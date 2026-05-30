Adversário do Brasil na Copa do Mundo vence Curaçao de virada em amistoso (Findlay Curtis comemorando gol pela Escócia)

Adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a Escócia venceu o Curaçao, neste sábado (30/5), pelo amistoso preparatório para o Mundial. De virada, os escoseses ganharam de 4 a 1, no Hampden Park, em Glasgow.

Tahith Chong abriu o placar para o Curaçao aos 17 minutos do primeiro tempo, mas a Escócia empatou aos 45 minutos com gol de Findlay Curtis. No segundo tempo, o adversário do Brasil no Grupo C fez mais três gols para virar e ampliar o marcador. Lawrence Shankland (2x) e Ryan Christie marcaram os gols.

FULL TIME: Scotland 4-1 Curaçao.



Victory in our @FIFAWorldCup send-off, after a Lawrence Shankland double and Ryan Christie penalty added to Findlay Curtis' first-half equaliser #SCOCUW pic.twitter.com/7lg4c2hpWT — Scotland National Team (@ScotlandNT) May 30, 2026

Brasil x Escócia pela Copa do Mundo de 2026

Brasil e Escócia integram o Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Haiti e Marrocos. Portanto, se enfrentam pela primeira fase do Mundial. Essa será a terceira vez na história que as seleções se encontram em fases de grupo. Antes de 2026, o mesmo ocorreu em 1974 e 1998.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey. A Escócia, por sua vez, estreia contra o Haiti, também no dia 13 de junho, no Gillette Stadium, em Boston.

O encontro entre as duas seleções será o terceiro jogo do grupo, no dia 24 de junho, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

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Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Brasil x Marrocos 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey;

Brasil x Haiti 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia;

Brasil x Escócia 24 de junho, quarta-feira,às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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