- Assistente 1: Daniele Bindoni (Itália)
- Assistente 2: Alberto Tegoni (Itália)
- VAR: Marco Di Bello (Itália)
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