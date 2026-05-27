Campeão inglês, filho de goleiro lendário encerra a carreira aos 39 anos após grave lesão (Goleiro Kasper Schmeichel e Cristiano Ronaldo em jogo da Liga das Naçõe entre Dinamarca e Portugal, em março de 2025)

Aos 39 anos, o goleiro Kasper Schmeichel anunciou a conclusão de sua trajetória no futebol profissional nesta quarta-feira (27/5). A decisão, comunicada por meio das redes sociais e confirmada à emissora dinamarquesa TV2, foi precipitada por uma grave lesão no ombro que impossibilitou a continuidade do jogador.

Schmeichel, que defendia Celtic, da Escócia, optou por pendurar as luvas após constatar a inviabilidade de um pleno restabelecimento físico. Abalado, mas resignado com o veredicto clínico, o arqueiro detalhou que as perspectivas de atuar novamente no patamar mais elevado tornaram-se nulas.

O problema físico teve origem em março de 2025, quando Schmeichel defendeu as cores da seleção da Dinamarca nas quartas de final da Liga das Nações diante de Portugal. Mesmo lesionado, permaneceu em campo. O quadro clínico agravou-se de forma irreversível onze meses depois, durante um embate da UEFA Europa League entre Celtic e Stuttgart.

“Aceitar que o meu corpo pode já não me permitir fazer aquilo que amei mais do que tudo é um dos momentos mais difíceis da minha vida. Consultei vários cirurgiões e especialistas e eles disseram-me que eu não deveria esperar voltar a jogar futebol de primeira divisão.” Kasper Schmeichel

Com a saída dos gramados, encerra-se um capítulo significativo da dinastia Schmeichel. Kasper carregou com distinção o sobrenome herdado de seu pai, o lendário Peter Schmeichel – figura icônica do Manchester United e do Sporting, eleito o melhor goleiro no mundo no início da década de 1990.

Kasper Schmeichel fez história no Leicester City, onde permaneceu por dez temporadas. Ele foi um dos nomes da histórica e surpreendente conquista da Premier League na temporada 2015/16. Pelas “Raposas”, ergueu ainda a Copa da Inglaterra em 2021, consolidando o estatuto de lenda do clube antes de registrar passagens por Nice, Anderlecht e, finalmente, pelo Celtic, onde somou 39 partidas na última temporada e assegurou o bicampeonato escocês.

A nível internacional, o goleiro acumulou 120 convocações pela seleção da Dinamarca, representando seu país nas Copas da Rússia (2018) e do Catar (2022), além de capitanear a equipe até as semifinais da Eurocopa de 2020.

Apesar do desfecho abrupto e longe das quatro linhas, o sentimento manifesto pelo agora ex-jogador é de profunda gratidão.

“Acho que toda a gente sonha em despedir-se no relvado, mas nem sempre se consegue o que se quer. Tive tanto ao longo do caminho, o futebol não me deve nada. O que mais se destaca são as amizades e as ligações que criei”, concluiu Schmeichel.

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A notícia Campeão inglês, filho de goleiro lendário encerra a carreira aos 39 anos após grave lesão foi publicada primeiro no No Ataque por Ailton Bruno do Vale