Pênalti com o pé trocado? Dembélé balança as redes na final da Champions League

Depois de mais de uma hora esbarrando na sólida defesa do Arsenal, o time francês chegou ao empate na final da Champions, graças a um pênalti convertido por Dembélé

Vitor de Araújo
Repórter
30/05/2026 14:53

O Paris Saint-Germain-FRA mostrou que não eram favas contadas. Depois de mais de uma hora esbarrando na sólida defesa do Arsenal, o time francês chegou ao empate neste sábado (30/5), na final da Champions League, graças a um pênalti convertido por Ousmane Dembélé.

Os zagueiros Gabriel Magalhães e Saliba atuavam como barreiras intransponíveis e cortavam todos os cruzamentos parisienses, até que aos 16 minutos do segundo tempo, Kvara tabelou com Dembélé foi derrubado por Mosquera dentro da área. Pênalti!

O PSG, que tinha sofrido 14 pênaltis na temporada e convertido oito, converteu o nono, com Ousmane Dembélé, que deslocou Raya e empatou com a perna direita, para fazer o oitavo gol deme em 13 jogos nesta Champions. 1 a 1

Canhoto que prefere bater de direita

O gol chamou atenção não apenas pela importância, mas também pela forma como foi marcado. Canhoto de origem, Dembélé optou por cobrar o pênalti com a perna direita, algo que já virou uma de suas marcas registradas ao longo da carreira.

A curiosidade ganhou repercussão anos atrás, quando o atacante ainda defendia o Rennes-FRA. Em uma entrevista, ele foi questionado sobre qual seria seu pé dominante.

Inicialmente, respondeu que era canhoto. O repórter, porém, insistiu, lembrando que ele costumava marcar muitos gols com a perna direita.

“Porque bato melhor”, respondeu Dembélé, ao explicar por que prefere cobrar pênaltis com o pé direito.

A notícia Pênalti com o pé trocado? Dembélé balança as redes na final da Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

