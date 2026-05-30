Champions: saiba qual foi o brasileiro com mais gols nesta edição da Liga dos Campeões (Endrick e Gabriel Martinelli )

A Champions League 2025/26 terminou neste sábado (30/5), com o título do Paris Saint-Germain-FRA sobre o Arsenal-ING. Entre todos os brasileiros que disputaram a competição, o principal goleador foi Gabriel Martinelli, do Arsenal.

O atacante encerrou a campanha europeia com seis gols marcados e terminou como jogador nascido no Brasil com mais bolas na rede nesta edição da Liga dos Campeões.

Martinelli teve papel importante na caminhada histórica dos Gunners até a final e superou nomes consagrados como Vinícius Júnior em número de gols no torneio.

Martinelli lidera brasileiros na artilharia

A temporada europeia marcou uma das campanhas mais produtivas da carreira do atacante do Arsenal em competições continentais.

Com seis gols anotados, Martinelli terminou empatado com jogadores como Vitinha (PSG) e e Lamine Yamal (Barcelona).

Brasileiros com mais gols na Champions 2025/26

Confira os jogadores brasileiros que mais marcaram nesta edição da Liga dos Campeões:

Gabriel Martinelli (Arsenal) 6 gols Vinícius Júnior (Real Madrid) 5 gols Igor Paixão (Olympique de Marseille) 4 gols Rodrygo (Real Madrid) 3 gols Gabriel Jesus (Arsenal) 3 gols Marquinhos (PSG) 2 gols Beraldo (PSG) 1 gol

Mbappé foi o artilheiro geral da competição

Apesar do destaque de Martinelli entre os brasileiros, a artilharia geral da Champions ficou com Kylian Mbappé. O atacante francês do Real Madrid terminou a competição com 15 gols e liderou o ranking isoladamente.

Harry Kane, do Bayern de Munique, ficou logo atrás com 14 gols. Já Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Anthony Gordon (Newcastle) e Khvicha Kvaratskhelia (PSG) fecharam o top 5, todos com 10 gols.

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Kylian Mbappé em campo pelo Real Madrid (foto: Real Madrid/Divulgação)

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