Ranking dos mais ricos: Real Madrid bate recorde com avaliação de quase R$ 50 bilhões (Mbappé em ação durante jogo do Real Madrid)

Pelo quinto ano consecutivo, o Real Madrid foi nomeado o clube de futebol mais valioso do mundo pela revista Forbes. No ranking divulgado neste mês, o clube espanhol alcançou uma avaliação recorde de 9,5 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 47,9 bilhões), consolidando a posição de liderança no cenário esportivo global.

O sucesso merengue não se reflete apenas em seu valor de mercado. O clube registrou uma receita de US$ 1,27 bilhão (R$ 6,4 milhões) na última temporada, um número que, pela primeira vez, supera o faturamento de franquias da NFL, como o Dallas Cowboys, tradicionalmente a equipe esportiva mais lucrativa do mundo.

A hegemonia espanhola se estende ao segundo lugar, ocupado pelo Barcelona, avaliado em US$ 7,5 bilhões uma diferença de US$ 2 bilhões para o líder. O pódio é completado pelo Manchester United, da Inglaterra, com um valor de mercado de US$ 6,6 bilhões, liderando a forte presença britânica na lista.

A Premier League continua a demonstrar sua força financeira, emplacando 12 clubes entre os 30 mais valiosos do ranking. Desses, seis figuram no top 10, reafirmando o poder econômico do futebol inglês. A Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, também se destaca com oito equipes na lista, mostrando o crescimento do esporte no país.

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Os 10 clubes de futebol mais valiosos de 2026

Real Madrid (US$ 9,5 bilhões) Barcelona (US$ 7,5 bilhões) Manchester United (US$ 6,6 bilhões) Liverpool Manchester City Bayern de Munique Paris Saint-Germain Chelsea Tottenham Arsenal

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