Brasil x Panamá: prováveis escalações e desfalques pelo amistoso

Seleções se enfrentam neste domingo (31/5), às 18h30, no Maracanã; amistoso será o penúltimo do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo

Jessica Mayara
Jessica Mayara
30/05/2026 09:32

Neste domingo (31/5), o Brasil faz seu penúltimo jogo antes da estreia na Copa do Mundo. No Maracanã, a equipe Canarinho enfrenta o Panamá em amistoro preparatório para o torneio mundial. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

A partida marca a despedida brasileira do país rumo aos Estados Unidos. Já em um dos países-sede da Copa do Mundo, o Brasil faz o último teste antes da estreia, contra o Egito, no dia 6 de junho.

Prováveis escalações

Brasil

Contra o Panamá, o técnico Carlo Ancelotti terá a disposição quase todos os 26 jogadores que convocou para a Copa do Mundo.

Quatro jogadores são ausências confirmadas. Neymar se recupera de lesão na panturrilha direita e, por isso, não joga contra o Panamá. Além dele, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli desfalcam o Brasil, pois disputarão a final da Champions League.

  • Provável escalação do Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vini Jr e Luiz Henrique.

Panamá

  • Provável escalação do Panamá: Luis Mejía; Amir Murillo, José Córdoba, Roderick Miller e Eric Davis; Aníbal Godoy, Carrasquilla e Carlos Harvey;Bárcenas, Ismael Díaz e José Fajardo.

Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

  • Brasil x Marrocos 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey;
  • Brasil x Haiti 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia;
  • Brasil x Escócia 24 de junho, quarta-feira,às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

A notícia Brasil x Panamá: prováveis escalações e desfalques pelo amistoso foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

