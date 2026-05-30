Vice invicto! Arsenal perde título da Champions sem ser derrotado; relembre a campanha (Mikel Arteta esteve muito ´roximo do título da Champions como técnico do Arsenal)

O Arsenal-ING quase escreveu o maior capítulo de sua história do futebol europeu neste sábado (30/5). Ao empatar com o Paris Saint-Germain-FRA e perder o título nos pênaltis na final da Champions League, disputada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, o clube inglês atingiu um feito curioso e amargo: terminou a campanha de forma invicta, mas não foi campeão.

A equipe comandada por Mikel Arteta encerrou a competição sem sofrer derrotas ao longo dos 15 jogos disputados. Com isso, passou a integrar um grupo extremamente seleto de clubes que conseguiram levantar a taça da Champions League sem perder uma única partida durante toda a trajetória.

Apesar disso, seguirá vigorando uma espera de duas décadas. A última e única final disputada pelos Gunners até então havia ocorrido na temporada 2005/06, quando o time liderado por Thierry Henry acabou derrotado pelo Barcelona.

Campanha invicta impressiona

A trajetória do Arsenal rumo ao vice-campeonato foi marcada pela regularidade. Desde a fase de liga até a grande decisão, o clube londrino manteve alto nível de desempenho e construiu uma das campanhas mais sólidas da história recente da competição. No total, foram:

15 jogos

11 vitórias

4 empates

Nenhuma derrota

30 gols marcados

7 gols sofridos

O feito remete a outra geração histórica dos Gunners. Em 2003/04, o Arsenal conquistou a Premier League sem perder uma única partida, campanha que eternizou aquele elenco como os famosos “Invencíveis”.

Jogos do Arsenal na Champions 2025/26

Confira a campanha completa do Arsenal até a final:

Arsenal 2 x 0 Olympiacos

Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid

Slavia Praha 0 x 3 Arsenal

Arsenal 3 x 1 Bayern de Munique

Club Brugge 0 x 3 Arsenal

Inter 1 x 3 Arsenal

Arsenal 3 x 2 Kairat Almaty

Oitavas de final

Bayer Leverkusen 1 x 1 Arsenal

Arsenal 2 x 0 Bayer Leverkusen

Quartas de final

Sporting 0 x 1 Arsenal

Arsenal 0 x 0 Sporting

Semifinal

Atlético de Madrid 1 x 1 Arsenal

Arsenal 1 x 0 Atlético de Madrid

Final

Paris Saint-Germain 1 x 1 Arsenal

Campeões invictos da Champions League

Ao longo da história, poucos clubes conseguiram levantar a taça com campanha invicta. Veja a lista:

Inter de Milão (1963/64)

Ajax (1971/72 e 1994/95)

Nottingham Forest (1978/79)

Liverpool (1980/81 e 1983/84)

Milan (1988/89 e 1993/94)

Estrela Vermelha (1990/91)

Olympique de Marselha (1992/93)

Manchester United (1998/99 e 2007/08)

Barcelona (2005/06)

Bayern de Munique (2019/20)

Manchester City (2022/23)

Um dos casos mais emblemáticos é o do Bayern em 2020, que conquistou o título com 100% de aproveitamento, vencendo todos os 11 jogos da campanha.

Todos os campeões da história da Champions League

Criada na temporada 1955/56 como Copa dos Campeões da Europa e rebatizada como Champions League em 1992, a competição já teve campeões de dez países diferentes ao longo da história. Confira todos os campeões da Champions League:

Real Madrid (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24) 15 títulos

Milan (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07) 7 títulos

Liverpool (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 e 2018/19) 6 títulos

Bayern de Munique (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13 e 2019/20) 6 títulos

Barcelona (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15) 5 títulos

Ajax (1970/71, 1971/72, 1972/73 e 1994/95) 4 títulos

Inter de Milão (1963/64, 1964/65 e 2009/10) 3 títulos

Manchester United (1967/68, 1998/99 e 2007/08) 3 títulos

Benfica (1960/61 e 1961/62) 2 títulos

Nottingham Forest (1978/79 e 1979/80) 2 títulos

Juventus (1984/85 e 1995/96) 2 títulos

Chelsea (2011/12 e 2020/21) 2 títulos

Porto (1986/87 e 2003/04) 2 títulos

PSG (2024/25 e 2025/26) 2 títulos

Celtic (1966/67) 1 título

Feyenoord (1969/70) 1 título

Aston Villa (1981/82) 1 título

Hamburgo (1982/83) 1 título

Steaua Bucareste (1985/86) 1 título

PSV Eindhoven (1987/88) 1 título

Estrela Vermelha (1990/91) 1 título

Olympique de Marselha (1992/93) 1 título

Borussia Dortmund (1996/97) 1 título

Manchester City (2022/23) 1 título

Campeões da Champions League ano a ano

Confira a lista completa dos campeões da principal competição de clubes da Europa desde a criação da Copa dos Campeões Europeus, na temporada 1955/56:

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1955/56 Real Madrid (ESP)

1956/57 Real Madrid (ESP)

1957/58 Real Madrid (ESP)

1958/59 Real Madrid (ESP)

1959/60 Real Madrid (ESP)

1960/61 Benfica (POR)

1961/62 Benfica (POR)

1962/63 Milan (ITA)

1963/64 Inter de Milão (ITA)

1964/65 Inter de Milão (ITA)

1965/66 Real Madrid (ESP)

1966/67 Celtic (ESC)

1967/68 Manchester United (ING)

1968/69 Milan (ITA)

1969/70 Feyenoord (HOL)

1970/71 Ajax (HOL)

1971/72 Ajax (HOL)

1972/73 Ajax (HOL)

1973/74 Bayern de Munique (ALE)

1974/75 Bayern de Munique (ALE)

1975/76 Bayern de Munique (ALE)

1976/77 Liverpool (ING)

1977/78 Liverpool (ING)

1978/79 Nottingham Forest (ING)

1979/80 Nottingham Forest (ING)

1980/81 Liverpool (ING)

1981/82 Aston Villa (ING)

1982/83 Hamburgo (ALE)

1983/84 Liverpool (ING)

1984/85 Juventus (ITA)

1985/86 Steaua Bucareste (ROM)

1986/87 Porto (POR)

1987/88 PSV Eindhoven (HOL)

1988/89 Milan (ITA)

1989/90 Milan (ITA)

1990/91 Estrela Vermelha (SER)

1991/92 Barcelona (ESP)

1992/93 Olympique de Marselha (FRA)

1993/94 Milan (ITA)

1994/95 Ajax (HOL)

1995/96 Juventus (ITA)

1996/97 Borussia Dortmund (ALE)

1997/98 Real Madrid (ESP)

1998/99 Manchester United (ING)

1999/00 Real Madrid (ESP)

2000/01 Bayern de Munique (ALE)

2001/02 Real Madrid (ESP)

2002/03 Milan (ITA)

2003/04 Porto (POR)

2004/05 Liverpool (ING)

2005/06 Barcelona (ESP)

2006/07 Milan (ITA)

2007/08 Manchester United (ING)

2008/09 Barcelona (ESP)

2009/10 Inter de Milão (ITA)

2010/11 Barcelona (ESP)

2011/12 Chelsea (ING)

2012/13 Bayern de Munique (ALE)

2013/14 Real Madrid (ESP)

2014/15 Barcelona (ESP)

2015/16 Real Madrid (ESP)

2016/17 Real Madrid (ESP)

2017/18 Real Madrid (ESP)

2018/19 Liverpool (ING)

2019/20 Bayern de Munique (ALE)

2020/21 Chelsea (ING)

2021/22 Real Madrid (ESP)

2022/23 Manchester City (ING)

2023/24 Real Madrid (ESP)

2024/25 Paris Saint-Germain (FRA)

2025/26 Paris Saint-Germain (FRA)

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