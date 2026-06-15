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Em qual canal vai passar Espanha x Cabo Verde hoje (15/6)?

Times se enfrentam pela primeira rodada do Grupo H a partir das 13h (de Brasília); saiba onde assistir ao vivo

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
15/06/2026 07:06

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Em qual canal vai passar Espanha x Cabo Verde hoje (15/6)?
Em qual canal vai passar Espanha x Cabo Verde hoje (15/6)? crédito: No Ataque Internacional
Em qual canal vai passar Espanha x Cabo Verde hoje (15/6)?
Em qual canal vai passar Espanha x Cabo Verde hoje (15/6)? (Jogadores da Espanha em treino preparatório para a Copa do Mundo)

Nesta segunda-feira (15/6), a partir das 13h (de Brasília), Espanha e Cabo Verde se enfrentam no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (Estados Unidos). O No Ataque traz onde assistir ao vivo e mais informações do jogo da primeira rodada do Grupo H.

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A chave ainda conta com Arábia Saudita e Uruguai, que se enfrentam mais tarde. A bola rola às 19h (de Brasília), no Miami Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Em qual canal vai passar Espanha x Cabo Verde?

O jogo entre Espanha e Cabo Verde, pela Copa do Mundo, terá transmissão exclusiva da Cazé TV (YouTube).

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Espanha x Cabo Verde

  • Motivo: primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo
  • Data: segunda-feira (15/6)
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (Estados Unidos)
  • Transmissão: Cazé TV (YouTube)
Copa do Mundo
ESP × CAB
15/06/2026 às 13:00

A notícia Em qual canal vai passar Espanha x Cabo Verde hoje (15/6)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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