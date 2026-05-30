Ancelotti exalta Brasileirão e lamenta perda precoce de talentos para o exterior (Carlo Ancelotti em entrevista coletiva da Seleção Brasileira)

Desde 2002, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti é a com mais jogadores convocados em ação no futebol brasileiro. Ao todo, são sete nomes. Em entrevista coletiva, neste sábado (30/5), o italiano comentou a qualidade da modalidade no país e exaltou o Campeonato Brasileiro em comparação aos torneios europeus.

Carlo Ancelotti percorreu diversas cidades do Brasil e acompanhou partidas do Brasileirão para avaliar o desempenho de alguns atletas. “O Campeonato Brasileiro é um campeonato interessante, competitivo, muito equilibrado, com jogadores de qualidade.”

“A verdade é que há de se considerar muito o calendário, óbvio, que é mais complicado que o calendário europeu e o clima, que é mais complicado do que o clima europeu. Então, as vezes, compara a intensidade do Campeonato Brasileiro com a intensidade na Europa e tem que considerar também todos esses aspectos. É um campeonato de qualidade”, declarou.

Ancelotti, no entanto, lamentou a perda precoce do Brasil de grandes talentos para o futebol internacional. Segundo o técnico da seleção Caraninho, o futebol brasileiro acaba por perder em qualidade.

“É óbvio que o Brasil é um país formador de grandes talentos, grandes jogadores. Então, é um país que forma grandes jogadores, mas que não aproveita sempre desses jogadores, porque muitos desses talentos saem do país muito rápido e, nesse sentido, o país perde um pouco de qualidade, porque o futebol brasileiro sendo capaz ter aqui Estevão, Endrick aumenta a qualidade dos jogos e obviamente aumenta a qualidade do futebol.” Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, sobre o futebol brasileiro

Convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 que jogam no país

Dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, sete jogam no Brasil. Quatro deles vestem a camisa do Flamengo. Atletas de Grêmio, Botafogo e Santos também integram a lista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Weverton (Grêmio) – goleiro

Alex Sandro (Flamengo) – defensor

Danilo (Flamengo) – defensor

Léo Pereira (Flamengo) – defensor

Danilo (Botafogo) – meio-campista

Lucas Paquetá (Flamengo) – meio-campista

Neymar Jr. (Santos) – atacante

A notícia Ancelotti exalta Brasileirão e lamenta perda precoce de talentos para o exterior foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara