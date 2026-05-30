Neymar entre os 11? CBF divulga numeração dos jogadores para a Copa do Mundo

Divulgação foi feita por meio das redes sociais da entidade, em um vídeo inspirado na cultura popular e no futebol de rua,

Vitor de Araújo
30/05/2026 18:20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste sábado (30/5) a numeração oficial da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Os números também serão utilizados nos amistosos preparatórios contra Panamá, neste domingo (31), e Egito, no próximo sábado (6).

A divulgação foi feita por meio das redes sociais da entidade, em um vídeo inspirado na cultura popular e no futebol de rua, elementos frequentemente associados à identidade histórica da Seleção Brasileira.

Como esperado, Neymar herdou novamente a tradicional camisa 10, enquanto Vinicius Júnior ficará com a camisa 7 e Matheus Cunha utilizará o número 9.

Neymar mantém a camisa 10

Principal referência técnica da equipe de Carlo Ancelotti, Neymar seguirá utilizando o número mais emblemático da história da Seleção Brasileira.

A camisa 10 ficou eternizada em Copas por craques como Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, além do próprio Neymar, que a veste há mais de uma década na equipe nacional. A definição também reforça o protagonismo do atacante na tentativa brasileira de conquistar o hexacampeonato mundial.

Ataque definido

Além da camisa 10 de Neymar, a distribuição dos principais números ofensivos chamou atenção.

Vinicius Júnior, apontado como um dos líderes da nova geração, ficará com a camisa 7. Já Raphinha usará a tradicional 11.

O centroavante Matheus Cunha recebeu a camisa 9, enquanto Endrick vestirá a 19 e Gabriel Martinelli atuará com a 22.

Numeração da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

1 – Alisson

2 – Wesley

3 – Gabriel Magalhães

4 – Marquinhos

5 – Casemiro

6 – Alex Sandro

7 – Vinicius Júnior

8 – Bruno Guimarães

9 – Matheus Cunha

10 – Neymar Jr.

11 – Raphinha

12 – Weverton

13 – Danilo

14 – Bremer

15 – Léo Pereira

16 – Douglas Santos

17 – Fabinho

18 – Danilo Santos

19 – Endrick

20 – Lucas Paquetá

21 – Luiz Henrique

22 – Gabriel Martinelli

23 – Ederson

24 – Ibañez

25 – Igor Thiago

26 – Rayan

Quais camisas os jogadores convocados usaram com Ancelotti anteriormente?

No Ataque conferiu as fichas dos 10 jogos de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira. O italiano estreou no empate por 0 a 0 com o Equador, em 5 de junho de 2025, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Já o compromisso mais recente foi em 31 de março, em amistoso contra a Croácia, vencido pelo Brasil por 3 a 1.

Danilo comemora gol do Brasil contra a Croácia(foto: Rich Storry/AFP)

Goleiros

  • Alisson: jogou com a camisa 1 em quatro partidas.
  • Ederson: jogou com a camisa 23 em duas partidas e foi reserva em duas.
  • Weverton: não havia sido convocado por Ancelotti, mas em oportunidades anteriores usou a camisa 12.

Laterais

  • Wesley: jogou duas partidas com a camisa 2 e duas com a 14; foi reserva com a 2 e a 16.
  • Danilo Luiz: jogou uma partida com a camisa 2 e duas com a 13; foi reserva com a 2 e a 13.
  • Douglas Santos: jogou quatro partidas com a camisa 6; foi reserva também com a 6.
  • Alex Sandro: jogou três partidas com a camisa 6.

Zagueiros

  • Marquinhos: jogou sete partidas com a camisa 4.
  • Gabriel Magalhães: jogou três partidas com a camisa 3; foi reserva também com a 3.
  • Ibañez: jogou duas partidas com a camisa 24.
  • Bremer: jogou uma partida com a camisa 14; foi reserva também com a 14.
  • Léo Pereira: jogou duas partidas com a camisa 15.

Meio-campistas

  • Casemiro: jogou nove partidas, todas com a camisa 5.
  • Bruno Guimarães: jogou oito partidas, todas com a camisa 8.
  • Danilo: jogou duas partidas com a camisa 18.
  • Fabinho: jogou duas partidas com a camisa 17.
  • Lucas Paquetá: jogou seis partidas, todas com a camisa 11.

Atacantes

  • Endrick: jogou uma partida com a camisa 19 e foi reserva em outra usando o mesmo número.
  • Gabriel Martinelli: jogou seis partidas com a camisa 22; foi reserva com o mesmo número.
  • Neymar: embora não tenha sido convocado anteriormente por Ancelotti, foi camisa 10 em grande parte de sua trajetória pela Seleção.
  • Vinicius Júnior: jogou três vezes com a camisa 10 e cinco com a 7
  • Luiz Henrique: jogou cinco partidas com a camisa 19 e duas com a 20.
  • Igor Thiago: jogou duas partidas com a camisa 21.
  • Rayan: jogou uma partida com a camisa 26 e foi reserva com o mesmo número.
  • Raphinha: jogou duas partidas com a camisa 10 e duas com a 11.
  • Matheus Cunha: jogou seis partidas com a camisa 21 e duas com a 7.

Brasil na Copa do Mundo 2026

Sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira tentará conquistar o sexto título mundial e encerrar um jejum que já dura desde a Copa do Mundo de 2002.

Antes da estreia no torneio, a equipe fará dois amistosos preparatórios. O primeiro será diante do Panamá, neste domingo (31/5), e o segundo contra o Egito, no próximo sábado (6/6).

A expectativa é que a base da equipe titular já comece a ser desenhada nesses compromissos, utilizando a numeração que acompanhará o grupo ao longo do Mundial.

O Brasil integra o Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Os dois mais bem colocados avançam ao mata-mata há, ainda, a chance de o terceiro se classificar pelo índice técnico.

A competição sediada nos Estados Unidos, Canadá e México terá 48 participantes e será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

