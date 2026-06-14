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Em qual canal vai passar Costa do Marfim e Equador hoje (14/6)?

Times se enfrentam pela primeira rodada do Grupo E a partir das 20h (de Brasília); saiba onde assistir ao vivo

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
14/06/2026 14:08

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Em qual canal vai passar Costa do Marfim e Equador hoje (14/6)?
Em qual canal vai passar Costa do Marfim e Equador hoje (14/6)? crédito: No Ataque Internacional
Em qual canal vai passar Costa do Marfim e Equador hoje (14/6)?
Em qual canal vai passar Costa do Marfim e Equador hoje (14/6)? (Jogadores da Costa do Marfim em treino)

É dia de estreia na Copa do Mundo! Neste domingo (14/6), a partir das 20h (de Brasília), Costa do Marfim e Equador se enfrentam no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. O No Ataque traz onde assistir ao vivo e mais informações do jogo da primeira rodada do Grupo E.

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A chave ainda conta com Alemanha e Curaçao, que se enfrentam mais cedo. A bola rola às 14h (de Brasília), no Estádio de Houston, nos Estados Unidos.

Em qual canal vai passar Costa do Marfim x Equador?

O jogo entre Costa do Marfim e Equador, pela Copa do Mundo, terá transmissão ao vivo de SporTV (TV fechada), Globo (TV aberta), Cazé TV (YouTube) e Globoplay (streaming).

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Costa do Marfim x Equador

  • Motivo: primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo
  • Data: domingo (14/6)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (Estados Unidos)
  • Transmissão: SporTV (TV fechada), Globo (TV aberta), Cazé TV (YouTube) e Globoplay (streaming)
Copa do Mundo
CDM × EQU
14/06/2026 às 20:00

A notícia Em qual canal vai passar Costa do Marfim e Equador hoje (14/6)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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