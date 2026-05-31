Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Zagueiro do Brasil se manifesta após derrota na final da Champions

Gabriel Magalhães também mandou um recado aos torcedores do Arsenal; zagueiro errou o último e decisivo pênalti

Publicidade
Carregando...
JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
31/05/2026 09:34

compartilhe

SIGA
×
Zagueiro do Brasil se manifesta após derrota na final da Champions
Zagueiro do Brasil se manifesta após derrota na final da Champions crédito: No Ataque Internacional
Zagueiro do Brasil se manifesta após derrota na final da Champions
Zagueiro do Brasil se manifesta após derrota na final da Champions (Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da Seleção Brasileira)

Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, se manifestou, neste domingo (31/5), após a derrota na final da Champions League para o Paris Saint-Germain. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o time francês levou a melhor na disputa de pênaltis (4 a 3) e levantou o troféu. O brasileiro perdeu a última e decisiva cobrança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em suas redes sociais, Gabriel lamentou a derrota, mas agradeceu o apoio de todos os fãs. Ele também mandou um recado aos torcedores do Arsenal. Neste domingo, acontece o desfile em comemoração ao título da Premier League, conquistado pelos Gunners na última semana. Caso o clube inglês fosse campeão da Liga dos Campões, a celebração seria conjunta.

“É doloroso, mas estou orgulhoso desta equipe e de tudo o que conquistamos juntos nesta temporada. Obrigado aos nossos incríveis fãs pelo apoio a cada passo do caminho. Vocês merecem celebrar essa jornada conosco e aproveitar o desfile hoje! Até a próxima temporada!!!”

Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da Seleção Brasileira, em publicação nas redes sociais

Gabriel Magalhães na Seleção Brasileira

Gabriel Magalhães é um dos 26 jogadores convocados pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O zagueiro é desfalque do Brasil para o amistoso deste domingo (31/5), contra o Panamá, no Maracanã, em razão da final da Champions League, disputada nesse sábado. Ele se juntará à equipe nos próximos dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Zagueiro do Brasil se manifesta após derrota na final da Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay