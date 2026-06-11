Coreia do Sul x República Tcheca: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo
Coreia do Sul e República Tcheca jogarão a segunda partida da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (11/6), às 23h (de Brasília), no México
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É dia de Copa do Mundo! Coreia do Sul e República Tcheca farão, nesta quinta-feira (11/6), a segunda partida do Mundial. As equipes se enfrentam a partir das 23h (de Brasília), no Estádio Guadalajara, em Zapopan, no México, pela primeira rodada do Grupo A. O No Ataque informa, a seguir, onde assistir ao vivo, prováveis informações e mais informações.
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A Coreia do Sul conquistou a vaga na Copa do Mundo em junho de 2025, por meio das Eliminatórias Asiáticas. O time comandado por Myung Bo Hong tem como principais destaques o zagueiro Kim Min-jae (Bayern de Munique), o meio-campista Lee Kang-in (PSG) e o atacante Son Heung-min (Los Angeles).
A República Tcheca, por sua vez, precisou encarar a repescagem e se garantiu no Mundial em março – o que não ocorria desde 2006. A decisão da vaga não foi simples: vitória nos pênaltis por 3 a 1 sobre a Dinamarca. Os destaques da equipe liderada por Miroslav Koubek são o volante Tomá Soucek (West Ham) e o atacante Patrik Schick (Bayer Leverkusen).
México e África do Sul também integram o Grupo A, e abrirão o torneio no mesmo dia, poucas horas antes, às 16h (de Brasília), no Estadio Azteca, na Cidade do México.
Coreia do Sul x República Tcheca: onde assistir
O embate entre Coreia e República Tcheca terá transmissão exclusiva da Cazé TV (YouTube).
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Coreia do Sul x República Tcheca: prováveis escalações
- Coreia do Sul: Kim Seunggyu; Seol Youngwoo, Kim Min-jae, Jens Castrop e Lee Taeseok; Hwang Inbeom, Lee Kang-in, Lee Donggyeong, Hwang Heechan e Paik Seungho; Heung-min Son
- República Tcheca: Matej Kovár; Chaloupek, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufa, Vladimír Darida, Tomá Soucek, Luká Provod, Pavel ulc e Jaroslav Zelený; Patrik Schick.
Coreia do Sul x República Tcheca: arbitragem
- Árbitro: Amin Mohamed (EGI)
- Assistentes: Mahmoud Abouelregal (EGI) e Ahmed Hossam Taha (EGI)
- VAR: Joe Dickerson (EUA)
A notícia Coreia do Sul x República Tcheca: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha