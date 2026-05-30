Com o título do PSG, veja a lista de brasileiros campeões da Champions League (Marquinhos é bicampeão da Champions League)

O Paris Saint-Germain-FRA conquistou a Champions League pela segunda vez consecutiva história neste sábado (30/5), ao vencer o Arsenal-ING na final disputada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. Além do título, a decisão também teve impacto direto na lista de brasileiros campeões da principal competição de clubes da Europa.

Com a conquista francesa, Marquinhos e Beraldo, campeões da última edição, “renovam” o título e passam a ser bicampeões.

Caso o Arsenal tivesse vencido, três jogadores nascidos no Brasil passariam a integrar o seleto grupo de campeões da Champions League: Gabriel Magalhães (que perdeu o pênalti decisivo), Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

Brasileiros campeões da Champions League

Com os três atletas do Arsenal, a lista de brasileiros campeões da Champions segue com 62 jogadores nascidos no Brasil. Confira todos os campeões brasileiros da história do torneio:

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2025/26 Marquinhos e Beraldo (PSG)

2024/25 Marquinhos e Beraldo (PSG)

2023/24 Éder Militão, Vini Jr. e Rodrygo (Real Madrid)

2022/23 Ederson (Manchester City)

2021/22 Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Vini Jr. e Rodrygo (Real Madrid)

2020/21 Thiago Silva e Jorginho* (Chelsea)

2019/20 Philippe Coutinho (Bayern de Munique)

2018/19 Alisson, Fabinho e Roberto Firmino (Liverpool)

2017/18 Marcelo e Casemiro (Real Madrid)

2016/17 Danilo, Marcelo e Casemiro (Real Madrid)

2015/16 Danilo, Marcelo e Casemiro (Real Madrid)

2014/15 Daniel Alves, Douglas, Adriano, Rafinha Alcântara e Neymar (Barcelona)

2013/14 Marcelo e Casemiro (Real Madrid)

2012/13 Rafinha, Dante e Luiz Gustavo (Bayern de Munique)

2011/12 David Luiz e Ramires (Chelsea)

2010/11 Daniel Alves, Maxwell e Adriano (Barcelona)

2009/10 Júlio César, Maicon, Lúcio e Thiago Motta* (Inter de Milão)

2008/09 Daniel Alves e Sylvinho (Barcelona)

2007/08 Anderson (Manchester United)

2006/07 Dida, Cafu, Serginho, Kaká e Ricardo Oliveira (Milan)

2005/06 Belletti, Edmílson, Sylvinho, Ronaldinho Gaúcho e Deco* (Barcelona)

2003/04 Carlos Alberto, Bruno Moraes, Derlei e Maciel (Porto)

2002/03 Dida, Roque Júnior, Serginho e Rivaldo (Milan)

2001/02 Roberto Carlos, Flávio Conceição e Sávio (Real Madrid)

2000/01 Élber e Paulo Sérgio (Bayern de Munique)

1999/00 Júlio César, Roberto Carlos e Sávio (Real Madrid)

1997/98 Roberto Carlos e Sávio (Real Madrid)

1996/97 Júlio César (Borussia Dortmund)

1986/87 Celso, Elói, Juary e Casagrande (Porto)

1964/65 Jair da Costa (Inter de Milão)

1963/64 Jair da Costa (Inter de Milão)

1962/63 Dino Sani e Mazzola* (Milan)

1959/60 Canário e Didi (Real Madrid)

1958/59 Canário e Didi (Real Madrid)

Nasceu no Brasil, mas defendeu outra seleção.

A notícia Com o título do PSG, veja a lista de brasileiros campeões da Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo