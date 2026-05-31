Seleção adia viagem para Copa do Mundo por problemas com vistos (Taça da Copa do Mundo)

A Associação Sul-Africana de Futebol (Safa) informou, neste domingo (31/5), que precisou adiar a viagem da deleção sul-africana à Cidade do México para a disputa da Copa do Mundo. O motivo? Alguns atletas e funcionários tiveram problemas com o visto necessário para entrar no país.

A equipe sairia de Joanesburgo neste domingo em um voo fretado para um período de treinamento no país norte-americano antes da estreia no Mundial.

Em comunicado, a Safa disse estar trabalhando para resolver a questão dos vistos para o embarque o mais breve possível. “A seleção sul-africana masculina principal enfrentou desafios em relação a vistos para alguns jogadores e oficiais, e, como resultado, o grupo não pôde viajar para a América do Norte esta manhã, conforme planejado originalmente.”

“A Safa está trabalhando incansavelmente para garantir que a equipe viaje para a Cidade do México o mais rápido possível. Continuamos comprometidos em assegurar que os preparativos da equipe para o torneio permaneçam no cronograma e, enquanto isso, o Bafana Bafana continuará treinando em Joanesburgo até a partida. A Safa terá uma Reunião do Comitê de Emergência esta noite e uma atualização adicional será comunicada à nação após sua conclusão”, diz trecho do comunicado.

Situação resolvida?

Algumas horas depois do comunicado da Safa, Gayton McKenzie, ministro de esportes da África do Sul, revelou em suas redes sociais que parte do problema já foi resolvido. Segundo ele, todos os jogadores já receberam os vistos. “Restam o assistente técnico, o médico da equipe, o chefe de segurança e um analista”, informou em publicação no X.

O voo fretado saíra de Joanesburgo nesta segunda-feira (1º/6).

All @BafanaBafana players received their visas to travel to the USA, outstanding is assistant coach, team doctor, head of security and one analyst. The charter will leave tomorrow. — Gayton McKenzie (@GaytonMcK) May 31, 2026

África do Sul na Copa do Mundo de 2026

A África do Sul estreia na Copa do Mundo no dia 11 de junho, às 16h (de Brasília), contra o México, um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026. Integrante do Grupo A, os sul-africanos enfrentarão ainda Coreia do Sul e República Tcheca.

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