Barcelona ou Real Madrid? Papa Leão 14 revela de qual time é torcedor (Papa Leão 14 no Vaticano)

Durante pouso de voo para a Espanha, o Papa Leão 14 declarou torcida ao Real Madrid. Questionado sobre qual time apoiava, o pontífice respondeu em tom bem-humorado. Veja no vídeo abaixo.

“O Papa abençoa todos os times, mas o Robert Prevost (seu nome de batismo) é Real Madrid”, brincou o estadunidense, que é líder da Igreja Católica desde 2025.

Leão nasceu nos Estados Unidos, mas viveu a maior parte da carreira religiosa no Peru. Durante o período como missionário, adquiriu simpatia pelo Alianza Lima, um dos principais times do país sul-americano.

Nos EUA, Leão é torcedor do Chicago White Sox, da Major League Baseball (MLB). A equipe é um dos símbolos de Chicago, a sua cidade natal

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A notícia Barcelona ou Real Madrid? Papa Leão 14 revela de qual time é torcedor foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena