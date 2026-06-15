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Irã x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo

Irã e Nova Zelândia se enfrentam nesta segunda-feira (15/6), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood, nos EUA, pela primeira rodada do Grupo G da Copa

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SC
Sofia Cunha
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Sofia Cunha
Repórter
15/06/2026 04:10

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Irã x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo
Irã x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo crédito: No Ataque Internacional
Irã x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo
Irã x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo (Ramin Rezaeian, lateral-direito do Irã; e Michael Boxall, zagueiro da Nova Zelândia)

Irã e Nova Zelândia estrearão na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15/6), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos. Curiosamente, a primeira rodada do Grupo G reserva duelo entre duas seleções que nunca avançaram ao mata-mata. A chance é agora. O No Ataque informa, a seguir, onde assistir ao vivo, prováveis escalações e mais.

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Copa do Mundo (em 14/06/2026)
GRUPO G
# Clube P J V E D
1 Bélgica 0 0 0 0 0
2 Egito 0 0 0 0 0
3 Irã 0 0 0 0 0
4 Nova Zelândia 0 0 0 0 0
Ver Tabela completa

O Irã disputará o Mundial pela sétima vez na história. Em todas as outras edições (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022), parou na fase de grupos. A Nova Zelândia, sem muita tradição no futebol, participou de duas Copas (1982, 2010) e também nunca celebrou uma classificação. Por que a chance é agora?

O novo formato do torneio adiciona uma etapa de mata-mata antes das oitavas – pode chamar de segunda rodada ou 16 avos de final. Ou seja, avançam os líderes e os vice-líderes de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados. Bélgica e Egito também integram o Grupo B e são os favoritos – o duelo entre ambos é no mesmo dia, às 16h, no Lumen Field, em Seattle.

Irã x Nova Zelândia: onde assistir

O duelo entre Irã e Nova Zelândia terá transmissão da Cazé TV, no YouTube.

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Irã x Nova Zelândia: prováveis escalações

  • Provável escalação do Irã: Alireza Beyranvand; Saleh Hardani (Ramin Rezaeian), Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati e Milad Mohammadi; Saman Ghodoos, Saeid Ezatollahi, Mehdi Ghayedi e Ariya Yousefi; Medi Taremi e Shahriyar Moghanloo. Técnico: Amir Ghalenoei.
  • Provável escalação da Nova Zelândia: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall e Liberato Cacace; Marko Stamenic, Joe Bell, Matt Garbett, Sarpreet Singh e Elijah Just; Chris Wood. Técnico: Darren Bazeley.

Irã x Nova Zelândia: arbritragem

  • Árbitro: Cesar Ramos (MEX)
  • Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX)
  • VAR: não detalhado

A notícia Irã x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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