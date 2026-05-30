Pênalti com o pé trocado? Dembélé balança as redes na final da Champions League
Depois de mais de uma hora esbarrando na sólida defesa do Arsenal, o time francês chegou ao empate na final da Champions, graças a um pênalti convertido por Dembélé
O Paris Saint-Germain-FRA mostrou que não eram favas contadas. Depois de mais de uma hora esbarrando na sólida defesa do Arsenal, o time francês chegou ao empate neste sábado (30/5), na final da Champions League, graças a um pênalti convertido por Ousmane Dembélé.
Os zagueiros Gabriel Magalhães e Saliba atuavam como barreiras intransponíveis e cortavam todos os cruzamentos parisienses, até que aos 16 minutos do segundo tempo, Kvara tabelou com Dembélé foi derrubado por Mosquera dentro da área. Pênalti!
O PSG, que tinha sofrido 14 pênaltis na temporada e convertido oito, converteu o nono, com Ousmane Dembélé, que deslocou Raya e empatou com a perna direita, para fazer o oitavo gol deme em 13 jogos nesta Champions. 1 a 1
GOOOOOOOOOL! O DEMBÉLÉ FOI PRA COBRANÇA DE PÊNALTI E DEIXOU TUDO IGUAL NA DECISÃO: 1 A 1!— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 30, 2026
Canhoto que prefere bater de direita
O gol chamou atenção não apenas pela importância, mas também pela forma como foi marcado. Canhoto de origem, Dembélé optou por cobrar o pênalti com a perna direita, algo que já virou uma de suas marcas registradas ao longo da carreira.
A curiosidade ganhou repercussão anos atrás, quando o atacante ainda defendia o Rennes-FRA. Em uma entrevista, ele foi questionado sobre qual seria seu pé dominante.
Inicialmente, respondeu que era canhoto. O repórter, porém, insistiu, lembrando que ele costumava marcar muitos gols com a perna direita.
“Porque bato melhor”, respondeu Dembélé, ao explicar por que prefere cobrar pênaltis com o pé direito.
