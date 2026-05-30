PSG bicampeão! Veja a lista de todos os campeões da história da Champions League (Luis Enrique, treinador do PSG, com a taça da Champions)

O Paris Saint-Germain conquistou neste sábado (30/5) o bicampeonato da Champions League. Na Puskás Arena, em Budapeste, o time francês empatou por 1 a 1 com o Arsenal no tempo normal e venceu nos pênaltis para levantar novamente a principal taça do futebol europeu.

Com a conquista, o PSG chegou ao segundo título consecutivo da Liga dos Campeões e entrou para um seleto grupo de clubes que conseguiram defender a coroa continental em temporadas seguidas.

A taça também consolida de vez o clube parisiense entre os campeões da Europa. Depois de décadas de investimento e de sucessivas tentativas frustradas, o PSG agora soma duas conquistas da Champions League em sua galeria de trofeus.

Todos os campeões da história da Champions League

Criada na temporada 1955/56 como Copa dos Campeões da Europa e rebatizada como Champions League em 1992, a competição já teve campeões de dez países diferentes ao longo da história.

O Real Madrid segue isolado como o maior campeão da história da competição, com 15 títulos. Logo atrás aparecem Milan e Liverpool. Confira todos os campeões da Champions League:

Real Madrid (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24) 15 títulos

Milan (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07) 7 títulos

Liverpool (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 e 2018/19) 6 títulos

Bayern de Munique (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13 e 2019/20) 6 títulos

Barcelona (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15) 5 títulos

Ajax (1970/71, 1971/72, 1972/73 e 1994/95) 4 títulos

Inter de Milão (1963/64, 1964/65 e 2009/10) 3 títulos

Manchester United (1967/68, 1998/99 e 2007/08) 3 títulos

Benfica (1960/61 e 1961/62) 2 títulos

Nottingham Forest (1978/79 e 1979/80) 2 títulos

Juventus (1984/85 e 1995/96) 2 títulos

Chelsea (2011/12 e 2020/21) 2 títulos

Porto (1986/87 e 2003/04) 2 títulos

PSG (2024/25 e 2025/26) 2 títulos

Celtic (1966/67) 1 título

Feyenoord (1969/70) 1 título

Aston Villa (1981/82) 1 título

Hamburgo (1982/83) 1 título

Steaua Bucareste (1985/86) 1 título

PSV Eindhoven (1987/88) 1 título

Estrela Vermelha (1990/91) 1 título

Olympique de Marselha (1992/93) 1 título

Borussia Dortmund (1996/97) 1 título

Manchester City (2022/23) 1 título

Campeões da Champions League ano a ano

Confira a lista completa dos campeões da principal competição de clubes da Europa desde a criação da Copa dos Campeões Europeus, na temporada 1955/56:

1955/56 Real Madrid (ESP)

1956/57 Real Madrid (ESP)

1957/58 Real Madrid (ESP)

1958/59 Real Madrid (ESP)

1959/60 Real Madrid (ESP)

1960/61 Benfica (POR)

1961/62 Benfica (POR)

1962/63 Milan (ITA)

1963/64 Inter de Milão (ITA)

1964/65 Inter de Milão (ITA)

1965/66 Real Madrid (ESP)

1966/67 Celtic (ESC)

1967/68 Manchester United (ING)

1968/69 Milan (ITA)

1969/70 Feyenoord (HOL)

1970/71 Ajax (HOL)

1971/72 Ajax (HOL)

1972/73 Ajax (HOL)

1973/74 Bayern de Munique (ALE)

1974/75 Bayern de Munique (ALE)

1975/76 Bayern de Munique (ALE)

1976/77 Liverpool (ING)

1977/78 Liverpool (ING)

1978/79 Nottingham Forest (ING)

1979/80 Nottingham Forest (ING)

1980/81 Liverpool (ING)

1981/82 Aston Villa (ING)

1982/83 Hamburgo (ALE)

1983/84 Liverpool (ING)

1984/85 Juventus (ITA)

1985/86 Steaua Bucareste (ROM)

1986/87 Porto (POR)

1987/88 PSV Eindhoven (HOL)

1988/89 Milan (ITA)

1989/90 Milan (ITA)

1990/91 Estrela Vermelha (SER)

1991/92 Barcelona (ESP)

1992/93 Olympique de Marselha (FRA)

1993/94 Milan (ITA)

1994/95 Ajax (HOL)

1995/96 Juventus (ITA)

1996/97 Borussia Dortmund (ALE)

1997/98 Real Madrid (ESP)

1998/99 Manchester United (ING)

1999/00 Real Madrid (ESP)

2000/01 Bayern de Munique (ALE)

2001/02 Real Madrid (ESP)

2002/03 Milan (ITA)

2003/04 Porto (POR)

2004/05 Liverpool (ING)

2005/06 Barcelona (ESP)

2006/07 Milan (ITA)

2007/08 Manchester United (ING)

2008/09 Barcelona (ESP)

2009/10 Inter de Milão (ITA)

2010/11 Barcelona (ESP)

2011/12 Chelsea (ING)

2012/13 Bayern de Munique (ALE)

2013/14 Real Madrid (ESP)

2014/15 Barcelona (ESP)

2015/16 Real Madrid (ESP)

2016/17 Real Madrid (ESP)

2017/18 Real Madrid (ESP)

2018/19 Liverpool (ING)

2019/20 Bayern de Munique (ALE)

2020/21 Chelsea (ING)

2021/22 Real Madrid (ESP)

2022/23 Manchester City (ING)

2023/24 Real Madrid (ESP)

2024/25 Paris Saint-Germain (FRA)

2025/26 Paris Saint-Germain (FRA)

PSG entra em grupo seleto

O bicampeonato consecutivo coloca o Paris Saint-Germain ao lado de algumas das maiores dinastias da história do futebol europeu.

Antes dos franceses, apenas Real Madrid, Benfica, Inter de Milão, Ajax, Bayern de Munique, Liverpool, Nottingham Forest e Milan haviam conseguido defender o título europeu em temporadas seguidas.

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