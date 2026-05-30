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Liverpool demite técnico após temporada decepcionante

Treinador holandês estava no clube desde 2024 e levou o Liverpool ao título da Premier League da temporada 24/25

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
30/05/2026 11:08

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Liverpool demite técnico após temporada decepcionante
Liverpool demite técnico após temporada decepcionante crédito: No Ataque Internacional
Liverpool demite técnico após temporada decepcionante
Liverpool demite técnico após temporada decepcionante (Arne Slot treinou o Liverpool por quase dois anos)

O Liverpool anunciou, neste sábado (30/5), a demissão do treinador holandês Arne Slot após temporada abaixo do esperado em 2025/26. Slot deixa o Liverpool como campeão inglês da temporada 2024/25, após assumir o cargo que era o ídolo Jurgen Klopp.

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“O Liverpool FC pode confirmar que Arne Slot vai deixar o seu papel como treinador principal com efeito imediato e que o processo para nomear um sucessor está em andamento. Ele sai com um título da Premier League em seu nome e nossa mais profunda gratidão e apreço”, escreveu o clube nas redes sociais.

Passagem marcante e final decepcionante

Desde que chegou ao comando do Liverpool, em 2024, após a despedida de Klopp, Slot comandou a equipe inglesa em 113 oportunidades, com 66 vitórias, 18 empates e 29 derrotas. Durante suas duas tempóradas à frente do clube, venceu um título, a Premier League de 2024/25.

Na temporada de 2025/26, o rendimento caiu, o Liverpool não levantou troféus e terminou na quinta colocação do Campeonato Inglês, conquistando a classificação para a próxima Champions League pela vaga extra aberta à Liga Inglesa pelo coeficiente europeu.

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A notícia Liverpool demite técnico após temporada decepcionante foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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