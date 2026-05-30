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Adversário do Brasil na Copa do Mundo vence Curaçao de virada em amistoso

Escócia será adversária do Brasil na fase de grupos pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026; seleções se enfrentam no dia 24 de junho

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Gazeta Press
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Repórter
30/05/2026 11:44

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Adversário do Brasil na Copa do Mundo vence Curaçao de virada em amistoso
Adversário do Brasil na Copa do Mundo vence Curaçao de virada em amistoso crédito: No Ataque Internacional
Adversário do Brasil na Copa do Mundo vence Curaçao de virada em amistoso
Adversário do Brasil na Copa do Mundo vence Curaçao de virada em amistoso (Findlay Curtis comemorando gol pela Escócia)

Adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a Escócia venceu o Curaçao, neste sábado (30/5), pelo amistoso preparatório para o Mundial. De virada, os escoseses ganharam de 4 a 1, no Hampden Park, em Glasgow.

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Tahith Chong abriu o placar para o Curaçao aos 17 minutos do primeiro tempo, mas a Escócia empatou aos 45 minutos com gol de Findlay Curtis. No segundo tempo, o adversário do Brasil no Grupo C fez mais três gols para virar e ampliar o marcador. Lawrence Shankland (2x) e Ryan Christie marcaram os gols.

Brasil x Escócia pela Copa do Mundo de 2026

Brasil e Escócia integram o Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Haiti e Marrocos. Portanto, se enfrentam pela primeira fase do Mundial. Essa será a terceira vez na história que as seleções se encontram em fases de grupo. Antes de 2026, o mesmo ocorreu em 1974 e 1998.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey. A Escócia, por sua vez, estreia contra o Haiti, também no dia 13 de junho, no Gillette Stadium, em Boston.

O encontro entre as duas seleções será o terceiro jogo do grupo, no dia 24 de junho, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

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Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

  • Brasil x Marrocos 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey;
  • Brasil x Haiti 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia;
  • Brasil x Escócia 24 de junho, quarta-feira,às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

A notícia Adversário do Brasil na Copa do Mundo vence Curaçao de virada em amistoso foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

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