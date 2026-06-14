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Quem é Livano Comenencia, autor do primeiro gol de Curaçao na história das Copas

Livano Comenencia marcou para Curaçao no duelo com a Alemanha, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo

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SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
14/06/2026 15:06

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Quem é Livano Comenencia, autor do primeiro gol de Curaçao na história das Copas
Quem é Livano Comenencia, autor do primeiro gol de Curaçao na história das Copas crédito: No Ataque Internacional
Quem é Livano Comenencia, autor do primeiro gol de Curaçao na história das Copas
Quem é Livano Comenencia, autor do primeiro gol de Curaçao na história das Copas (Livano Comenencia, autor do primeiro gol de Curaçao na história das Copas)

Livano Comenencia fez a alegria dos pouco mais de 150 mil habitantes de Curaçao, o menor país a se classificar para uma Copa do Mundo, ao surpreender a tetracampeã Alemanha e balançar a rede defendida por Manuel Neuer. O No Ataque conta quem é o autor do primeiro – e histórico – tento da ilha na história dos Mundiais. Os países se enfrentam no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, neste domingo (14/6), pela primeira rodada do Grupo E.

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Esperava-se uma Alemanha arrebatadora nos primeiros minutos. Os bolões que o digam – apostas a rodo em goleadas. A equipe europeia abriu o marcador aos seis minutos, com o meio-campista Felix Nmecha, e dominou as ações. Mas encontrou resistência. e Curaçao aproveitou a segunda chance que criou.

Aos 20 minutos da primeira etapa, Livano Comenencia fez história e deixou o recado de que o país caribenho não venderá resultado a qualquer custo. Oportunista, o lateral-direito do Zürich, da Suíça, aproveitou corte da defesa alemã e emendou uma bomba com a perna esquerda, sem chance para Neuer.

A Alemanha parece não ter sentido o baque, e marcou mais duas vezes no primeiro tempo: aos 37 minutos, em cabeceio do zagueiro Schlotterbeck; e aos 49, quando o atacante Havertz converteu pênalti.

Quem é Livano Comenencia?

Livano Comenencia nasceu em 3 de fevereiro de 2004, em Breda, nos Países Baixos. Chegou a atuar na base da Seleção Holandesa, mas optou por defender Curaçao – decisão oficializada há dois anos, quando vestiu as cores do país pela primeira vez na carreira.

O lateral-direito de 22 anos fez a base no PSV. Em 2023, transferiu-se para a Juventus Next Gen, que disputa a Série C do Campeonato Italiano. O defensor ganhou sequência com a camisa italiana e, em agosto de 2025, despertou o interesse do Zürich, time atual.

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A notícia Quem é Livano Comenencia, autor do primeiro gol de Curaçao na história das Copas foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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