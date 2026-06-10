Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil chega a 14 seleções classificadas (Alexia Putellas, meia-atacante da Seleção Espanhola)

A data Fifa de junho, encerrada nessa terça-feira (9/6), garantiu mais oito seleções na Copa do Mundo Feminina de 2027, a ser disputada no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho. Juntaram-se às equipes anteriormente classificadas Alemanha, Dinamarca, França, Espanha, Argentina e Colômbia.

Eliminatórias Europeias

Os primeiros quatro países avançaram por meio das das Eliminatórias Europeias – encerraram o torneio na liderança dos respectivos grupos da Liga A. A Alemanha havia se garantido na última sexta-feira 5/6, quando venceu a Noruega por 2 a 0, pela penúltima rodada do Grupo D. Dinamarca (Grupo A), França (Grupo B) e Espanha (Grupo C) precisaram da última rodada.

As espanholas cumpriram a missão mais complexa: superar a Inglaterra. Na quinta rodada, as inglesas tinham vantagem na tabela e precisavam apenas de um empate contra a Espanha para avançar, mas foram goleadas por 4 a 0. Até venceram a Ucrânia na última rodada, e empataram na quantidade de pontos. Contudo, ficaram atrás nos critérios de desempate e terão que disputar a repescagem.

Os países da Liga A que não conseguiram espaço no Mundial (12) disputarão os playoffs a partir da próxima data Fifa (outubro), assim como 12 da Liga B (vencedores, vices e terceiros colocadas) e oito da Liga C (líderes e dois melhores colocados). Dessas seleções, sete conquistarão vaga direta para a Copa e uma vai para a repescagem mundial.

Disputarão playoffs

Liga A : Noruega, Áustria, Eslovênia, Itália, Suécia, Sérvia, Holanda, Irlanda, Polônia, Inglaterra, Islândia e Ucrânia

: Noruega, Áustria, Eslovênia, Itália, Suécia, Sérvia, Holanda, Irlanda, Polônia, Inglaterra, Islândia e Ucrânia Liga B : País de Gales, Tchéquia, Albânia, Suíça, Turquia, Irlanda do Norte, Portugal, Finlândia, Eslováquia, Escócia, Bélgica e Israel

: País de Gales, Tchéquia, Albânia, Suíça, Turquia, Irlanda do Norte, Portugal, Finlândia, Eslováquia, Escócia, Bélgica e Israel Liga C: Lituânia, Kosovo, Hungria, Grécia, Romênia, Belarus, Croácia e Azerbaijão

Liga das Nações Conmebol

Na América do Sul, nove equipes brigaram por duas vagas diretas na Copa do Mundo por meio da Liga das Nações da Conmebol. A Colômbia, vencedora da competição (20 pontos, seis vitórias e dois empates), e a Argentina, vice (18 pontos, cinco triunfos e três igualdades) estão garantidas.

Venezuela e Equador, em terceiro e quarto, respectivamente, jogarão a repescagem, que terá, além de dois times da América do Sul e um da Europa, dois da Ásia, dois da África e dois da América do Norte, Central e Caribe; e um da Oceania.

Como funciona a repescagem?

A repescagem é dividida em duas fases. A primeira será realizada entre novembro e dezembro de 2026, em sede centralizada, com seis equipes determinadas a partir do Ranking Mundial da Fifa. As duas melhores avançarão para a próxima etapa, a ser disputada em fevereiro de 2027, com a entrada de dois times da Concacaf, um da Conmebol e um da Uega. Ou seja, seis seleções farão três confrontos diretos para definir as três vagas finais na Copa.

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Seleções classificadas para a Copa

Ásia : Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul; outras duas na repescagem

: Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul; outras duas na repescagem Conmebol : Argentina e Colômbia; outras duas na repescagem

: Argentina e Colômbia; outras duas na repescagem Oceania : Nova Zelândia; outra na repescagem

: Nova Zelândia; outra na repescagem Europa : Alemanha, Espanha, França e Dinamarca; outras sete nos playoffs e, por fim, uma para a repescagem

: Alemanha, Espanha, França e Dinamarca; outras sete nos playoffs e, por fim, uma para a repescagem África : quatro vagas diretas e duas para a repescagem serão definidas em agosto

: quatro vagas diretas e duas para a repescagem serão definidas em agosto Concacaf: quatro vagas diretas e duas para a repescagem serão definidas em dezembro

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