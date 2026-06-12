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De virada! Com gols no 2º tempo, Coreia do Sul bate Tchéquia pelo Grupo A da Copa

Sul-coreanos reagiram rapidamente com um belo gol de Hwang In-beom e chegaram à vitória aos 35 minutos, com Hyeon-gyu Oh

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Vitor de Araújo
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Vitor de Araújo
Repórter
12/06/2026 01:08

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De virada! Com gols no 2º tempo, Coreia do Sul bate Tchéquia pelo Grupo A da Copa
De virada! Com gols no 2º tempo, Coreia do Sul bate Tchéquia pelo Grupo A da Copa crédito: No Ataque Internacional
De virada! Com gols no 2º tempo, Coreia do Sul bate Tchéquia pelo Grupo A da Copa
De virada! Com gols no 2º tempo, Coreia do Sul bate Tchéquia pelo Grupo A da Copa (Atletas da Coreia do Sul comemoram o gol da vitória)

A Coreia do Sul estreou com vitória na Copa do Mundo de 2026. Na noite dessa quinta-feira (11/6), no Estádio Akron, em Guadalajara, os asiáticos saíram atrás do placar, mas buscaram a virada e derrotaram a Tchéquia por 2 a 1, em partida válida pela primeira rodada do Grupo A.

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Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, as emoções ficaram reservadas para a etapa complementar. Os tchecos abriram o placar com o zagueiro Ladislav Krejcí, mas os sul-coreanos reagiram rapidamente com um belo gol de Hwang In-beom e chegaram à vitória aos 35 minutos, quando Hyeon-gyu Oh aproveitou jogada construída pela direita e finalizou para marcar o gol decisivo.

Copa do Mundo (em 12/06/2026)
GRUPO A
# Clube P J V E D
1 México 3 1 1 0 0
2 Coreia do Sul 3 1 1 0 0
3 Rep. Tcheca 0 1 0 0 1
4 África do Sul 0 1 0 0 1
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Com o resultado, a Coreia do Sul larga na frente na disputa por uma vaga nas oitavas de final do Mundial.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Coreia do Sul e República Tcheca fizeram uma primeira etapa bastante equilibrada em Guadalajara. As duas seleções priorizaram a organização defensiva e evitaram se lançar ao ataque de forma desordenada.

Os sul-coreanos tiveram mais posse de bola e tentaram acelerar as ações com Son Heung-min e Hwang In-beom. Do outro lado, os europeus apostaram na força física e no jogo aéreo de Patrik Schick.

Apesar da movimentação intensa, poucas oportunidades claras foram criadas. As defesas levaram a melhor sobre os ataques e o empate sem gols persistiu até o intervalo.

Lance de Coreia do Sul x Tchéquia - (foto: Ulises RUIZ / AFP)
Lance de Coreia do Sul x Tchéquia(foto: Ulises RUIZ / AFP)

Segundo tempo

O panorama mudou completamente após a volta dos vestiários. Aos 10 minutos, a República Tcheca abriu o placar. Em uma jogada de lateral ofensivo, Vladimír Coufal lançou a bola na área, a defesa sul-coreana não conseguiu afastar e Ladislav Krejcí apareceu para cabecear para o fundo das redes: 1 a 0.

A resposta da Coreia do Sul foi rápida. Aos 18 minutos, Hwang In-beom protagonizou uma das jogadas mais bonitas da Copa até então. O meio-campista recebeu na entrada da área, cortou o marcador com categoria, deixou o zagueiro para trás, driblou o goleiro e finalizou com tranquilidade para empatar o confronto: 1 a 1.

Empurrada pela torcida, a equipe asiática cresceu na partida e passou a controlar as ações ofensivas. A insistência foi recompensada aos 35 minutos.

Após boa jogada construída pelo lado direito, a bola foi cruzada para a área e encontrou Hyeon-gyu Oh. O atacante finalizou de primeira, a bola ainda tocou no goleiro Matej Kovár, mas acabou morrendo no fundo das redes para decretar a virada sul-coreana: 2 a 1.

Nos minutos finais, a República Tcheca tentou pressionar em busca do empate, mas a defesa asiática conseguiu segurar o resultado e confirmar a vitória na estreia.

O lance do primeiro gol da Coreia do Sul - (foto: Ulises RUIZ / AFP)
O lance do primeiro gol da Coreia do Sul(foto: Ulises RUIZ / AFP)

Situação do Grupo A

Com o triunfo, a Coreia do Sul soma três pontos e inicia a Copa do Mundo em posição favorável na chave, ao lado do México, que venceu a África do Sul por 2 a 0.

A República Tcheca, por sua vez, larga sem pontuar e precisará buscar a recuperação na próxima rodada.

Próximos jogos

Coreia do Sul

  • 18/6, às 22h: México x Coreia do Sul Estádio Akron, Guadalajara

República Tcheca

  • 18/6, às 13h: República Tcheca x África do Sul Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca

Coreia do Sul

Seunggyu Kim; Youngwoo Seol, Hanbeom Lee, Minjae Kim, Gihyuk Lee e Taeseok Lee (Ji-sung Eom, aos 24′ do 2ºT); Inbeom Hwang (Jin-gyu Kim, aos 39′ do 2º T) e Suengho Paik (Jin-seob Park, aos 39′ do 2º T); Jaesung Lee (Hwang Hee-chan, aos 17′ do 2º T), Kaning Lee e Heung-min Son (Hyeon-gyu Oh, aos 24′ do 2ºT). Técnico: Hong Myung-bo.

República Tcheca

Matej Kovár; Chaloupek, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Sojka (Mojmír Chytil, aos 39′ do 2º T), Tomá Soucek, Luká Provod (Michal Sadílek, aos 19′ do 2º T), Pavel ulc (Adam Hloek, aos 19′ do 2º T) e Jaroslav Zelený; Patrik Schick (Tomá Chorý, aos 19′ do 2º T). Técnico: Ivan Hasek.

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  • Motivo: 1ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026
  • Data e horário: 11 de junho de 2026 (quinta-feira), às 23h (de Brasília)
  • Local: Estádio Akron, em Guadalajara, México
  • Gols: Ladislav Krejcí, aos 10′ do 2º T (TCH); Hwang In-beom, aos 18′ do 2º T (COR); Hyeon-gyu Oh, aos 35′ do 2º T (COR)
  • Cartões amarelos: nenhum
  • Cartões vermelhos: nenhum
  • Árbitro: Amin Mohamed (Egito)
  • Assistente 1: Mahmoud Abouelregal (Egito)
  • Assistente 2: Ahmed Hossam Taha (Egito)
  • Quarto árbitro: Juan Calderon (Costa Rica)
  • VAR: Mahmoud Ashour (Egito)
  • Assistente do VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)

A notícia De virada! Com gols no 2º tempo, Coreia do Sul bate Tchéquia pelo Grupo A da Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

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