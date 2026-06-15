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Espanha x Cabo Verde: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo

Espanha e Cabo Verde medem forças nesta segunda-feira (15/6), às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos EUA, pela primeira rodada do Grupo H

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
15/06/2026 04:12

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Espanha x Cabo Verde: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo
Espanha x Cabo Verde: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo crédito: No Ataque Internacional
Espanha x Cabo Verde: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo
Espanha x Cabo Verde: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo (Seleções da Espanha e de Cabo Verde em treinamento)

Nesta segunda-feira (15/6), Espanha e Cabo Verde estreiam na Copa do Mundo! A partir das 13h (de Brasília), as seleções se enfrentam pela primeira rodada do Grupo H, no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, nos Estados Unidos. O No Ataque informa, a seguir, onde assistir ao vivo, prováveis escalações e mais.

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A Espanha busca o bicampeoanto na Copa do Mundo. Atual campeã europeia e segunda colocada no ranking da FIFA, se apresenta como uma das favoritas ao título do torneio.

Do outro lado, o Cabo Verde disputa o Mundial pela primeira vez na história após conquistar a vaga em cima do Camarões nas Eliminatórias Africanas.

Copa do Mundo (em 14/06/2026)
GRUPO H
# Clube P J V E D
1 Arábia Saudita 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0
3 Espanha 0 0 0 0 0
4 Uruguai 0 0 0 0 0
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Espanha x Cabo Verde: onde assistir

O duelo entre Espanha e Cabo Verde terá transmissão exclusiva da Cazé TV (YouTube).

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Copa do Mundo
ESP × CAB
15/06/2026 às 13:00

Espanha x Cabo Verde: prováveis escalações

  • Escalação da Espanha: Unai Simón, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Pedri González, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal e Álex Baena. Técnico: Luis de la Fuente.
  • Escalação de Cabo Verde: Márcio Rosa, Steven Moreira, Stopira, Logan Costa, Jovane Cabral, Deroy Duarte, João Paulo, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Willy Semedo, Dailon Livramento. Técnico: Pedro Leitão.

Espanha x Cabo Verde: arbitragem

  • Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR)
  • Assistentes: Mohammad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)

A notícia Espanha x Cabo Verde: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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