Zagueiro do Brasil se manifesta após derrota na final da Champions
Gabriel Magalhães também mandou um recado aos torcedores do Arsenal; zagueiro errou o último e decisivo pênalti
compartilheSIGA
Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, se manifestou, neste domingo (31/5), após a derrota na final da Champions League para o Paris Saint-Germain. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o time francês levou a melhor na disputa de pênaltis (4 a 3) e levantou o troféu. O brasileiro perdeu a última e decisiva cobrança.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em suas redes sociais, Gabriel lamentou a derrota, mas agradeceu o apoio de todos os fãs. Ele também mandou um recado aos torcedores do Arsenal. Neste domingo, acontece o desfile em comemoração ao título da Premier League, conquistado pelos Gunners na última semana. Caso o clube inglês fosse campeão da Liga dos Campões, a celebração seria conjunta.
“É doloroso, mas estou orgulhoso desta equipe e de tudo o que conquistamos juntos nesta temporada. Obrigado aos nossos incríveis fãs pelo apoio a cada passo do caminho. Vocês merecem celebrar essa jornada conosco e aproveitar o desfile hoje! Até a próxima temporada!!!”
Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da Seleção Brasileira, em publicação nas redes sociais
Gabriel Magalhães na Seleção Brasileira
Gabriel Magalhães é um dos 26 jogadores convocados pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O zagueiro é desfalque do Brasil para o amistoso deste domingo (31/5), contra o Panamá, no Maracanã, em razão da final da Champions League, disputada nesse sábado. Ele se juntará à equipe nos próximos dias.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Zagueiro do Brasil se manifesta após derrota na final da Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara