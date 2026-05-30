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Ancelotti exalta Brasileirão e lamenta perda precoce de talentos para o exterior

Seleção Brasileira de 2026 é a com mais jogadores do futebol brasileiro desde 2002; técnico falou sobre em coletiva de imprensa neste sábado (30/5)

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
30/05/2026 10:56

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Ancelotti exalta Brasileirão e lamenta perda precoce de talentos para o exterior
Ancelotti exalta Brasileirão e lamenta perda precoce de talentos para o exterior crédito: No Ataque Internacional
Ancelotti exalta Brasileirão e lamenta perda precoce de talentos para o exterior
Ancelotti exalta Brasileirão e lamenta perda precoce de talentos para o exterior (Carlo Ancelotti em entrevista coletiva da Seleção Brasileira)

Desde 2002, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti é a com mais jogadores convocados em ação no futebol brasileiro. Ao todo, são sete nomes. Em entrevista coletiva, neste sábado (30/5), o italiano comentou a qualidade da modalidade no país e exaltou o Campeonato Brasileiro em comparação aos torneios europeus.

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Carlo Ancelotti percorreu diversas cidades do Brasil e acompanhou partidas do Brasileirão para avaliar o desempenho de alguns atletas. “O Campeonato Brasileiro é um campeonato interessante, competitivo, muito equilibrado, com jogadores de qualidade.”

“A verdade é que há de se considerar muito o calendário, óbvio, que é mais complicado que o calendário europeu e o clima, que é mais complicado do que o clima europeu. Então, as vezes, compara a intensidade do Campeonato Brasileiro com a intensidade na Europa e tem que considerar também todos esses aspectos. É um campeonato de qualidade”, declarou.

Ancelotti, no entanto, lamentou a perda precoce do Brasil de grandes talentos para o futebol internacional. Segundo o técnico da seleção Caraninho, o futebol brasileiro acaba por perder em qualidade.

“É óbvio que o Brasil é um país formador de grandes talentos, grandes jogadores. Então, é um país que forma grandes jogadores, mas que não aproveita sempre desses jogadores, porque muitos desses talentos saem do país muito rápido e, nesse sentido, o país perde um pouco de qualidade, porque o futebol brasileiro sendo capaz ter aqui Estevão, Endrick aumenta a qualidade dos jogos e obviamente aumenta a qualidade do futebol.”

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, sobre o futebol brasileiro

Convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 que jogam no país

Dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, sete jogam no Brasil. Quatro deles vestem a camisa do Flamengo. Atletas de Grêmio, Botafogo e Santos também integram a lista.

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  • Weverton (Grêmio) – goleiro
  • Alex Sandro (Flamengo) – defensor
  • Danilo (Flamengo) – defensor
  • Léo Pereira (Flamengo) – defensor
  • Danilo (Botafogo) – meio-campista
  • Lucas Paquetá (Flamengo) – meio-campista
  • Neymar Jr. (Santos) – atacante

A notícia Ancelotti exalta Brasileirão e lamenta perda precoce de talentos para o exterior foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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