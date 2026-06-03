Igor Thiago, ex-Cruzeiro, se emociona com convocação para a Copa: ‘Realização da vida’ (Atacante Igor Thiago jogará a Copa do Mundo de 2026)

Convocado para disputar a primeira Copa do Mundo da carreira, o atacante Igor Thiago vive um dos momentos mais especiais de sua trajetória no futebol. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (3/6), o ex-jogador do Cruzeiro falou sobre a emoção de representar a Seleção Brasileira e classificou a presença no Mundial como a maior conquista de sua vida.

O atacante, que deixou o Brasil ainda jovem para construir carreira no exterior, não escondeu o orgulho por vestir a camisa da Seleção em uma Copa do Mundo.

“É a maior realização da minha vida, pessoal e profissional. Quando eu estava na minha cidade, eu sonhava em poder representar o meu país, mas quando você vive esse momento aqui, quando você chega aqui, é um sentimento que vai muito além daquilo que você sonhava e pensava.”

A fala evidencia o tamanho do significado da convocação para o centroavante. Após anos de trabalho longe dos holofotes do futebol brasileiro, Igor Thiago alcançou o principal palco do esporte mundial.

“Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado durante a minha vida e por eu estar aqui na minha primeira Copa do Mundo representando 200 milhões de habitantes que nós temos. É algo surreal para mim. Obrigado.”

Quem é Igor Thiago, pelo próprio atacante

Durante a entrevista, o atacante também foi questionado sobre a própria personalidade e sobre a imagem que deseja transmitir aos torcedores brasileiros ao longo da Copa do Mundo.

A resposta revelou um jogador que faz questão de valorizar características como alegria, dedicação e espírito coletivo.

“Cara, eu me apresentarei como um cara sempre alegre, positivo, sorridente, alegre com a vida. Eu acho que esse sou eu. Esse cara que vocês estão vendo aqui, esse sou eu dentro de campo também.”

Além do sorriso constante, Igor destacou atributos que considera fundamentais para sua trajetória até a Seleção.

“Sou apaixonado, guerreiro, batalhador, lutador. Então, esse é o Thiago.”

Trajetória construída longe do Brasil

O atacante também afirmou que deseja aproveitar a visibilidade da Copa para compartilhar um pouco da própria história com os torcedores brasileiros.

“E quero mostrar um pouco também a minha história, para que as pessoas possam conhecer. Como você falou, sair muito cedo do Brasil e poder mostrar isso para as pessoas, essa paixão de vestir a nossa camisa. É o que eu quero que todo mundo veja do Thiago.”

Agora, com a oportunidade de disputar a primeira Copa do Mundo da carreira, o atacante chega ao torneio disposto não apenas a ajudar a Seleção Brasileira dentro de campo, mas também a apresentar ao país a história de perseverança que o levou até o maior palco do futebol mundial.

Sequência da Seleção Brasileira

Agora, o foco está voltado para o amistoso contra o Egito, marcado para sábado, às 19h (de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland. O confronto será o último teste da equipe antes da estreia no Mundial.

A Seleção Brasileira inicia sua caminhada na Copa do Mundo no dia 13 de junho, quando enfrenta o Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Igor Thiago na Seleção

O centroavante já soma dois gols – ambos de pênalti – em três jogos com a amarelinha. Ele tem forte concorrência no ataque, mas é uma alternativa diferente para as posições ocupadas por Vinicius Júnior e Raphinha. Neymar e Endrick são outras opções para Carlo Ancelotti no setor.

Igor Thiago no Cruzeiro

Igor Thiago Nascimento Rodrigues chegou ao Cruzeiro em 2019, aos 17 anos, vindo do Verê Futebol Clube, do Paraná. Em 2020, fez parte de um inevitável processo de refornulação em consequência do rebaixamento da Raposa. Na ocasião, o elenco contava com vários garotos do sub-20 em meio à debandada dos experientes

Em pouco mais de dois anos, Thiago disputou 64 partidas pelo Cruzeiro, marcou 10 gols e deu três assistências. Os lances mais memoráveis do centroavante foram o gol de cabeça contra o Atlético, pelo Campeonato Mineiro de 2020 (derrota por 2 a 1), e o tento na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, na Série B de 2021, resultado importante para afastar o risco de queda à Série C.

No início de 2022, o Cruzeiro vendeu Thiago ao Ludogorets por 700 mil dólares R$ 3,6 milhões na cotação de dois anos atrás. Na época, torcedores celestes se queixaram os valores da negociação, visto que o atacante começava a deslanchar com a camisa do clube e vinha atuando bem ao lado de Edu e Vitor Roque.

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A notícia Igor Thiago, ex-Cruzeiro, se emociona com convocação para a Copa: ‘Realização da vida’ foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo