Em qual canal vai passar Costa do Marfim e Equador hoje (14/6)?
Times se enfrentam pela primeira rodada do Grupo E a partir das 20h (de Brasília); saiba onde assistir ao vivo
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É dia de estreia na Copa do Mundo! Neste domingo (14/6), a partir das 20h (de Brasília), Costa do Marfim e Equador se enfrentam no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. O No Ataque traz onde assistir ao vivo e mais informações do jogo da primeira rodada do Grupo E.
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A chave ainda conta com Alemanha e Curaçao, que se enfrentam mais cedo. A bola rola às 14h (de Brasília), no Estádio de Houston, nos Estados Unidos.
Em qual canal vai passar Costa do Marfim x Equador?
O jogo entre Costa do Marfim e Equador, pela Copa do Mundo, terá transmissão ao vivo de SporTV (TV fechada), Globo (TV aberta), Cazé TV (YouTube) e Globoplay (streaming).
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Costa do Marfim x Equador
- Motivo: primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo
- Data: domingo (14/6)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (Estados Unidos)
- Transmissão: SporTV (TV fechada), Globo (TV aberta), Cazé TV (YouTube) e Globoplay (streaming)
A notícia Em qual canal vai passar Costa do Marfim e Equador hoje (14/6)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara