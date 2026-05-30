Com o título do PSG, veja a lista de brasileiros campeões da Champions League
Ao longo das décadas, Brasil contou com inúmeros protagonistas no maior torneio do futebol europeu
compartilheSIGA
O Paris Saint-Germain-FRA conquistou a Champions League pela segunda vez consecutiva história neste sábado (30/5), ao vencer o Arsenal-ING na final disputada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. Além do título, a decisão também teve impacto direto na lista de brasileiros campeões da principal competição de clubes da Europa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com a conquista francesa, Marquinhos e Beraldo, campeões da última edição, “renovam” o título e passam a ser bicampeões.
Caso o Arsenal tivesse vencido, três jogadores nascidos no Brasil passariam a integrar o seleto grupo de campeões da Champions League: Gabriel Magalhães (que perdeu o pênalti decisivo), Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.
Brasileiros campeões da Champions League
Com os três atletas do Arsenal, a lista de brasileiros campeões da Champions segue com 62 jogadores nascidos no Brasil. Confira todos os campeões brasileiros da história do torneio:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- 2025/26 Marquinhos e Beraldo (PSG)
- 2024/25 Marquinhos e Beraldo (PSG)
- 2023/24 Éder Militão, Vini Jr. e Rodrygo (Real Madrid)
- 2022/23 Ederson (Manchester City)
- 2021/22 Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Vini Jr. e Rodrygo (Real Madrid)
- 2020/21 Thiago Silva e Jorginho* (Chelsea)
- 2019/20 Philippe Coutinho (Bayern de Munique)
- 2018/19 Alisson, Fabinho e Roberto Firmino (Liverpool)
- 2017/18 Marcelo e Casemiro (Real Madrid)
- 2016/17 Danilo, Marcelo e Casemiro (Real Madrid)
- 2015/16 Danilo, Marcelo e Casemiro (Real Madrid)
- 2014/15 Daniel Alves, Douglas, Adriano, Rafinha Alcântara e Neymar (Barcelona)
- 2013/14 Marcelo e Casemiro (Real Madrid)
- 2012/13 Rafinha, Dante e Luiz Gustavo (Bayern de Munique)
- 2011/12 David Luiz e Ramires (Chelsea)
- 2010/11 Daniel Alves, Maxwell e Adriano (Barcelona)
- 2009/10 Júlio César, Maicon, Lúcio e Thiago Motta* (Inter de Milão)
- 2008/09 Daniel Alves e Sylvinho (Barcelona)
- 2007/08 Anderson (Manchester United)
- 2006/07 Dida, Cafu, Serginho, Kaká e Ricardo Oliveira (Milan)
- 2005/06 Belletti, Edmílson, Sylvinho, Ronaldinho Gaúcho e Deco* (Barcelona)
- 2003/04 Carlos Alberto, Bruno Moraes, Derlei e Maciel (Porto)
- 2002/03 Dida, Roque Júnior, Serginho e Rivaldo (Milan)
- 2001/02 Roberto Carlos, Flávio Conceição e Sávio (Real Madrid)
- 2000/01 Élber e Paulo Sérgio (Bayern de Munique)
- 1999/00 Júlio César, Roberto Carlos e Sávio (Real Madrid)
- 1997/98 Roberto Carlos e Sávio (Real Madrid)
- 1996/97 Júlio César (Borussia Dortmund)
- 1986/87 Celso, Elói, Juary e Casagrande (Porto)
- 1964/65 Jair da Costa (Inter de Milão)
- 1963/64 Jair da Costa (Inter de Milão)
- 1962/63 Dino Sani e Mazzola* (Milan)
- 1959/60 Canário e Didi (Real Madrid)
- 1958/59 Canário e Didi (Real Madrid)
- Nasceu no Brasil, mas defendeu outra seleção.
A notícia Com o título do PSG, veja a lista de brasileiros campeões da Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo