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Em qual canal vai passar Irã x Nova Zelândia hoje (15/6)?

Irã e Nova Zelândia se enfrentam nesta segunda-feira (15/6), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood, nos EUA, pela primeira rodada do Grupo G da Copa

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SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
15/06/2026 16:06

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Em qual canal vai passar Irã x Nova Zelândia hoje (15/6)?
Em qual canal vai passar Irã x Nova Zelândia hoje (15/6)? crédito: No Ataque Internacional
Em qual canal vai passar Irã x Nova Zelândia hoje (15/6)?
Em qual canal vai passar Irã x Nova Zelândia hoje (15/6)? (Seleção Iraniana treina em Tijuana, no México, devido à guerra entre o país e os Estados Unidos, também sede do Mundial)

Irã e Nova Zelândia tentarão avançar de fase na Copa do Mundo pela primeira vez na história. E, curiosamente, medirão forças na primeira rodada do Grupo G. O duelo está marcado para as 22h (de Brasília) desta segunda-feira (15/6), no SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos. O No Ataque informa, a seguir, onde assistir à partida.

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Copa do Mundo (em 14/06/2026)
GRUPO G
# Clube P J V E D
1 Bélgica 0 0 0 0 0
2 Egito 0 0 0 0 0
3 Irã 0 0 0 0 0
4 Nova Zelândia 0 0 0 0 0
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O Irã disputará o Mundial pela sétima vez na história. Em todas as outras edições (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022), parou na fase de grupos. A Nova Zelândia, sem muita tradição no futebol, participou de duas Copas (1982, 2010) e também nunca celebrou uma classificação.

A chance de as seleções se classificarem é agora. Isso porque, com 48 equipes na disputa, mais avançam ao mata-mata, que ganha nova etapa – a segunda rodada, ou os 16 avos de final, chame como preferir. Bélgica e Egito também integram o Grupo B e são os favoritos – o duelo entre ambos é no mesmo dia, às 16h, no Lumen Field, em Seattle.

Irã x Nova Zelândia: qual canal vai passar?

O embate entre Irã e Nova Zelândia, pela primeira rodada do Grupo G, será transmitido apenas pela Cazé TV, no YouTube.

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A notícia Em qual canal vai passar Irã x Nova Zelândia hoje (15/6)? foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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