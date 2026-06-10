Herói da Argentina na Copa de 2022 revela segredo da final: ‘Treinei com meu psicólogo’ (Dibu venceu a Luva de Ouro na Copa de 2022)

Um dos momentos mais emblemáticos da final da Copa do Mundo de 2022 voltou aos holofotes nesta semana. Herói do tricampeonato da Argentina, o goleiro Emiliano Martínez revelou que a pressão exercida sobre o volante Aurélien Tchouaméni durante a disputa de pênaltis não foi improvisada.

Segundo o arqueiro, a estratégia havia sido treinada previamente com acompanhamento psicológico. Na decisão disputada no Catar, a Argentina empatou por 3 a 3 com a França após prorrogação e conquistou o título mundial nas penalidades.

Depois de defender a cobrança do atacante Kingsley Coman, Dibu percebeu o nervosismo de Tchouaméni, terceiro cobrador francês, e decidiu agir.

“Eu olhei para ele e vi que estava morto. Eu disse: ‘Se ele errar, estamos meio passo do título’. Ele olhava para cima, para a torcida, estava muito nervoso”, revelou o goleiro.

A sequência já entrou para a história das Copas. Antes da cobrança, Martínez caminhou pelo gramado, demorou para devolver a bola e tentou aumentar ainda mais a pressão sobre o adversário. O francês acabou chutando para fora.

Dibu Martínez defendeu pênalti na final da Copa de 2022 (foto: FRANCK FIFE / AFP)

Treinamento com psicólogo

Segundo o próprio goleiro argentino, tudo fazia parte de um plano mental trabalhado antes da Copa do Mundo.

“Eu tinha praticado com meu psicólogo. Se eu conseguisse defender um pênalti, faria a vida impossível para o próximo cobrador.” Dibu Martínez, goleiro da Argentina

A leitura corporal de Tchouaméni foi determinante para que Martínez acreditasse que poderia influenciar o desfecho da cobrança.

“Quando ele foi para a marca, eu senti que era meu. Era meu. Tudo tinha saído perfeitamente.”

O erro do francês colocou a Argentina muito próxima do título. Pouco depois, Gonzalo Montiel converteu a cobrança decisiva e confirmou o tricampeonato mundial da Albiceleste.

Lance colaborou para o advento da ‘Lei Anti-Dibu’

As atitudes de Martínez durante as disputas de pênaltis chamaram tanta atenção que acabaram provocando mudanças nas regras do futebol.

Em 2023, a International Football Association Board (IFAB) passou a restringir comportamentos considerados excessivos por parte dos goleiros durante cobranças de pênalti, como atrasar o reinício, provocar adversários ou utilizar artimanhas para distrair os batedores.

A medida ficou conhecida popularmente como “Lei Anti-Dibu”. Questionado sobre a mudança na época, o argentino ironizou.

“A lei anti-Dibu? Eu amei. Sempre querem achar uma desculpa para ajudar o batedor a fazer gol. Não me interessa. Já somos campeões do mundo.”

Dibu tomou cartão amarelo na final da Copa de 2022 (foto: Jewel SAMAD / AFP)

Especialista em decisões por pênaltis

Desde a estreia pela seleção principal, em 2021, Emiliano Martínez tem 59 jogos e se tornou um dos personagens mais importantes da geração campeã da Argentina.

Além da Copa do Mundo de 2022, o goleiro conquistou duas Copas América (2021 e 2024) e a Finalíssima de 2022.

Nas disputas por pênaltis, o retrospecto impressiona. A Argentina venceu todas as decisões em que contou com Martínez no gol. Ao todo, ele já defendeu nove cobranças com a camisa da seleção e participou diretamente de alguns dos momentos mais marcantes da história recente do futebol argentino.

Dibu venceu a Luva de Ouro na Copa de 2022 (foto: Paul ELLIS / AFP)

Argentina na Copa do Mundo de 2026

A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de 2026, junto com Argélia, Áustria e Jordânia. A seleção estreia no dia 16 de junho, contra a e encerra a primeira fase no dia 27 de junho

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