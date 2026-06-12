Copa do Mundo: a tática de semifinalista em 2002 para tentar confundir os adversários (Son usando a habitual camisa 7 e usando a camisa 13, nos amistosos antes da Copa)

A Copa do Mundo costuma ser palco de estratégias inusitadas, que acontecem tanto dentro quanto fora de campo. A seleção da Coreia do Sul, por exemplo, adotou nos últimos anos uma medida curiosa durante amistosos preparatórios: trocar a numeração tradicional dos jogadores para dificultar o trabalho de observação dos adversários.

A prática voltou a chamar atenção antes do Mundial de 2026. Em partidas amistosas contra Trinidad e Tobago e El Salvador, alguns dos principais atletas sul-coreanos entraram em campo utilizando números diferentes daqueles que costumam usar regularmente.

Copa do Mundo GRUPO A # Clube P J V E D 1 México 3 1 1 0 0 2 Coreia do Sul 1 1 0 1 0 3 Rep. Tcheca 1 1 0 1 0 4 África do Sul 0 1 0 0 1 Ver Tabela completa

O caso mais emblemático envolveu o atacante Son Heung-min. Tradicional camisa 7 da seleção, o astro apareceu utilizando o número 13. Já o zagueiro Kim Min-jae, destaque do Bayern de Munique-ALE, atuou com a camisa 16 em vez da habitual número 4.

A estratégia não é novidade. Ela já havia sido utilizada pela Coreia do Sul antes da Copa do Mundo de 2018.

Surgimento da ideia

Em 2018, o então técnico da seleção sul-coreana, Shin Tae-yong, admitiu publicamente que a troca de numeração tinha como objetivo dificultar a identificação dos jogadores por observadores e analistas de seleções adversárias.

Na época, a Coreia vivia um período de intensa preparação para o Mundial da Rússia e demonstrava preocupação com o monitoramento dos treinamentos e amistosos. A solução encontrada foi simples: embaralhar os números das camisas durante alguns jogos preparatórios.

Embora a comissão técnica nunca tenha tratado a medida como algo decisivo para o desempenho esportivo, a iniciativa ganhou repercussão internacional justamente pela criatividade.

Estratégia voltou antes da Copa de 2026

O método reapareceu durante a preparação para o Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Mais uma vez, atletas conhecidos utilizaram números diferentes dos habituais, levantando a hipótese de que a comissão técnica busca dificultar a coleta de informações por parte dos adversários.

A mudança ocorre apenas em amistosos específicos. Durante competições oficiais, a seleção mantém normalmente a numeração usada comumente junto à Fifa.

Na prática, trata-se de uma tentativa de criar pequenas dificuldades para analistas responsáveis por observar movimentações, posicionamentos e funções dos atletas durante os jogos preparatórios.

Lenda de 2002 está por trás da estratégia atual

A atual seleção sul-coreana é comandada por um dos maiores nomes da história do futebol do país: Hong Myung-bo.

Aos 56 anos, o ex-zagueiro participa da sexta Copa do Mundo da carreira. Como jogador, disputou os Mundiais de 1990, 1994, 1998 e 2002. Nenhum atleta sul-coreano atuou tantas vezes em Copas quanto ele.

Seu momento mais marcante aconteceu justamente em 2002, quando foi capitão da geração que alcançou as semifinais do torneio realizado na Coreia do Sul e no Japão.

Naquela campanha histórica, os sul-coreanos eliminaram Itália e Espanha antes de serem superados pela Alemanha. O desempenho rendeu a Hong a Bola de Bronze da Fifa, prêmio concedido ao terceiro melhor jogador daquela Copa.

Hong Myung-bo na Copa de 2002 (foto: Roberto SCHMIDT/AFP)

Busca por redenção

Apesar do status de lenda nacional, Hong também carrega uma lembrança amarga. Ele comandou a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

A equipe terminou na última colocação do grupo, com um empate e duas derrotas, sendo eliminada ainda na primeira fase. O resultado levou o treinador a pedir demissão logo após o torneio.

Doze anos depois, Hong ganhou uma nova oportunidade. Recontratado pela Federação Sul-Coreana em 2024, ele conduziu a equipe a uma campanha invicta nas Eliminatórias Asiáticas e chega ao Mundial de 2026 tentando repetir o sucesso que viveu como jogador.

Hong Myung-bo é o treinador da Coreia do Sul (foto: Ulises RUIZ / AFP)

Estreia da Coreia do Sul

A Coreia do Sul inicia a trajetória na Copa do Mundo nesta quinta-feira (11/6), diante da República Tcheca, pelo Grupo A. A chave ainda conta com México e África do Sul.

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A notícia Copa do Mundo: a tática de semifinalista em 2002 para tentar confundir os adversários foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo