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Em qual canal vai passar Coreia do Sul x República Tcheca hoje (11/6)?

Coreia do Sul e República Tcheca jogarão a segunda partida da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (11/6), às 23h (de Brasília), no México

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SC
Sofia Cunha
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Sofia Cunha
Repórter
11/06/2026 15:04

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Em qual canal vai passar Coreia do Sul x República Tcheca hoje (11/6)?
Em qual canal vai passar Coreia do Sul x República Tcheca hoje (11/6)? crédito: No Ataque Internacional
Em qual canal vai passar Coreia do Sul x República Tcheca hoje (11/6)?
Em qual canal vai passar Coreia do Sul x República Tcheca hoje (11/6)? (Son, atacante da Coreia do Sul)

Coreia do Sul e República Tcheca medem forças nesta quinta-feira (11/6), às 23h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo. O Estádio Guadalajara, em Zapopan, no México, receberá o embate, o segundo do torneio. O No Ataque informa, a seguir, onde assistir ao vivo.

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O embate entre as equipes tende a ser equilibrado, com leve favoritismo da Coreia do Sul, comandada Myung Bo Hong e liderada pelo atacante Son Heung-min (Los Angeles). A República Tcheca, que se classificou na repescagem, tem Miroslav Koubek como treinador e o volante Tomá Soucek (West Ham) como um dos principais nomes.

O outro duelo do Grupo A, que abrirá a Copa do Mundo, ocorrerá mais cedo, às 16h, entre México e África do Sul, no Estadio Azteca, na Cidade do México.

Coreia do Sul x República Tcheca: onde assistir

O embate entre Coreia e República Tcheca terá transmissão exclusiva da Cazé TV (YouTube).

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A notícia Em qual canal vai passar Coreia do Sul x República Tcheca hoje (11/6)? foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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