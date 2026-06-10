Herói da Argentina na Copa de 2022 revela segredo da final: ‘Treinei com meu psicólogo’
Depois de defender a cobrança do atacante Kingsley Coman, Dibu percebeu o nervosismo de Tchouaméni, terceiro cobrador francês, e decidiu agir
compartilheSIGA
Um dos momentos mais emblemáticos da final da Copa do Mundo de 2022 voltou aos holofotes nesta semana. Herói do tricampeonato da Argentina, o goleiro Emiliano Martínez revelou que a pressão exercida sobre o volante Aurélien Tchouaméni durante a disputa de pênaltis não foi improvisada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o arqueiro, a estratégia havia sido treinada previamente com acompanhamento psicológico. Na decisão disputada no Catar, a Argentina empatou por 3 a 3 com a França após prorrogação e conquistou o título mundial nas penalidades.
Depois de defender a cobrança do atacante Kingsley Coman, Dibu percebeu o nervosismo de Tchouaméni, terceiro cobrador francês, e decidiu agir.
“Eu olhei para ele e vi que estava morto. Eu disse: ‘Se ele errar, estamos meio passo do título’. Ele olhava para cima, para a torcida, estava muito nervoso”, revelou o goleiro.
A sequência já entrou para a história das Copas. Antes da cobrança, Martínez caminhou pelo gramado, demorou para devolver a bola e tentou aumentar ainda mais a pressão sobre o adversário. O francês acabou chutando para fora.
Treinamento com psicólogo
Segundo o próprio goleiro argentino, tudo fazia parte de um plano mental trabalhado antes da Copa do Mundo.
“Eu tinha praticado com meu psicólogo. Se eu conseguisse defender um pênalti, faria a vida impossível para o próximo cobrador.”Dibu Martínez, goleiro da Argentina
A leitura corporal de Tchouaméni foi determinante para que Martínez acreditasse que poderia influenciar o desfecho da cobrança.
“Quando ele foi para a marca, eu senti que era meu. Era meu. Tudo tinha saído perfeitamente.”
O erro do francês colocou a Argentina muito próxima do título. Pouco depois, Gonzalo Montiel converteu a cobrança decisiva e confirmou o tricampeonato mundial da Albiceleste.
Lance colaborou para o advento da ‘Lei Anti-Dibu’
As atitudes de Martínez durante as disputas de pênaltis chamaram tanta atenção que acabaram provocando mudanças nas regras do futebol.
Em 2023, a International Football Association Board (IFAB) passou a restringir comportamentos considerados excessivos por parte dos goleiros durante cobranças de pênalti, como atrasar o reinício, provocar adversários ou utilizar artimanhas para distrair os batedores.
A medida ficou conhecida popularmente como “Lei Anti-Dibu”. Questionado sobre a mudança na época, o argentino ironizou.
“A lei anti-Dibu? Eu amei. Sempre querem achar uma desculpa para ajudar o batedor a fazer gol. Não me interessa. Já somos campeões do mundo.”
Especialista em decisões por pênaltis
Desde a estreia pela seleção principal, em 2021, Emiliano Martínez tem 59 jogos e se tornou um dos personagens mais importantes da geração campeã da Argentina.
Além da Copa do Mundo de 2022, o goleiro conquistou duas Copas América (2021 e 2024) e a Finalíssima de 2022.
Nas disputas por pênaltis, o retrospecto impressiona. A Argentina venceu todas as decisões em que contou com Martínez no gol. Ao todo, ele já defendeu nove cobranças com a camisa da seleção e participou diretamente de alguns dos momentos mais marcantes da história recente do futebol argentino.
Argentina na Copa do Mundo de 2026
A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de 2026, junto com Argélia, Áustria e Jordânia. A seleção estreia no dia 16 de junho, contra a e encerra a primeira fase no dia 27 de junho
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Herói da Argentina na Copa de 2022 revela segredo da final: ‘Treinei com meu psicólogo’ foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo