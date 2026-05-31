Brasil x Panamá: veja histórico do confronto entre as seleções
Seleções se enfrentam neste domingo (31/5), no Maracanã; amistoso marca despedido brasileira do país antes da Copa do Mundo
Neste domingo (31/5), a Seleção Brasileira se despede do país no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), no que será o sexto duelo entre as seleções.
No retrospecto, a vantagem é brasileira. Em cinco partidas, o Brasil venceu quatro e empatou uma. O encontro mais recente foi em março de 2019, justamente no único jogo em que a Seleção Brasileira não venceu.
O amistoso, na ocasião, foi disputado no Estádio do Dragão, em Porto, em Portugal. O gol do Brasil foi marcado por Lucas Paquetá, o primeiro dele pela Seleção.
Além do meio-campista carioca, Ederson e Casemiro, convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo deste ano, atuaram naquela partida. Os goleiros Weverton e Alisson, os defensores Alex Sandro, Danilo e Thiago Silva e o meio-campista Fabinho também estavam presentes naquele time.
Histórico do confronto Brasil x Panamá
- Brasil 5 x 0 Panamá (13/04/1952) – Estádio Nacional de Chile, em Santiago – Gols de Rodrigues (2), Baltazar, Julinho e Pinga – Campeonato Pan-Americano;
- Brasil 5 x 0 Panamá (09/08/2001) – Arena da Baixada, em Curitiba – Gols de Edílson, Alex, Euller, Juninho Paulista e Roberto Carlos – Amistoso;
- Brasil 4 x 0 Panamá (03/06/2014) – Serra Dourada, em Goiânia – Gols de Neymar, Daniel Alves, Hulk e Willian – Amistoso;
- Brasil 2 x 0 Panamá (29/05/2016) – Dicks Sporting Goods Park, em Denver – Gols de Jonas e Gabriel Barbosa – Amistoso;
- Brasil 1 x 1 Panamá (23/03/2019) – Estádio do Dragão, no Porto – Gol de Lucas Paquetá – Amistoso.
