Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Brasil: Carlo Ancelotti revela escalação para amistoso contra o Panamá

Em entrevista coletiva, técnico italiano também avaliou a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de forma positiva

Publicidade
Carregando...
JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
30/05/2026 12:32

compartilhe

SIGA
×
Brasil: Carlo Ancelotti revela escalação para amistoso contra o Panamá
Brasil: Carlo Ancelotti revela escalação para amistoso contra o Panamá crédito: No Ataque Internacional
Brasil: Carlo Ancelotti revela escalação para amistoso contra o Panamá
Brasil: Carlo Ancelotti revela escalação para amistoso contra o Panamá (Treino da Seleção Brasileira na Grana Comary)

Neste domingo (31/5), o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, pelo penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. A bola rola às 18h30 (de Brasília) e a escalação já está definida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em coletiva de imprensa nesse sábado (30/5), Carlo Ancelotti revelou os 11 jogadores que começarão a partida: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vini Jr.

No segundo tempo, a equipe sofrerá mudanças. “Um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores e estádio. Amanhã vão jogar todos”, comentou o treinador italiano.

Dos 26 nomes, apenas quatro não estão disponíveis para o confronto. Neymar se recupera de lesão na panturrilha direita e, por isso, não joga contra o Panamá. Além dele, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli desfalcam o Brasil, pois disputarão a final da Champions League.

O amistoso contra o Panamá marca a despedida da Seleção Brasileira do país, que embarcará em sguida para Nova Jersey, costa leste dos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo. Já em solo americano, o Brasil enfrentará o Egito pelo último amistoso antes do Mundial.

Preparação para a Copa do Mundo

Além do amistoso, a Seleção Brasileira fez os últimos treinamentos na Granja Comary nos últimos dias. Carlo Ancelotti avaliou a preparação como positiva.

“O dia a dia é de felicidade. Estou feliz por estar aqui me preparando para uma Copa do Mundo, com uma equipe forte, jogadores sérios e profissionais. Até agora a preparação tem sido muito boa. Temos tempo para nos preparar bem. O ambiente é bom, bonito, limpo, animado. É uma grande oportunidade para todos fazermos algo importante para este país”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Brasil: Carlo Ancelotti revela escalação para amistoso contra o Panamá foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay