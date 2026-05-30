Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Vice invicto! Arsenal perde título da Champions sem ser derrotado; relembre a campanha

Arsenal passou a integrar o grupo de clubes que conseguiram levantar a taça da Champions League sem perder uma única partida

Publicidade
Carregando...
V
Vitor de Araújo
V
Vitor de Araújo
Repórter
30/05/2026 18:08

compartilhe

SIGA
×
Vice invicto! Arsenal perde título da Champions sem ser derrotado; relembre a campanha
Vice invicto! Arsenal perde título da Champions sem ser derrotado; relembre a campanha crédito: No Ataque Internacional
Vice invicto! Arsenal perde título da Champions sem ser derrotado; relembre a campanha
Vice invicto! Arsenal perde título da Champions sem ser derrotado; relembre a campanha (Mikel Arteta esteve muito ´roximo do título da Champions como técnico do Arsenal)

O Arsenal-ING quase escreveu o maior capítulo de sua história do futebol europeu neste sábado (30/5). Ao empatar com o Paris Saint-Germain-FRA e perder o título nos pênaltis na final da Champions League, disputada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, o clube inglês atingiu um feito curioso e amargo: terminou a campanha de forma invicta, mas não foi campeão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A equipe comandada por Mikel Arteta encerrou a competição sem sofrer derrotas ao longo dos 15 jogos disputados. Com isso, passou a integrar um grupo extremamente seleto de clubes que conseguiram levantar a taça da Champions League sem perder uma única partida durante toda a trajetória.

Apesar disso, seguirá vigorando uma espera de duas décadas. A última e única final disputada pelos Gunners até então havia ocorrido na temporada 2005/06, quando o time liderado por Thierry Henry acabou derrotado pelo Barcelona.

Campanha invicta impressiona

A trajetória do Arsenal rumo ao vice-campeonato foi marcada pela regularidade. Desde a fase de liga até a grande decisão, o clube londrino manteve alto nível de desempenho e construiu uma das campanhas mais sólidas da história recente da competição. No total, foram:

  • 15 jogos
  • 11 vitórias
  • 4 empates
  • Nenhuma derrota
  • 30 gols marcados
  • 7 gols sofridos

O feito remete a outra geração histórica dos Gunners. Em 2003/04, o Arsenal conquistou a Premier League sem perder uma única partida, campanha que eternizou aquele elenco como os famosos “Invencíveis”.

Jogos do Arsenal na Champions 2025/26

Confira a campanha completa do Arsenal até a final:

  • Arsenal 2 x 0 Olympiacos
  • Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid
  • Slavia Praha 0 x 3 Arsenal
  • Arsenal 3 x 1 Bayern de Munique
  • Club Brugge 0 x 3 Arsenal
  • Inter 1 x 3 Arsenal
  • Arsenal 3 x 2 Kairat Almaty

Oitavas de final

  • Bayer Leverkusen 1 x 1 Arsenal
  • Arsenal 2 x 0 Bayer Leverkusen

Quartas de final

  • Sporting 0 x 1 Arsenal
  • Arsenal 0 x 0 Sporting

Semifinal

  • Atlético de Madrid 1 x 1 Arsenal
  • Arsenal 1 x 0 Atlético de Madrid

Final

  • Paris Saint-Germain 1 x 1 Arsenal

Campeões invictos da Champions League

Ao longo da história, poucos clubes conseguiram levantar a taça com campanha invicta. Veja a lista:

  • Inter de Milão (1963/64)
  • Ajax (1971/72 e 1994/95)
  • Nottingham Forest (1978/79)
  • Liverpool (1980/81 e 1983/84)
  • Milan (1988/89 e 1993/94)
  • Estrela Vermelha (1990/91)
  • Olympique de Marselha (1992/93)
  • Manchester United (1998/99 e 2007/08)
  • Barcelona (2005/06)
  • Bayern de Munique (2019/20)
  • Manchester City (2022/23)

Um dos casos mais emblemáticos é o do Bayern em 2020, que conquistou o título com 100% de aproveitamento, vencendo todos os 11 jogos da campanha.

Todos os campeões da história da Champions League

Criada na temporada 1955/56 como Copa dos Campeões da Europa e rebatizada como Champions League em 1992, a competição já teve campeões de dez países diferentes ao longo da história. Confira todos os campeões da Champions League:

  • Real Madrid (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24) 15 títulos
  • Milan (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07) 7 títulos
  • Liverpool (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 e 2018/19) 6 títulos
  • Bayern de Munique (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13 e 2019/20) 6 títulos
  • Barcelona (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15) 5 títulos
  • Ajax (1970/71, 1971/72, 1972/73 e 1994/95) 4 títulos
  • Inter de Milão (1963/64, 1964/65 e 2009/10) 3 títulos
  • Manchester United (1967/68, 1998/99 e 2007/08) 3 títulos
  • Benfica (1960/61 e 1961/62) 2 títulos
  • Nottingham Forest (1978/79 e 1979/80) 2 títulos
  • Juventus (1984/85 e 1995/96) 2 títulos
  • Chelsea (2011/12 e 2020/21) 2 títulos
  • Porto (1986/87 e 2003/04) 2 títulos
  • PSG (2024/25 e 2025/26) 2 títulos
  • Celtic (1966/67) 1 título
  • Feyenoord (1969/70) 1 título
  • Aston Villa (1981/82) 1 título
  • Hamburgo (1982/83) 1 título
  • Steaua Bucareste (1985/86) 1 título
  • PSV Eindhoven (1987/88) 1 título
  • Estrela Vermelha (1990/91) 1 título
  • Olympique de Marselha (1992/93) 1 título
  • Borussia Dortmund (1996/97) 1 título
  • Manchester City (2022/23) 1 título

Campeões da Champions League ano a ano

Confira a lista completa dos campeões da principal competição de clubes da Europa desde a criação da Copa dos Campeões Europeus, na temporada 1955/56:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • 1955/56 Real Madrid (ESP)
  • 1956/57 Real Madrid (ESP)
  • 1957/58 Real Madrid (ESP)
  • 1958/59 Real Madrid (ESP)
  • 1959/60 Real Madrid (ESP)
  • 1960/61 Benfica (POR)
  • 1961/62 Benfica (POR)
  • 1962/63 Milan (ITA)
  • 1963/64 Inter de Milão (ITA)
  • 1964/65 Inter de Milão (ITA)
  • 1965/66 Real Madrid (ESP)
  • 1966/67 Celtic (ESC)
  • 1967/68 Manchester United (ING)
  • 1968/69 Milan (ITA)
  • 1969/70 Feyenoord (HOL)
  • 1970/71 Ajax (HOL)
  • 1971/72 Ajax (HOL)
  • 1972/73 Ajax (HOL)
  • 1973/74 Bayern de Munique (ALE)
  • 1974/75 Bayern de Munique (ALE)
  • 1975/76 Bayern de Munique (ALE)
  • 1976/77 Liverpool (ING)
  • 1977/78 Liverpool (ING)
  • 1978/79 Nottingham Forest (ING)
  • 1979/80 Nottingham Forest (ING)
  • 1980/81 Liverpool (ING)
  • 1981/82 Aston Villa (ING)
  • 1982/83 Hamburgo (ALE)
  • 1983/84 Liverpool (ING)
  • 1984/85 Juventus (ITA)
  • 1985/86 Steaua Bucareste (ROM)
  • 1986/87 Porto (POR)
  • 1987/88 PSV Eindhoven (HOL)
  • 1988/89 Milan (ITA)
  • 1989/90 Milan (ITA)
  • 1990/91 Estrela Vermelha (SER)
  • 1991/92 Barcelona (ESP)
  • 1992/93 Olympique de Marselha (FRA)
  • 1993/94 Milan (ITA)
  • 1994/95 Ajax (HOL)
  • 1995/96 Juventus (ITA)
  • 1996/97 Borussia Dortmund (ALE)
  • 1997/98 Real Madrid (ESP)
  • 1998/99 Manchester United (ING)
  • 1999/00 Real Madrid (ESP)
  • 2000/01 Bayern de Munique (ALE)
  • 2001/02 Real Madrid (ESP)
  • 2002/03 Milan (ITA)
  • 2003/04 Porto (POR)
  • 2004/05 Liverpool (ING)
  • 2005/06 Barcelona (ESP)
  • 2006/07 Milan (ITA)
  • 2007/08 Manchester United (ING)
  • 2008/09 Barcelona (ESP)
  • 2009/10 Inter de Milão (ITA)
  • 2010/11 Barcelona (ESP)
  • 2011/12 Chelsea (ING)
  • 2012/13 Bayern de Munique (ALE)
  • 2013/14 Real Madrid (ESP)
  • 2014/15 Barcelona (ESP)
  • 2015/16 Real Madrid (ESP)
  • 2016/17 Real Madrid (ESP)
  • 2017/18 Real Madrid (ESP)
  • 2018/19 Liverpool (ING)
  • 2019/20 Bayern de Munique (ALE)
  • 2020/21 Chelsea (ING)
  • 2021/22 Real Madrid (ESP)
  • 2022/23 Manchester City (ING)
  • 2023/24 Real Madrid (ESP)
  • 2024/25 Paris Saint-Germain (FRA)
  • 2025/26 Paris Saint-Germain (FRA)

A notícia Vice invicto! Arsenal perde título da Champions sem ser derrotado; relembre a campanha foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay