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Alemanha faz 7 a 1 em Curaçao, e internet não perdoa Brasil: Só duas seleções conseguiram

Impiedosa, Seleção Alemã repetiu contra Curaçao, neste domingo (14/6), nos EUA, placar que ficou marcado na história do Brasil

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SC
Sofia Cunha
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Sofia Cunha
Repórter
14/06/2026 16:18

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Alemanha faz 7 a 1 em Curaçao, e internet não perdoa Brasil: Só duas seleções conseguiram
Alemanha faz 7 a 1 em Curaçao, e internet não perdoa Brasil: Só duas seleções conseguiram crédito: No Ataque Internacional
Alemanha faz 7 a 1 em Curaçao, e internet não perdoa Brasil: Só duas seleções conseguiram
Alemanha faz 7 a 1 em Curaçao, e internet não perdoa Brasil: Só duas seleções conseguiram (O meia Musiala marcou um dos gols da Alemanha na goleada por 7 a 1 sobre Curaçao, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo)

A estreia da Alemanha na atual edição da Copa do Mundo não despertou boas lembranças para o Brasil. O placar diz tudo: 7 a 1 em cima de Curação, neste domingo (14/6), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pelo Grupo E. A internet, é claro, não perdoou.

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Memes da goleada da Alemanha

A notícia Alemanha faz 7 a 1 em Curaçao, e internet não perdoa Brasil: Só duas seleções conseguiram foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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