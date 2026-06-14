Alemanha faz 7 a 1 em Curaçao, e internet não perdoa Brasil: Só duas seleções conseguiram
Impiedosa, Seleção Alemã repetiu contra Curaçao, neste domingo (14/6), nos EUA, placar que ficou marcado na história do Brasil
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A estreia da Alemanha na atual edição da Copa do Mundo não despertou boas lembranças para o Brasil. O placar diz tudo: 7 a 1 em cima de Curação, neste domingo (14/6), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pelo Grupo E. A internet, é claro, não perdoou.
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Memes da goleada da Alemanha
Senhoras e senhores, aconteceu de novo.— Olé do Brasil (@Oledobrasil) June 14, 2026
Apenas duas seleções conseguiram levar 7 a 1 da Alemanha em uma Copa do Mundo: Brasil e Curaçao.
Isso é simplesmente inacreditável! pic.twitter.com/woslfVgrgH
imagina tomar 7 a 1 da Alemanha numa Copa do Mundo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 14, 2026
tem que ser muito ruim mesmo viu, pqp
Alemanha ganhando por 7 a 1 de uma seleção que tem amarelo no uniforme.— Futebol na TV (@futnatv) June 14, 2026
Acho que essa é uma situação inédita em Copa do Mundo, nunca aconteceu antes.
O BRASIL NÃO É MAIS A ÚLTIMA SELEÇÃO A TOMAR 7 A 1 DA ALEMANHA EM COPA DO MUNDO— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 14, 2026
pic.twitter.com/ZXhgyptja8
a blusa do torcedor alemão após o 7º gol da Alemanha contra Curação
fdp pic.twitter.com/mV9zuMERNb
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A notícia Alemanha faz 7 a 1 em Curaçao, e internet não perdoa Brasil: Só duas seleções conseguiram foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha