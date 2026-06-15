Titular de Cabo Verde na Copa tem nome em homenagem a jogador da Seleção e apelido inusitado (Vozinha em ação contra a Espanha)

A estreia de Cabo Verde em Copas do Mundo, nesta segunda-feira (15/6), contra a Espanha, marca um momento histórico para o pequeno país africano. E um dos personagens mais emblemáticos da campanha é o homem responsável por defender o gol dos Tubarões Azuis.

Aos 40 anos, Josimar José Évora Dias, mais conhecido como Vozinha, é um dos jogadores mais experientes da Copa do Mundo de 2026 e uma das maiores referências da história da seleção cabo-verdiana.

O curioso é que tanto o nome quanto o apelido do goleiro carregam histórias pouco comuns.

Enquanto “Vozinha” surgiu por causa da relação com os avós durante a infância, “Josimar” foi escolhido pelo pai em homenagem a um jogador brasileiro que brilhou na Copa do Mundo de 1986.

Jogadores da Seleção de Cabo Verde (foto: Divulgação)

Jogador que recebeu nome em homenagem a brasileiro

Antes mesmo de se tornar goleiro, Vozinha já carregava uma ligação com o futebol. Fanático pelo esporte, seu pai queria batizá-lo inicialmente como Valdano, em referência ao ex-atacante argentino Jorge Valdano, campeão mundial com a Argentina em 1986.

As autoridades de Cabo Verde, porém, não autorizaram o registro. A solução encontrada foi outra homenagem futebolística. O nome escolhido acabou sendo Josimar, em referência ao lateral-direito Josimar Higino Pereira, que ganhou projeção internacional defendendo a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do México, em 1986.

Naquele Mundial, Josimar se tornou titular após uma lesão de Édson Boaro e chamou atenção pelos golaços marcados contra Irlanda do Norte e Polônia. Posteriormente, também fez parte do histórico time do Botafogo que encerrou um jejum de 21 anos sem títulos estaduais ao conquistar o Campeonato Carioca de 1989.

Décadas depois, seu nome reapareceria em outra Copa do Mundo, desta vez estampado na certidão de nascimento do goleiro titular de Cabo Verde.

De onde surgiu o apelido Vozinha?

Apesar do nome oficial, quase ninguém conhece o goleiro por Josimar., o apelido Vozinha acompanha o jogador desde a infância na ilha de São Vicente.

Criado pelos avós enquanto os pais trabalhavam, o garoto passava os dias jogando futebol na rua com crianças mais velhas. Competitivo e conhecido pela habilidade com os pés, frequentemente acabava envolvido em discussões após as partidas.

Segundo ele próprio revelou em entrevista à Fifa, os colegas costumavam brincar dizendo que ele voltava para casa para reclamar com os avós sempre que saía irritado dos jogos.

“O apelido é por causa dos meus avós. Eu nunca vivi com meus pais. Quando nasci, meu pai estava no serviço militar. E minha mãe tinha sempre de trabalhar. Então sempre cresci com meus avós.” Vozinha, goleiro de Cabo Verde

Anos depois, quando iniciou a carreira profissional, o apelido voltou a aparecer.

Como o apelido foi parar na camisa?

Inicialmente, Vozinha utilizava apenas o nome Josimar. Porém, quando jogou em Angola, ele descobriu que havia outro goleiro chamado Josimar no elenco.

Para evitar confusões, decidiu recorrer ao apelido da infância. A escolha acabou se tornando definitiva.

“Ninguém me conhecia assim fora de Cabo Verde. Eu não gostava muito no início. Mas havia outro goleiro chamado Josimar. Eu pensei: ‘Não vou colocar Josimar II na camisa’. Então ficou Vozinha.”

De goleiro rejeitado por ser baixo a capitão da seleção

A trajetória de Vozinha também foi marcada por obstáculos. Quando criança, ele era considerado um dos melhores goleiros de sua região, mas frequentemente era descartado em avaliações por causa da baixa estatura.

Segundo o próprio jogador, ele cresceu rapidamente entre os 16 e 17 anos e alcançou 1,90m. Ao longo dos anos, o goleiro atuou em países como Angola, Moldávia, Chipre, Eslováquia e Portugal.

Sua trajetória inclui passagens por:

Batuque (Cabo Verde)

Mindelense (Cabo Verde)

Progresso (Angola)

Zimbru Chiinu (Moldávia)

AEL Limassol (Chipre)

AS Trenín (Eslováquia)

Gil Vicente (Portugal)

Chaves (Portugal)

Em 2024, inclusive, assumiu no Chaves a vaga deixada pelo brasileiro Hugo Souza, atualmente no Corinthians.

Vozinha substituiu Hugo Souza em Portugal (foto: Reprodução/Corinthians )

Referência de uma geração em Cabo Verde

Mais do que titular, Vozinha se tornou um símbolo do crescimento do futebol cabo-verdiano. O goleiro disputará sua 90ª partida pela seleção nacional na estreia contra a Espanha e é o segundo jogador com mais jogos na história dos Tubarões Azuis, atrás apenas de Ryan Mendes.

Capitão da equipe, participou diretamente da evolução de Cabo Verde nos últimos anos, incluindo a campanha que levou a seleção às quartas de final da Copa Africana de Nações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Titular de Cabo Verde na Copa tem nome em homenagem a jogador da Seleção e apelido inusitado foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo