Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Com sete jogadores do Brasileirão, Uruguai anuncia convocação para Copa do Mundo

Uruguai integra o Grupo e estreia na Copa do Mundo no dia 15 de junho contra a Arábia Saudita; veja convocados

Publicidade
Carregando...
JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
31/05/2026 12:02

compartilhe

SIGA
×
Com sete jogadores do Brasileirão, Uruguai anuncia convocação para Copa do Mundo
Com sete jogadores do Brasileirão, Uruguai anuncia convocação para Copa do Mundo crédito: No Ataque Internacional
Com sete jogadores do Brasileirão, Uruguai anuncia convocação para Copa do Mundo
Com sete jogadores do Brasileirão, Uruguai anuncia convocação para Copa do Mundo (Arrascaeta, do Flamengo, é um dos atletas do futebol brasileiro convocados pelo Uruguai)

Neste domingo (31/5), o Uruguai anunciou a convocação para a Copa do Mundo de 2026. Dos 26 atletas chamados pelo técnico Marcelo Bielsa, sete atuam no futebol brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Quatro deles jogam em solo carioca, sendo três atletas do Flamengo (Arrascaeta, Varela e Nico De La Cruz) e um do Fluminense (Agustin Canobbio). Outros dois jogadores vestem a camisa do Palmeiras: Piquerez e Emiliano Martinez. O nome que completa a lista é Sergio Rochet, do Internacional.

Com isso, o Uruguai se tornou a seleção estrangeira que mais convocou atletas do Campeonato Brasileiro para o Mundial. Antes, esse recorde era de quatro jogadores, dividido entre três seleções: o próprio Uruguai de 1986; Paraguai de 1998, e Colômbia de 2026.

Jogadores do Brasileirão convocados pelo Uruguai para a Copa do Mundo

  • Sergio Rochet (Internacional)
  • Varela (Flamengo)
  • Piquerez (Palmeiras)
  • Nico de la Cruz (Flamengo)
  • Arrascaeta (Flamengo)
  • Emiliano Martinez (Palmeiras)
  • Agustin Canobbio (Fluminense)

Convocação completa do Uruguai para a Copa do Mundo

Goleiros

  • Sergio Rochet (Internacional)
  • Fernando Muslera (Estudiantes)
  • Santiago Mele (Monterrey)

Defensores

  • Guillermo Varela (Flamengo)
  • Ronald Araujo (Barcelona)
  • José María Giménez (Atlético de Madrid)
  • Santiago Bueno (Wolverhampton)
  • Sebastián Cáceres (América-MEX)
  • Mathías Olivera (Napoli)
  • Joaquín Piquerez (Palmeiras)
  • Matías Viña (River Plate)

Meias

  • Manuel Ugarte (Manchester United)
  • Emiliano Martínez (Palmeiras)
  • Rodrigo Bentancur (Tottenham)
  • Federico Valverde (Real Madrid)
  • Agustín Canobbio (Fluminense)
  • Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)
  • Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
  • Nicolás De La Cruz (Flamengo)
  • Rodrigo Zalazar (Sporting)
  • Facundo Pellistri (Panathinaikos)
  • Maximiliano Araújo (Sporting)
  • Brian Rodríguez (América-MEX)

Atacantes

  • Rodrigo Aguirre (Tigres)
  • Federico Viñas (Oviedo)
  • Darwin Núñez (Al-Hilal)

Uruguai na Copa do Mundo

O Uruguai integra o Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. Os uruguaios estreiam no Mundial contra os arábes no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), em Miami.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Com sete jogadores do Brasileirão, Uruguai anuncia convocação para Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay