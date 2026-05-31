Com sete jogadores do Brasileirão, Uruguai anuncia convocação para Copa do Mundo
Uruguai integra o Grupo e estreia na Copa do Mundo no dia 15 de junho contra a Arábia Saudita; veja convocados
Neste domingo (31/5), o Uruguai anunciou a convocação para a Copa do Mundo de 2026. Dos 26 atletas chamados pelo técnico Marcelo Bielsa, sete atuam no futebol brasileiro.
Quatro deles jogam em solo carioca, sendo três atletas do Flamengo (Arrascaeta, Varela e Nico De La Cruz) e um do Fluminense (Agustin Canobbio). Outros dois jogadores vestem a camisa do Palmeiras: Piquerez e Emiliano Martinez. O nome que completa a lista é Sergio Rochet, do Internacional.
Com isso, o Uruguai se tornou a seleção estrangeira que mais convocou atletas do Campeonato Brasileiro para o Mundial. Antes, esse recorde era de quatro jogadores, dividido entre três seleções: o próprio Uruguai de 1986; Paraguai de 1998, e Colômbia de 2026.
La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial pic.twitter.com/9vc6eilVpo— Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026
Jogadores do Brasileirão convocados pelo Uruguai para a Copa do Mundo
- Sergio Rochet (Internacional)
- Varela (Flamengo)
- Piquerez (Palmeiras)
- Nico de la Cruz (Flamengo)
- Arrascaeta (Flamengo)
- Emiliano Martinez (Palmeiras)
- Agustin Canobbio (Fluminense)
Convocação completa do Uruguai para a Copa do Mundo
Goleiros
- Sergio Rochet (Internacional)
- Fernando Muslera (Estudiantes)
- Santiago Mele (Monterrey)
Defensores
- Guillermo Varela (Flamengo)
- Ronald Araujo (Barcelona)
- José María Giménez (Atlético de Madrid)
- Santiago Bueno (Wolverhampton)
- Sebastián Cáceres (América-MEX)
- Mathías Olivera (Napoli)
- Joaquín Piquerez (Palmeiras)
- Matías Viña (River Plate)
Meias
- Manuel Ugarte (Manchester United)
- Emiliano Martínez (Palmeiras)
- Rodrigo Bentancur (Tottenham)
- Federico Valverde (Real Madrid)
- Agustín Canobbio (Fluminense)
- Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)
- Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
- Nicolás De La Cruz (Flamengo)
- Rodrigo Zalazar (Sporting)
- Facundo Pellistri (Panathinaikos)
- Maximiliano Araújo (Sporting)
- Brian Rodríguez (América-MEX)
Atacantes
- Rodrigo Aguirre (Tigres)
- Federico Viñas (Oviedo)
- Darwin Núñez (Al-Hilal)
Uruguai na Copa do Mundo
O Uruguai integra o Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. Os uruguaios estreiam no Mundial contra os arábes no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), em Miami.
