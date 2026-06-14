Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Alemanha ultrapassa Brasil e se torna equipe com mais gols em Copas depois de novo 7 a 1

Alemanha goleou Curaçao por 7 a 1, neste domingo (14/6), ultrapassou o Brasil e se tornou a seleção com mais gols marcados na história dos Mundiais

Publicidade
Carregando...
SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
14/06/2026 17:04

compartilhe

SIGA
×
Alemanha ultrapassa Brasil e se torna equipe com mais gols em Copas depois de novo 7 a 1
Alemanha ultrapassa Brasil e se torna equipe com mais gols em Copas depois de novo 7 a 1 crédito: No Ataque Internacional
Alemanha ultrapassa Brasil e se torna equipe com mais gols em Copas depois de novo 7 a 1
Alemanha ultrapassa Brasil e se torna equipe com mais gols em Copas depois de novo 7 a 1 (Jogadores da Alemanha celebram gol contra Curaçao, pela primeira rodada do Grupo E da Copa)

O fantasma do 7 a 1 deu as caras na atual edição da Copa do Mundo. A Alemanha, além de ter assombrado a Seleção Brasileira com o temido placar, a ultrapassou no ranking de gols marcados. A equipe europeia é, agora, a maior goleadora da história dos Mundiais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, recebeu, neste domingo (14/6), o embate entre Alemanha e Curaçao, pela primeira rodada do Grupo E. A equipe europeia, apesar de ter aberto o placar logo aos seis minutos, encontrou resistência e viu o país caribenho empatar a partida. Contudo, não sentiu o golpe, desandou a marcar e repetiu o inesquecível 7 a 1.

Os torcedores do Brasil que acompanhavam a estreia de Curaçao em Copas reviveram trauma. Na semifinal do Mundial de 2014, a vítima da Alemanha foi a Seleção Brasileira. No Mineirão, em Belo Horizonte, os comandados de Felipão parecem nem ter entrado em campo e foram eliminados de forma catastrófica.

Seleções com mais gols na história da Copa

Até o início da Copa de 2026, o Brasil era a equipe com mais gols marcados na história do torneio: 237. A Alemanha estava na cola, com 232 tentos. O desfecho da primeira rodada para ambas as equipes inverteu o cenário.

A Seleção Brasileira apenas empatou com Marrocos por 1 a 1, nesse sábado (13/6), no MetLife Stadium, em East Rutherford, pelo Grupo C. Enquanto isso, a Alemanha aplicou sete em Curaçao e chegou aos 239 gols – em 20 edições, duas participações a menos que o Brasil.

  1. Alemanha 239
  2. Brasil 238 gols
  3. Argentina 152
  4. França 136
  5. Itália 128
  6. Espanha 108
  7. Inglaterra 104
  8. Holanda 96
  9. Uruguai 89
  10. Hungria 87

*Até a publicação desta reportagem, apenas Alemanha e Brasil haviam estreado no Mundial de 2026. De qualquer forma, as outras seleções não alterariam o topo do ranking em apenas uma rodada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Alemanha ultrapassa Brasil e se torna equipe com mais gols em Copas depois de novo 7 a 1 foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay