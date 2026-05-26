Mirassol perde para o Lanús, se classifica mas perde a liderança na Libertadores
Mirassol termina a fase de grupos com 12 pontos e se classifica em segundo, uma vez que a LDU venceu o Always Ready, de virada, por 3 a 2
Na noite desta terça-feira, o Mirassol perdeu para o Lanús por 1 a 0, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida, com mando da equipe argentina, foi disputada no Estadio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires. Agustín Medina marcou o gol do jogo.
Situação do grupo
Com o resultado, o Mirassol termina a fase de grupos com 12 pontos e se classifica em segundo, perdendo a liderança do Grupo G, uma vez que a LDU venceu o Always Ready, de virada, por 3 a 2, com dois gols de Deyverson. Já o Lanús, com nove pontos, ocupa o terceiro lugar.
Resumo do jogo
LANÚS 1 X 0 MIRASSOL
Competição: Copa Libertadores – Rodada 6 (Grupo G)
Local: Estadio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires (ARG)
Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Cartões amarelos: Cardozo e Perez (Lanús); William Machado (Mirassol)
Cartões vermelhos: Nenhum
Gol
Agustín Medina, aos 22 minutos do 1º tempo (Lanús)
Arbitragem
Árbitro: Carlos Benitez (PAR)
Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)
VAR: Antonio Garcia (URU)
Lanús
Losada; Gonzalo Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Agustín Cardozo e Agustín Medina (Biafore); Carrera (Watson), Eduardo Salvio (Sepúlveda), Dylan Aquino (Lucas Besozzi) e Walter Bou (Bruno Cabrera).
Técnico: Mauricio Pellegrino
Mirassol
Alex Muralha; Igor Cariús, João Victor, Willian Machado, Lucas Oliveira (Lucas Mugni) e Reinaldo (Daniel Borges); José Aldo (Alesson), Chico e Eduardo; Galeano (André Luis) e Everton Galdino (Carlos Eduardo).
Técnico: Rafael Guanaes
Como foi o jogo
O gol da partida foi marcado aos 21 minutos do primeiro tempo. A equipe argentina cobrou escanteio na segunda trave. Walter Bou foi atrás da bola e conseguiu dominar dentro da área. O camisa 9 levantou a cabeça e tocou para Agustín Medina, que chegou finalizando cruzado, sem chances para Alex Muralha.
Depois do gol, o Mirassol teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar o sistema defensivo do Lanús, que administrou a vantagem até o apito final.
Próximos jogos
Lanús
Jogo: Instituto x Lanús
Competição: Copa Argentina | 16 avos de final
Data e hora: 30/05 (sábado), às 18h (de Brasília)
Local: Estádio Juan Domingo Perón, em Córdoba (ARG)
Mirassol
Jogo: Athletico-PR x Mirassol
Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 18
Data e hora: 30/05 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Sorteio define oitavas da Libertadores
Com a definição dos classificados, a Conmebol realizará nos próximos dias o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores. O Mirassol, agora no pote dos segundos colocados, poderá enfrentar um dos líderes de grupo na próxima fase da competição continental.
