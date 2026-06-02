Boca anuncia saída de técnico após eliminação no grupo do Cruzeiro na Libertadores (Claudio Úbeda comandou o Boca Juniors-ARG entre outubro de 2025 e junho de 2026)

O Boca Juniors-ARG anunciou, nesta terça-feira (2/6), a demissão do técnico Claudio Úbeda. O comandante argentino não resistiu às recentes eliminações no Campeonato Argentino (Apertura) e na Copa Libertadores – torneio em que dividiu grupo com o Cruzeiro. Anteriormente, em 2025, havia caído nas semifinais do Clausura.

“O Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda deixou de ser o treinador da equipe principal. Agradecemos a Claudio e ao corpo técnico pelo profissionalismo e pelo trabalho realizado durante sua etapa no clube e lhes desejamos o maior dos sucessos em seus próximos desafios”, escreveu a equipe argentina.

Claudio Úbeda assumiu o comando do Boca Juniors em outubro do ano passado, quando Miguel Ángel Russo, o então treinador, morreu – a diretoria optou por ‘promover’ o argentino para dar sequência ao legado.

Contudo, os Xeneizes não colheram os resultados esperados. Foram 34 partidas, 18 vitórias, sete empates e nove derrotas, o que configura aproveitamento de 59,8%. Além de três eliminações: Apertura, Clausura e Libertadores. Claudio Úbeda tinha vínculo com o Boca Juniors até o fim de junho.

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Eliminação recente na Libertadores

O Boca Juniors protagonizou vexame ao cair ainda na fase de grupos da Libertadores. Os Xeneizes deram indícios de que dariam trabalho ao abrir a disputa com duas vitórias seguidas, sobre Universidad Católica-CHI (2 a 1) e Barcelona-EQU (3 a 0). Mas não passou disso.

Fora de casa, o clube argentino perdeu para Cruzeiro (1 a 0) e Barcelona (1 a 0). Na reta final, nos próprios domínios, não conseguiu superar a equipe brasileira mesmo com um a mais durante toda a segunda etapa (1 a 1) e tropeçou para a Católica (1 a 0) – jogo que custou a eliminação.

Os comandados de Claudio Úbeda somaram sete pontos, contra 13 dos chilenos, líderes, e 11 dos brasileiros, vice-líderes. Nas oitavas de final, a Católica encara o Estudiantes-ARG, enquanto o Cruzeiro mede forças com o Flamengo.

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