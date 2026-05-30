Dobradinha europeia! PSG bate Arsenal e vence a Champions pela segunda vez consecutiva (Démbelé fez o gol do PSG no tempo normal)

A Europa tem um novo campeão! Neste sábado (30/5), Arsenal-ING e Paris Saint-Germain-FRA se enfrentaram na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, pela grande final da Champions League 2025/2026. Em uma partida marcada por muita tensão e equilíbrio, o PSG levou a melhor nos pênaltis e conquistou o principal título do futebol europeu.

De um lado, o PSG buscava reafirmar sua força continental e conquistar o bicampeonato consecutivo da competição, algo raro na era moderna da Champions. Do outro, o Arsenal tentava encerrar uma espera histórica e conquistar pela primeira vez a Liga dos Campeões, duas décadas após o vice-campeonato diante do Barcelona, na temporada 2005/2006.

A decisão colocou frente a frente dois dos projetos mais sólidos do futebol europeu atual. O PSG apostava na experiência de nomes como Marquinhos, Hakimi, Vitinha e Dembélé, que foram campeões da Europa na temporada passada.

Já o Arsenal confiava na geração liderada por Declan Rice, Martin Odegaard e Bukayo Saka, sob o comando de Mikel Arteta, em busca do título inédito.

No duelo entre as potências, o primeiro tempo foi muito truncado, após o “gol relâmpago” de Havertz. Na segunda etapa, um jogo muito mais aberto após o empate de Dembélé trouxe emoção para o jogo.

O equilíbrio entre os clubes imperou e a decisão foi para a prorrogação, e depois para os pênaltis, após final empate no tempo regulamentar.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O jogo começou eletrizante. Logo aos cinco minutos, o primeiro gol da final saiu. Após dividida entre Marquinhos e Trossard, a bola sobrou para Kai Havertz. O atacante alemão, que fez o primeiro jogo como titular na Champions logo na finalíssima, aproveitou a oportunidade concedida por Mikel Arteta, invadiu a área e fuzilou o goleiro Safonov em um belo chute cruzado. 1 a 0.

Havertz marcou para o Arsenal (foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Na sequência, o Arsenal adotou uma postura mais conservadora, retrair as linhas e “deu” a bola para o PSG jogar. Com isso, a equipe francesa investia em trocas de passes e buscava brechas para potencializar as individualidades de Dembélé, Doue e Kvara, sem tanto sucesso. Quase sempre os destaques individuais franceses estiveram neuralizados por dobras de marcação, o que dificultou a criação de jogadas.

A estratégia inglesa visava dar aos rápidos atacantes Trossard e Saka a oportunidade de contra-atacar em velocidade. Por vezes o Arsenal pareceu estar mais perto de marcar, mesmo com menos posse de bola. Assim, a proposta londrina funcionava e o Arsenal quase chegou ao segundo gol em escapadas do camisa 7.

A toada do primeiro tempo foi esta: o PSG rondava a área, sem muita efetividade, enquanto o Arsenal, de portas fechadas, esfriava o jogo sempre que podia.

Apenas nos acréscimos, aos 48 minutos, o Paris conseguiu assustar, com um chute de Nuno Mendes, defendido em dois tempos por Raya.

O primeiro tempo foi encerrado como começou: com Arsenal no ataque. Após um escanteio para os ingleses, Daniel Siebert pôs fim à etapa antes mesmo da cobrança.

Marquinhos e Havertz disputam jogada na final da Champions (foto: INA FASSBENDER / AFP)

Segundo tempo

A etapa complementar seguiu a tônica dos 45 minutos iniciais. Logo aos dois minutos, o lateral-direito Mosquera recebeu cartão amarelo por cera, em um “recado” que o árbitro deu aos Gunners quanto à perda de tempo.

Os zagueiros Gabriel Magalhães e Saliba atuavam como barreiras intransponíveis e cortavam todos os cruzamentos parisienses, até que aos 16 minutos do segundo tempo, Kvara tabelou com Dembélé e foi derrubado por Mosquera dentro da área. Pênalti!

O PSG, que tinha sofrido 14 pênaltis na temporada e convertido oito, converteu o nono, com Ousmane Dembélé, que deslocou Raya e empatou com a perna direita, para fazer o oitavo gol deme em 13 jogos nesta Champions. 1 a 1. Após o tento, torcedores franceses acenderam sinalizadores e exigiram atuação ostensiva da polícia húngara.

Polícia húngara em ação na final da Champions League, entre PSG e Arsenal (foto: Franck FIFE / AFP)

A partir do gol, o jogo ficou um poouco mais anárquico, com os dois times trocando ataques. Aos 30 minutos, Kvaratshkelia quase virou o jogo para o Paris, mas acertou a trave de Raya, após boa arrancada.

Aos 43 minutos do segundo tempo, o lance que causou um frenesi em ambas as torcidas: Doue pedalou para a cima de Gabriel Magalhães e rolou para Vitinha, que chapou no canto superior direito de Raya, em chute que passou raspando a trave inglesa.

No último lance do tempo normal, ainda deu tempo de Barcola assustar: Após contra-ataque o francês arrancou e bateu forte de perna esquerda, na rede pelo lado de fora.

João Neves e Martinelli disputam bola na final da Champions League (foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Primeiro tempo da prorrogação

A equipes se estudavam, em um jogo que esfriou na prorrogação. Até que, aos 10 minutos, Madueke arrancou para cima de Nuno Mendes e os jogadores se enroscaram: o Arsenal pediu pênalti, mas o árbitro não marcou.

Um drama para os Gunners começou: Hincapié começou a sentir cãibras, após a equipe já ter utilizado as seis substituições.

Segundo tempo da prorrogação

O segundo tempo da prorrogação foi praticamente protocolar. As equipes pareciam temerosas de sofrer um gol que poderia ser fatal e trocaram passes, se estudaram e foram cautelosos.

Assim, quase não houve chances de gols na etapa complementar da prorrogação.

Disputa por pênaltis

Gonçalo Ramos cobrou no ângulo esquerdo, com categoria, e abriu o placar para o PSG: 1 a 0 ;

; Gyökeres deslocou Safonov e igualou para o Arsenal: 1 a 1 ;

; Doué deslocou Raya e botou o PSG na frente de novo: 2 a 1 ;

; Eze bateu para fora e perdeu pelo Arsenal: 2 a 1 ;

; Nuno Mendes parou em Raya e perdeu pelo PSG: 2 a 1 ;

; Rice cobrou com categoria e igualou para o Arsenal: 2 a 2 ;

; Hakimi deslocou Raya e botou o PSG na frente: 3 a 2 ;

; O brasileiro Martinelli cobrou no ângulo direito e empatou para o Arsenal: 3 a 3;

Férias e pausa para a Copa do Mundo

Agora, ambos os clubes encerraram as respectivas temporadas e pausarão as atividades no mês de junho para a Copa do Mundo.

Depois, a temporada 2026/2027 começa e os times voltam a focar exclusivamente nos objetivos esportivos.

Paris Saint-Germain x Arsenal

Paris Saint-Germain

Safonov; Hakimi, Marquinhos (Beraldo aos 1′ do 2º T da prorrogação), Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha (Zabarnyi, aos 1′ do 2º T da prorrogação) e Fabián Ruiz (Zaire-Emery, aos 6′ do 1º T da prorrogação); Doué, Dembélé (Gonçalo Ramos, aos 51′ do 2º T) e Kvaratskhelia (Barcola, aos 38′ do 2º T). Técnico: Luis Enrique.

Arsenal

Raya; Mosquera (Timber, aos 20′ do 2º T), Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Lewis-Skelly (Zubimendi, no intervalo antes do início da prorrogação), Declan Rice (aos 10′, do 1º T da prorrogação) e Odegaard (Gyokeres, aos 20′ do 2º T); Saka (Madueke, aos 38′ do 2º T), Havertz (Eze, no intervalo antes do início da prorrogação), Trossard (Martinelli, aos 38′ do 2º T). Técnico: Mikel Arteta.

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Motivo : Final da Champions League 2025/2026

: Final da Champions League 2025/2026 Local : Puskás Arena, em Budapeste, Hungria

: Puskás Arena, em Budapeste, Hungria Data : 30 de maio de 2026

: 30 de maio de 2026 Gols : Dembélé, aos 20′ do 2º T; Kai Havertz, aos 5′ do 1º T (ARS)

: Dembélé, aos 20′ do 2º T; Kai Havertz, aos 5′ do 1º T (ARS) Cartões amarelos : João Neves, aos 51′ do 2º T; Nuno Mendes, aos 12′ do 2º T da prorrogação (PSG); Mosquera, aos 2′ do 2º T; Saka, aos 8′ do 2º T; Gyokeres, aos 2′ do 1º T da prorrogação (ARS)

: João Neves, aos 51′ do 2º T; Nuno Mendes, aos 12′ do 2º T da prorrogação (PSG); Mosquera, aos 2′ do 2º T; Saka, aos 8′ do 2º T; Gyokeres, aos 2′ do 1º T da prorrogação (ARS) Cartões vermelhos: nenhum

nenhum Árbitro : Daniel Siebert (Alemanha)

: Daniel Siebert (Alemanha) Assistentes : Jan Seidel (Alemanha) e Rafael Foltyn (Alemanha)

: Jan Seidel (Alemanha) e Rafael Foltyn (Alemanha) VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

A notícia Dobradinha europeia! PSG bate Arsenal e vence a Champions pela segunda vez consecutiva foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo