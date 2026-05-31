Japão vence Islândia no último amistoso antes da Copa do Mundo
Seleção japonesa se prepara para disputa da Copa do Mundo; estreia será contra a Holanda no dia 14 de junho
Neste domingo (31/5), o Japão venceu a Islândia por 1 a 0, no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio, pelo último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026. Ogawa marcou o único gol do jogo.
A vitória aumentou a série de vitórias da seleção japonesa. Nos últimos seis amistosos, venceu todos eles. Antes da Islândia, superou Inglaterra, Bolívia, Gana, Brasil e Paraguai.
Japão na Copa do Mundo de 2026
O Japão integra o Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Holanda, Suécia e Tunísia. A estreia dos japoneses será no dia 14 de junho, às 17h (de Brasília), contra a Holanda, no AT&T Stadium, em Arlington (EUA).
A Islândia, por sua vez, está fora do Mundial. A seleção terminou as Eliminatórias da Uefa em terceiro lugar, atrás de França e Ucrância e, portanto, não se classificou à disputa da Copa do Mundo de 2026.
