Após jogo do Brasil, Neymar é ‘tietado’ por jogadores e comissão técnica do Panamá (Neymar durante aquecimento da Seleção Brasileira)

Mesmo fora de campo, Neymar voltou a ser uma das grandes atrações envolvendo a Seleção Brasileira. Após a vitória do Brasil por 6 a 2 sobre o Panamá, neste domingo (31/5), no Maracanã, jogadores e integrantes da comissão técnica da equipe centro-americana fizeram fila para tirar fotos com o camisa 10.

A cena ocorreu logo após o apito final. Enquanto os atletas brasileiros comemoravam o resultado, diversos membros da delegação panamenha se aproximaram de Neymar em busca de registros e lembranças ao lado de um dos maiores jogadores da história recente do futebol mundial. Veja o momento:

A seleção panamenha aproveitou o final do jogo pra tirar foto com Neymar!



Não ganharam, mas levaram foto com o Ney pra casa #CopaNaGlobo #AGenteJogaJunto #FutebolNaGlobo pic.twitter.com/SH8vkjcO2T — TV Globo (@tvglobo) May 31, 2026

O atacante do Santos não participou da partida por causa de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, sofrida no dia 17 de maio, durante jogo contra o Coritiba.

Ainda assim, fez questão de acompanhar a Seleção de perto e esteve presente no gramado do Maracanã antes mesmo do início do amistoso.

Neymar acompanhou o aquecimento da Seleção

Dono da camisa 10 da Seleção Brasileira pela quarta Copa do Mundo consecutiva, Neymar esteve ao lado dos companheiros durante o aquecimento da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

O craque circulou pelo gramado, conversou com integrantes da comissão técnica e recebeu o carinho dos torcedores presentes no estádio.

Embora ainda não tenha condições físicas para atuar, o atacante segue integrado ao grupo e acompanha de perto a preparação brasileira para o Mundial de 2026.

Neymar durante aquecimento da Seleção BrasileiraFoto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press Neymar durante aquecimento da Seleção BrasileiraFoto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press Neymar durante aquecimento da Seleção BrasileiraFoto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press Neymar durante aquecimento da Seleção BrasileiraFoto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press Neymar durante aquecimento da Seleção BrasileiraFoto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Neymar deve se recuperar a tempo de jogar a Copa

Em um primeiro momento, o departamento médico do Santos divulgou que Neymar não tinha uma lesão, apenas um edema. Isso faria com que o tempo de recuperação do jogador fosse mais curto e ele estivesse livre para treinar ao menos desde essa quarta-feira (27/5), data da apresentação dos convocados na Granja Comary, CT da Seleção em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

No entanto, não foi bem isso o que ocorreu. No dia em que se apresentou à comissão técnica do italiano Carlo Ancelotti, o camisa 10 foi submetido a novos exames. Os resultados dos testes médicos apontaram que Neymar não tem apenas um edema, mas uma lesão muscular de grau dois.

Segundo o chefe do departamento médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, o atacante precisara de duas a três semanas para se recuperar e, enfim, ficar à disposição. Ou seja, ele está fora dos amistosos diante de Panamá (neste domingo, 31, no Rio de Janeiro) e Egito (em 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos).

Internamente, na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não se cogita a possibilidade de desconvocar Neymar e substituí-lo por outro atleta. Ao menos por enquanto. Isso porque, segundo a previsão do próprio departamento médico da Seleção, ele vai se recuperar a tempo do Mundial.

A expectativa é para saber se o jogador do Santos estará apto a defender o Brasil na estreia da Copa. O primeiro jogo da Seleção no Mundial será contra Marrocos, no dia 13 de junho (sábado), a partir das 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Iorque/Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Regras da Fifa tornam mudança improvável

Mesmo se a Seleção quisesse cortar Neymar o que não é o caso -, a mudança seria muito difícil. Isso por conta das regras da Fifa. Segundo o regulamento, um atleta de linha só pode ser substituído por dois motivos: doença ou lesão grave. Isso não se aplica ao atacante brasileiro.

As normas estabelecem que a substituição de um jogador de linha deve ser feita com até 24 horas antes da estreia daquela seleção na competição. Como o Brasil inicia a trajetória no Mundial no dia 13, às 19h, poderia trocar qualquer atleta até o dia 12, no mesmo horário.

Para efetuar a mudança, seria necessário enviar relatórios médicos detalhados para avaliação da Fifa, que daria ou não o aval. O atleta substituto deve estar na pré-lista de 55 nomes enviada antecipadamente à entidade.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

O amistoso contra o Panamá marca a despedida da Seleção Brasileira do país, que embarcará em sguida para Nova Jersey, costa leste dos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo. Já em solo americano, o Brasil enfrentará o Egito pelo último amistoso antes do Mundial.

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Amistoso

Brasil x Egito 6 de junho (sábado), às 19h (de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland

Grupo C da Copa do Mundo

Brasil x Marrocos 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em New Jersey;

13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em New Jersey; Brasil x Haiti 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia;

19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia; Brasil x Escócia 24 de junho, quarta-feira,às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

A notícia Após jogo do Brasil, Neymar é ‘tietado’ por jogadores e comissão técnica do Panamá foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo