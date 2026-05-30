Brasil: Carlo Ancelotti revela escalação para amistoso contra o Panamá
Em entrevista coletiva, técnico italiano também avaliou a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de forma positiva
Neste domingo (31/5), o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, pelo penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. A bola rola às 18h30 (de Brasília) e a escalação já está definida.
Em coletiva de imprensa nesse sábado (30/5), Carlo Ancelotti revelou os 11 jogadores que começarão a partida: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vini Jr.
No segundo tempo, a equipe sofrerá mudanças. “Um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores e estádio. Amanhã vão jogar todos”, comentou o treinador italiano.
Dos 26 nomes, apenas quatro não estão disponíveis para o confronto. Neymar se recupera de lesão na panturrilha direita e, por isso, não joga contra o Panamá. Além dele, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli desfalcam o Brasil, pois disputarão a final da Champions League.
O amistoso contra o Panamá marca a despedida da Seleção Brasileira do país, que embarcará em sguida para Nova Jersey, costa leste dos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo. Já em solo americano, o Brasil enfrentará o Egito pelo último amistoso antes do Mundial.
Preparação para a Copa do Mundo
Além do amistoso, a Seleção Brasileira fez os últimos treinamentos na Granja Comary nos últimos dias. Carlo Ancelotti avaliou a preparação como positiva.
“O dia a dia é de felicidade. Estou feliz por estar aqui me preparando para uma Copa do Mundo, com uma equipe forte, jogadores sérios e profissionais. Até agora a preparação tem sido muito boa. Temos tempo para nos preparar bem. O ambiente é bom, bonito, limpo, animado. É uma grande oportunidade para todos fazermos algo importante para este país”, disse.
