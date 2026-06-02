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Boca anuncia saída de técnico após eliminação no grupo do Cruzeiro na Libertadores

Claudio Úbeda tinha contrato com o Boca Juniors até o fim de junho de 2026 e não resistiu a recentes eliminações

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SC
Sofia Cunha
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Sofia Cunha
Repórter
02/06/2026 20:28

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Boca anuncia saída de técnico após eliminação no grupo do Cruzeiro na Libertadores
Boca anuncia saída de técnico após eliminação no grupo do Cruzeiro na Libertadores crédito: No Ataque Internacional
Boca anuncia saída de técnico após eliminação no grupo do Cruzeiro na Libertadores
Boca anuncia saída de técnico após eliminação no grupo do Cruzeiro na Libertadores (Claudio Úbeda comandou o Boca Juniors-ARG entre outubro de 2025 e junho de 2026)

O Boca Juniors-ARG anunciou, nesta terça-feira (2/6), a demissão do técnico Claudio Úbeda. O comandante argentino não resistiu às recentes eliminações no Campeonato Argentino (Apertura) e na Copa Libertadores – torneio em que dividiu grupo com o Cruzeiro. Anteriormente, em 2025, havia caído nas semifinais do Clausura.

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“O Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda deixou de ser o treinador da equipe principal. Agradecemos a Claudio e ao corpo técnico pelo profissionalismo e pelo trabalho realizado durante sua etapa no clube e lhes desejamos o maior dos sucessos em seus próximos desafios”, escreveu a equipe argentina.

Claudio Úbeda assumiu o comando do Boca Juniors em outubro do ano passado, quando Miguel Ángel Russo, o então treinador, morreu – a diretoria optou por ‘promover’ o argentino para dar sequência ao legado.

Contudo, os Xeneizes não colheram os resultados esperados. Foram 34 partidas, 18 vitórias, sete empates e nove derrotas, o que configura aproveitamento de 59,8%. Além de três eliminações: Apertura, Clausura e Libertadores. Claudio Úbeda tinha vínculo com o Boca Juniors até o fim de junho.

Eliminação recente na Libertadores

O Boca Juniors protagonizou vexame ao cair ainda na fase de grupos da Libertadores. Os Xeneizes deram indícios de que dariam trabalho ao abrir a disputa com duas vitórias seguidas, sobre Universidad Católica-CHI (2 a 1) e Barcelona-EQU (3 a 0). Mas não passou disso.

Fora de casa, o clube argentino perdeu para Cruzeiro (1 a 0) e Barcelona (1 a 0). Na reta final, nos próprios domínios, não conseguiu superar a equipe brasileira mesmo com um a mais durante toda a segunda etapa (1 a 1) e tropeçou para a Católica (1 a 0) – jogo que custou a eliminação.

Os comandados de Claudio Úbeda somaram sete pontos, contra 13 dos chilenos, líderes, e 11 dos brasileiros, vice-líderes. Nas oitavas de final, a Católica encara o Estudiantes-ARG, enquanto o Cruzeiro mede forças com o Flamengo.

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A notícia Boca anuncia saída de técnico após eliminação no grupo do Cruzeiro na Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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