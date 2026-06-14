Alemanha faz 7 a 1 em Curaçao, e internet não perdoa Brasil: Só duas seleções conseguiram (O meia Musiala marcou um dos gols da Alemanha na goleada por 7 a 1 sobre Curaçao, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo)

A estreia da Alemanha na atual edição da Copa do Mundo não despertou boas lembranças para o Brasil. O placar diz tudo: 7 a 1 em cima de Curação, neste domingo (14/6), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pelo Grupo E. A internet, é claro, não perdoou.

Memes da goleada da Alemanha

Senhoras e senhores, aconteceu de novo.



Apenas duas seleções conseguiram levar 7 a 1 da Alemanha em uma Copa do Mundo: Brasil e Curaçao.



Isso é simplesmente inacreditável! pic.twitter.com/woslfVgrgH — Olé do Brasil (@Oledobrasil) June 14, 2026

imagina tomar 7 a 1 da Alemanha numa Copa do Mundo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk



tem que ser muito ruim mesmo viu, pqp — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 14, 2026

Alemanha ganhando por 7 a 1 de uma seleção que tem amarelo no uniforme.



Acho que essa é uma situação inédita em Copa do Mundo, nunca aconteceu antes. — Futebol na TV (@futnatv) June 14, 2026

O BRASIL NÃO É MAIS A ÚLTIMA SELEÇÃO A TOMAR 7 A 1 DA ALEMANHA EM COPA DO MUNDO



pic.twitter.com/ZXhgyptja8 — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 14, 2026

A notícia Alemanha faz 7 a 1 em Curaçao, e internet não perdoa Brasil: Só duas seleções conseguiram foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha