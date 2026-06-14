Real Madrid encaminha contratação de lateral-esquerdo da Espanha, crava jornalista (Cucurella no treinamento da seleção da Espanha)

Uma grande notícia agitou este domingo (14/06) no mercado de transferências do futebol. O Real Madrid encaminhou a contratação do lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella, do Chelsea, de 27 anos, por 50 milhões de euros. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano.

Cucurella chega a pedido do técnico José Mourinho, que também chega nesta temporada ao time merengue. No plantel do Real, o clube agora contará com quatro jogadores da posição. Além do novo reforço, Mendy, Fran Garcia e Álvaro Carreras fazem parte do time.

Outras chegadas

Com a chegada de Cucurella, os merengues garantem o seu quarto reforço para a próxima temporada. Além dele, o meia português Bernardo Silva, o zagueiro francês Ibrahima Konaté e o lateral holandês Denzel Dumfries, estão por detalhes de serem anunciados. O técnico José Mourinho, que volta ao cargo pelo clube espanhol depois de 13 anos, já teve o seu nome confirmado nas redes sociais do Real Madrid.

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