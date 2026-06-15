Espanha x Cabo Verde: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo
Espanha e Cabo Verde medem forças nesta segunda-feira (15/6), às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos EUA, pela primeira rodada do Grupo H
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Nesta segunda-feira (15/6), Espanha e Cabo Verde estreiam na Copa do Mundo! A partir das 13h (de Brasília), as seleções se enfrentam pela primeira rodada do Grupo H, no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, nos Estados Unidos. O No Ataque informa, a seguir, onde assistir ao vivo, prováveis escalações e mais.
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A Espanha busca o bicampeoanto na Copa do Mundo. Atual campeã europeia e segunda colocada no ranking da FIFA, se apresenta como uma das favoritas ao título do torneio.
Do outro lado, o Cabo Verde disputa o Mundial pela primeira vez na história após conquistar a vaga em cima do Camarões nas Eliminatórias Africanas.
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Espanha x Cabo Verde: onde assistir
O duelo entre Espanha e Cabo Verde terá transmissão exclusiva da Cazé TV (YouTube).
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Espanha x Cabo Verde: prováveis escalações
- Escalação da Espanha: Unai Simón, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Pedri González, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal e Álex Baena. Técnico: Luis de la Fuente.
- Escalação de Cabo Verde: Márcio Rosa, Steven Moreira, Stopira, Logan Costa, Jovane Cabral, Deroy Duarte, João Paulo, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Willy Semedo, Dailon Livramento. Técnico: Pedro Leitão.
Espanha x Cabo Verde: arbitragem
- Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR)
- Assistentes: Mohammad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)
A notícia Espanha x Cabo Verde: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara