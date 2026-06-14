Alemanha ultrapassa Brasil e se torna equipe com mais gols em Copas depois de novo 7 a 1
Alemanha goleou Curaçao por 7 a 1, neste domingo (14/6), ultrapassou o Brasil e se tornou a seleção com mais gols marcados na história dos Mundiais
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O fantasma do 7 a 1 deu as caras na atual edição da Copa do Mundo. A Alemanha, além de ter assombrado a Seleção Brasileira com o temido placar, a ultrapassou no ranking de gols marcados. A equipe europeia é, agora, a maior goleadora da história dos Mundiais.
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O NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, recebeu, neste domingo (14/6), o embate entre Alemanha e Curaçao, pela primeira rodada do Grupo E. A equipe europeia, apesar de ter aberto o placar logo aos seis minutos, encontrou resistência e viu o país caribenho empatar a partida. Contudo, não sentiu o golpe, desandou a marcar e repetiu o inesquecível 7 a 1.
Os torcedores do Brasil que acompanhavam a estreia de Curaçao em Copas reviveram trauma. Na semifinal do Mundial de 2014, a vítima da Alemanha foi a Seleção Brasileira. No Mineirão, em Belo Horizonte, os comandados de Felipão parecem nem ter entrado em campo e foram eliminados de forma catastrófica.
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Seleções com mais gols na história da Copa
Até o início da Copa de 2026, o Brasil era a equipe com mais gols marcados na história do torneio: 237. A Alemanha estava na cola, com 232 tentos. O desfecho da primeira rodada para ambas as equipes inverteu o cenário.
A Seleção Brasileira apenas empatou com Marrocos por 1 a 1, nesse sábado (13/6), no MetLife Stadium, em East Rutherford, pelo Grupo C. Enquanto isso, a Alemanha aplicou sete em Curaçao e chegou aos 239 gols – em 20 edições, duas participações a menos que o Brasil.
- Alemanha 239
- Brasil 238 gols
- Argentina 152
- França 136
- Itália 128
- Espanha 108
- Inglaterra 104
- Holanda 96
- Uruguai 89
- Hungria 87
*Até a publicação desta reportagem, apenas Alemanha e Brasil haviam estreado no Mundial de 2026. De qualquer forma, as outras seleções não alterariam o topo do ranking em apenas uma rodada.
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A notícia Alemanha ultrapassa Brasil e se torna equipe com mais gols em Copas depois de novo 7 a 1 foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha