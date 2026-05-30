Vice invicto! Arsenal perde título da Champions sem ser derrotado; relembre a campanha
Arsenal passou a integrar o grupo de clubes que conseguiram levantar a taça da Champions League sem perder uma única partida
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O Arsenal-ING quase escreveu o maior capítulo de sua história do futebol europeu neste sábado (30/5). Ao empatar com o Paris Saint-Germain-FRA e perder o título nos pênaltis na final da Champions League, disputada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, o clube inglês atingiu um feito curioso e amargo: terminou a campanha de forma invicta, mas não foi campeão.
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A equipe comandada por Mikel Arteta encerrou a competição sem sofrer derrotas ao longo dos 15 jogos disputados. Com isso, passou a integrar um grupo extremamente seleto de clubes que conseguiram levantar a taça da Champions League sem perder uma única partida durante toda a trajetória.
Apesar disso, seguirá vigorando uma espera de duas décadas. A última e única final disputada pelos Gunners até então havia ocorrido na temporada 2005/06, quando o time liderado por Thierry Henry acabou derrotado pelo Barcelona.
Campanha invicta impressiona
A trajetória do Arsenal rumo ao vice-campeonato foi marcada pela regularidade. Desde a fase de liga até a grande decisão, o clube londrino manteve alto nível de desempenho e construiu uma das campanhas mais sólidas da história recente da competição. No total, foram:
- 15 jogos
- 11 vitórias
- 4 empates
- Nenhuma derrota
- 30 gols marcados
- 7 gols sofridos
O feito remete a outra geração histórica dos Gunners. Em 2003/04, o Arsenal conquistou a Premier League sem perder uma única partida, campanha que eternizou aquele elenco como os famosos “Invencíveis”.
Jogos do Arsenal na Champions 2025/26
Confira a campanha completa do Arsenal até a final:
- Arsenal 2 x 0 Olympiacos
- Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid
- Slavia Praha 0 x 3 Arsenal
- Arsenal 3 x 1 Bayern de Munique
- Club Brugge 0 x 3 Arsenal
- Inter 1 x 3 Arsenal
- Arsenal 3 x 2 Kairat Almaty
Oitavas de final
- Bayer Leverkusen 1 x 1 Arsenal
- Arsenal 2 x 0 Bayer Leverkusen
Quartas de final
- Sporting 0 x 1 Arsenal
- Arsenal 0 x 0 Sporting
Semifinal
- Atlético de Madrid 1 x 1 Arsenal
- Arsenal 1 x 0 Atlético de Madrid
Final
- Paris Saint-Germain 1 x 1 Arsenal
Campeões invictos da Champions League
Ao longo da história, poucos clubes conseguiram levantar a taça com campanha invicta. Veja a lista:
- Inter de Milão (1963/64)
- Ajax (1971/72 e 1994/95)
- Nottingham Forest (1978/79)
- Liverpool (1980/81 e 1983/84)
- Milan (1988/89 e 1993/94)
- Estrela Vermelha (1990/91)
- Olympique de Marselha (1992/93)
- Manchester United (1998/99 e 2007/08)
- Barcelona (2005/06)
- Bayern de Munique (2019/20)
- Manchester City (2022/23)
Um dos casos mais emblemáticos é o do Bayern em 2020, que conquistou o título com 100% de aproveitamento, vencendo todos os 11 jogos da campanha.
Todos os campeões da história da Champions League
Criada na temporada 1955/56 como Copa dos Campeões da Europa e rebatizada como Champions League em 1992, a competição já teve campeões de dez países diferentes ao longo da história. Confira todos os campeões da Champions League:
- Real Madrid (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24) 15 títulos
- Milan (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07) 7 títulos
- Liverpool (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 e 2018/19) 6 títulos
- Bayern de Munique (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13 e 2019/20) 6 títulos
- Barcelona (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15) 5 títulos
- Ajax (1970/71, 1971/72, 1972/73 e 1994/95) 4 títulos
- Inter de Milão (1963/64, 1964/65 e 2009/10) 3 títulos
- Manchester United (1967/68, 1998/99 e 2007/08) 3 títulos
- Benfica (1960/61 e 1961/62) 2 títulos
- Nottingham Forest (1978/79 e 1979/80) 2 títulos
- Juventus (1984/85 e 1995/96) 2 títulos
- Chelsea (2011/12 e 2020/21) 2 títulos
- Porto (1986/87 e 2003/04) 2 títulos
- PSG (2024/25 e 2025/26) 2 títulos
- Celtic (1966/67) 1 título
- Feyenoord (1969/70) 1 título
- Aston Villa (1981/82) 1 título
- Hamburgo (1982/83) 1 título
- Steaua Bucareste (1985/86) 1 título
- PSV Eindhoven (1987/88) 1 título
- Estrela Vermelha (1990/91) 1 título
- Olympique de Marselha (1992/93) 1 título
- Borussia Dortmund (1996/97) 1 título
- Manchester City (2022/23) 1 título
Campeões da Champions League ano a ano
Confira a lista completa dos campeões da principal competição de clubes da Europa desde a criação da Copa dos Campeões Europeus, na temporada 1955/56:
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- 1955/56 Real Madrid (ESP)
- 1956/57 Real Madrid (ESP)
- 1957/58 Real Madrid (ESP)
- 1958/59 Real Madrid (ESP)
- 1959/60 Real Madrid (ESP)
- 1960/61 Benfica (POR)
- 1961/62 Benfica (POR)
- 1962/63 Milan (ITA)
- 1963/64 Inter de Milão (ITA)
- 1964/65 Inter de Milão (ITA)
- 1965/66 Real Madrid (ESP)
- 1966/67 Celtic (ESC)
- 1967/68 Manchester United (ING)
- 1968/69 Milan (ITA)
- 1969/70 Feyenoord (HOL)
- 1970/71 Ajax (HOL)
- 1971/72 Ajax (HOL)
- 1972/73 Ajax (HOL)
- 1973/74 Bayern de Munique (ALE)
- 1974/75 Bayern de Munique (ALE)
- 1975/76 Bayern de Munique (ALE)
- 1976/77 Liverpool (ING)
- 1977/78 Liverpool (ING)
- 1978/79 Nottingham Forest (ING)
- 1979/80 Nottingham Forest (ING)
- 1980/81 Liverpool (ING)
- 1981/82 Aston Villa (ING)
- 1982/83 Hamburgo (ALE)
- 1983/84 Liverpool (ING)
- 1984/85 Juventus (ITA)
- 1985/86 Steaua Bucareste (ROM)
- 1986/87 Porto (POR)
- 1987/88 PSV Eindhoven (HOL)
- 1988/89 Milan (ITA)
- 1989/90 Milan (ITA)
- 1990/91 Estrela Vermelha (SER)
- 1991/92 Barcelona (ESP)
- 1992/93 Olympique de Marselha (FRA)
- 1993/94 Milan (ITA)
- 1994/95 Ajax (HOL)
- 1995/96 Juventus (ITA)
- 1996/97 Borussia Dortmund (ALE)
- 1997/98 Real Madrid (ESP)
- 1998/99 Manchester United (ING)
- 1999/00 Real Madrid (ESP)
- 2000/01 Bayern de Munique (ALE)
- 2001/02 Real Madrid (ESP)
- 2002/03 Milan (ITA)
- 2003/04 Porto (POR)
- 2004/05 Liverpool (ING)
- 2005/06 Barcelona (ESP)
- 2006/07 Milan (ITA)
- 2007/08 Manchester United (ING)
- 2008/09 Barcelona (ESP)
- 2009/10 Inter de Milão (ITA)
- 2010/11 Barcelona (ESP)
- 2011/12 Chelsea (ING)
- 2012/13 Bayern de Munique (ALE)
- 2013/14 Real Madrid (ESP)
- 2014/15 Barcelona (ESP)
- 2015/16 Real Madrid (ESP)
- 2016/17 Real Madrid (ESP)
- 2017/18 Real Madrid (ESP)
- 2018/19 Liverpool (ING)
- 2019/20 Bayern de Munique (ALE)
- 2020/21 Chelsea (ING)
- 2021/22 Real Madrid (ESP)
- 2022/23 Manchester City (ING)
- 2023/24 Real Madrid (ESP)
- 2024/25 Paris Saint-Germain (FRA)
- 2025/26 Paris Saint-Germain (FRA)
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