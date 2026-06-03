Ex-Cruzeiro, Igor Thiago desabafa sobre presença de mãe na Copa: ‘Mulher guerreira’ (Igor Thiago comemora gol pela Seleção Brasileira)

A primeira convocação para uma Copa do Mundo já seria, por si só, um momento inesquecível para Igor Thiago. Mas o atacante da Seleção Brasileira ganhou um motivo ainda mais especial para guardar a experiência para sempre.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (3/6), o ex-jogador do Cruzeiro se emocionou ao falar sobre uma surpresa preparada pela esposa: a presença da mãe durante o período de preparação para o Mundial de 2026.

Segundo o atacante, ele não fazia ideia de que a mãe estaria no Brasil e foi surpreendido ao reencontrá-la justamente em um dos momentos mais importantes de sua carreira.

“Foi um momento que eu não esperava viver. Ela vindo ao Brasil como uma surpresa. Agradeço isso à minha esposa, que trouxe ela do Brasil e guardou essa surpresa durante tanto tempo.” Igor Thiago, atacante da Seleção

Esposa de Igor Thiago preparou surpresa para o atacante

‘Eu estava precisando desse carinho’

Ao comentar o reencontro, Igor Thiago admitiu que a presença da mãe teve um significado ainda maior diante da pressão e da emoção que envolvem a disputa da primeira Copa do Mundo da carreira.

O atacante destacou o apoio recebido ao longo da vida e afirmou que a energia transmitida por ela tem sido fundamental nesse momento.

“Foi um momento que eu estava precisando. De ter esse carinho dela, de ter essa força dela, essa energia.”

Visivelmente emocionado, o jogador fez questão de exaltar a trajetória da mãe e o papel que ela teve em sua formação pessoal e profissional.

‘Mulher batalhadora e guerreira’

Durante a entrevista, Igor Thiago definiu a mãe como uma das maiores inspirações da própria vida. O atacante relembrou os esforços feitos por ela ao longo dos anos e ressaltou a importância que teve durante toda a caminhada até a Seleção Brasileira.

“É uma mulher que me proporcionou tudo nessa vida. Uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, me incentiva e me inspira todos os dias.”

A declaração revelou um lado mais pessoal do centroavante, que vive o auge da carreira ao integrar o grupo brasileiro para a Copa do Mundo.

Família de Igor Thiago comemorando convocação para a Copa

Momento para a vida inteira

Para Igor Thiago, a oportunidade de representar o Brasil no maior torneio do futebol mundial ganha um significado ainda mais especial ao poder compartilhá-la com a mãe.

O ex-Cruzeiro afirmou que vestir a camisa da Seleção diante dela é uma forma de retribuir tudo o que recebeu durante a vida.

“Então, poder ter ela nesse momento comigo, poder honrar o nome dela, poder honrar ela vestindo a camisa da Seleção, é algo que vai ficar marcado no resto da minha vida.”

Sequência da Seleção Brasileira

Agora, o foco está voltado para o amistoso contra o Egito, marcado para sábado, às 19h (de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland. O confronto será o último teste da equipe antes da estreia no Mundial.

A Seleção Brasileira inicia sua caminhada na Copa do Mundo no dia 13 de junho, quando enfrenta o Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Igor Thiago na Seleção

O centroavante já soma dois gols – ambos de pênalti – em três jogos com a amarelinha. Ele tem forte concorrência no ataque, mas é uma alternativa diferente para as posições ocupadas por Vinicius Júnior e Raphinha. Neymar e Endrick são outras opções para Carlo Ancelotti no setor.

Igor Thiago no Cruzeiro

Igor Thiago Nascimento Rodrigues chegou ao Cruzeiro em 2019, aos 17 anos, vindo do Verê Futebol Clube, do Paraná. Em 2020, fez parte de um inevitável processo de refornulação em consequência do rebaixamento da Raposa. Na ocasião, o elenco contava com vários garotos do sub-20 em meio à debandada dos experientes

Em pouco mais de dois anos, Thiago disputou 64 partidas pelo Cruzeiro, marcou 10 gols e deu três assistências. Os lances mais memoráveis do centroavante foram o gol de cabeça contra o Atlético, pelo Campeonato Mineiro de 2020 (derrota por 2 a 1), e o tento na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, na Série B de 2021, resultado importante para afastar o risco de queda à Série C.

No início de 2022, o Cruzeiro vendeu Thiago ao Ludogorets por 700 mil dólares R$ 3,6 milhões na cotação de dois anos atrás. Na época, torcedores celestes se queixaram os valores da negociação, visto que o atacante começava a deslanchar com a camisa do clube e vinha atuando bem ao lado de Edu e Vitor Roque.

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Thiago comemora gol pelo Cruzeiro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

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