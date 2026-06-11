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Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos anuncia corte de dois jogadores

Marrocos enfrenta Brasil neste sábado (13/6), às 19h, no MetLife Stadium. em East Rutherford, pela primeira rodada do Grupo C

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SC
Sofia Cunha
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Sofia Cunha
Repórter
11/06/2026 09:10

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Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos anuncia corte de dois jogadores
Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos anuncia corte de dois jogadores crédito: No Ataque Internacional
Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos anuncia corte de dois jogadores
Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos anuncia corte de dois jogadores (Abde Ezzalzouli, atacante marroquino)

A cerca de três dias da estreia na Copa do Mundo, a Seleção Marroquina, primeira adversária do Brasil, anunciou o corte de dois jogadores. Nayef Aguerd, zagueiro do Olympique de Marseille-FRA, e Abde Ezzalzouli, atacante do Betis-ESP, não têm condições físicas e estão fora da convocação.

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A chance de Nayef Aguerd perder a Copa do Mundo já era debatida, pois se lesionou ainda em março, quando passou por cirurgia na virilha para tratar uma pubalgia. Mesmo assim, Mohamed Ouahbi, técnico de Marrocos, optou por inseri-lo na lista por dois motivos: a importância para o time e a chance de se recuperar. Contudo, não houve tempo hábil, e Marwane Saâdane (Al-Fateh) substituirá o defensor.

Abde Ezzalzouli, por sua vez, sofreu entorse no ligamento colateral medial do joelho direito no empate amistoso por 1 a 1 com a Noruega, nesse domingo (7/6). A tendência é que permaneça fora das atividades por três ou quatro semanas, o que impede a participação no Mundial. Para supri-lo, Amine Sbaï (Angers) está convocado.

Marwane Saâdane e Amine Sbaï já estão concentrados com a Seleção Marroquina em Basking Ridge, nos Estados Unidos – juntaram-se ao grupo antes dos cortes oficiais, porque a comissão técnica já tinha consciência do risco. Ambos, portanto, são opções para Mohamed Ouahbi no duelo com o Brasil.

A estreia de Marrocos e Brasil na Copa do Mundo está marcada para as 19h (de Brasília) deste sábado (13/6), no MetLife Stadium. em East Rutherford. Os outros integrantes do Grupo C são Haiti e Escócia, que se enfrentam no mesmo dia, às 22h, no Gillette Stadium, em Foxborough.

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A notícia Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos anuncia corte de dois jogadores foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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