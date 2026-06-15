Em qual canal vai passar Irã x Nova Zelândia hoje (15/6)?
Irã e Nova Zelândia se enfrentam nesta segunda-feira (15/6), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood, nos EUA, pela primeira rodada do Grupo G da Copa
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Irã e Nova Zelândia tentarão avançar de fase na Copa do Mundo pela primeira vez na história. E, curiosamente, medirão forças na primeira rodada do Grupo G. O duelo está marcado para as 22h (de Brasília) desta segunda-feira (15/6), no SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos. O No Ataque informa, a seguir, onde assistir à partida.
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O Irã disputará o Mundial pela sétima vez na história. Em todas as outras edições (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022), parou na fase de grupos. A Nova Zelândia, sem muita tradição no futebol, participou de duas Copas (1982, 2010) e também nunca celebrou uma classificação.
A chance de as seleções se classificarem é agora. Isso porque, com 48 equipes na disputa, mais avançam ao mata-mata, que ganha nova etapa – a segunda rodada, ou os 16 avos de final, chame como preferir. Bélgica e Egito também integram o Grupo B e são os favoritos – o duelo entre ambos é no mesmo dia, às 16h, no Lumen Field, em Seattle.
Irã x Nova Zelândia: qual canal vai passar?
O embate entre Irã e Nova Zelândia, pela primeira rodada do Grupo G, será transmitido apenas pela Cazé TV, no YouTube.
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A notícia Em qual canal vai passar Irã x Nova Zelândia hoje (15/6)? foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha