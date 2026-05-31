Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Japão vence Islândia no último amistoso antes da Copa do Mundo

Seleção japonesa se prepara para disputa da Copa do Mundo; estreia será contra a Holanda no dia 14 de junho

Publicidade
Carregando...
JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
31/05/2026 10:08

compartilhe

SIGA
×
Japão vence Islândia no último amistoso antes da Copa do Mundo
Japão vence Islândia no último amistoso antes da Copa do Mundo crédito: No Ataque Internacional
Japão vence Islândia no último amistoso antes da Copa do Mundo
Japão vence Islândia no último amistoso antes da Copa do Mundo (Jogadores de Japão e Islândia em lance do amistoso)

Neste domingo (31/5), o Japão venceu a Islândia por 1 a 0, no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio, pelo último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026. Ogawa marcou o único gol do jogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A vitória aumentou a série de vitórias da seleção japonesa. Nos últimos seis amistosos, venceu todos eles. Antes da Islândia, superou Inglaterra, Bolívia, Gana, Brasil e Paraguai.

Japão na Copa do Mundo de 2026

O Japão integra o Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Holanda, Suécia e Tunísia. A estreia dos japoneses será no dia 14 de junho, às 17h (de Brasília), contra a Holanda, no AT&T Stadium, em Arlington (EUA).

A Islândia, por sua vez, está fora do Mundial. A seleção terminou as Eliminatórias da Uefa em terceiro lugar, atrás de França e Ucrância e, portanto, não se classificou à disputa da Copa do Mundo de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Japão vence Islândia no último amistoso antes da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay