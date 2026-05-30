Champions: saiba qual foi o brasileiro com mais gols nesta edição da Liga dos Campeões
Martinelli encerrou a campanha com seis gols marcados e terminou como artilheiro brasileiro nesta edição da Liga dos Campeões
compartilheSIGA
A Champions League 2025/26 terminou neste sábado (30/5), com o título do Paris Saint-Germain-FRA sobre o Arsenal-ING. Entre todos os brasileiros que disputaram a competição, o principal goleador foi Gabriel Martinelli, do Arsenal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O atacante encerrou a campanha europeia com seis gols marcados e terminou como jogador nascido no Brasil com mais bolas na rede nesta edição da Liga dos Campeões.
Martinelli teve papel importante na caminhada histórica dos Gunners até a final e superou nomes consagrados como Vinícius Júnior em número de gols no torneio.
Martinelli lidera brasileiros na artilharia
A temporada europeia marcou uma das campanhas mais produtivas da carreira do atacante do Arsenal em competições continentais.
Com seis gols anotados, Martinelli terminou empatado com jogadores como Vitinha (PSG) e e Lamine Yamal (Barcelona).
Brasileiros com mais gols na Champions 2025/26
Confira os jogadores brasileiros que mais marcaram nesta edição da Liga dos Campeões:
- Gabriel Martinelli (Arsenal) 6 gols
- Vinícius Júnior (Real Madrid) 5 gols
- Igor Paixão (Olympique de Marseille) 4 gols
- Rodrygo (Real Madrid) 3 gols
- Gabriel Jesus (Arsenal) 3 gols
- Marquinhos (PSG) 2 gols
- Beraldo (PSG) 1 gol
Mbappé foi o artilheiro geral da competição
Apesar do destaque de Martinelli entre os brasileiros, a artilharia geral da Champions ficou com Kylian Mbappé. O atacante francês do Real Madrid terminou a competição com 15 gols e liderou o ranking isoladamente.
Harry Kane, do Bayern de Munique, ficou logo atrás com 14 gols. Já Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Anthony Gordon (Newcastle) e Khvicha Kvaratskhelia (PSG) fecharam o top 5, todos com 10 gols.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Champions: saiba qual foi o brasileiro com mais gols nesta edição da Liga dos Campeões foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo