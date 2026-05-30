Brasil: Ancelotti elogia mudança em regra da Fifa e comenta impacto do clima na Copa (Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva pelo Brasil)

Neste sábado (30/5), Carlo Ancelotti elogiou a mudança feita pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) nas regras do futebol para a Copa do Mundo, a fim de evitar a famosa “cera”. Em entrevista coletiva, o técnico do Brasil considerou a alteração como positiva.

“Creio que o que a Fifa está propondo para o futebol é bonito para o futebol, evitar a perda de tempo, evitar a simulação. Ontem, falamos com o grupo de arbitagram da CBF, que explicou todas a regras. Eu acho que são regras muito boas para ter um jogo fluído”, pontuou.

O italiano também falou sobre o clima nos países-sede (Estados Unidos, Canadá e México) e como isso impacto no futebol e nos jogos do Brasil. Ancelotti não espera que haja problemas em relação a isso, especialmente pelas adaptações de horários e por alguns estádios serem fechados.

“Acho que vamos estar acostumados. Acho que não vamos ter problema nesse sentido, como tivemos na Itália em 1994, porque mudaram os horários dos jogos, alguns estádios são fechados. Então, acho que não vamos ter problema a esse respeito”, disse.

Amistosos pré-Copa

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho contra o Marrocos. Antes disso, o Brasil tem dois amistosos pela frente, um em solo brasileiro e outro nos Estados Unidos.

Neste domingo (31/5), a Seleção Brasileira recebe o Panamá, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). No dia 6 de junho, a equipe Carinho enfrenta o Egito, nos Estados Unidos.

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Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Brasil x Marrocos 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey;

Brasil x Haiti 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia;

Brasil x Escócia 24 de junho, quarta-feira,às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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