Estreia, 1º gol e pênalti perdido: estádio da final da Copa é histórico para Neymar (Neymar estreou pela Seleção em 2010, contra os Estados Unidos, no MetLife)

O MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos), ocupa um espaço especial na trajetória de Neymar pela Seleção Brasileira. Foi no estádio estadunidense que o atacante estreou e marcou o primeiro gol pelo Brasil principal, em 2010.

Também foi ali que viveu um dos momentos mais frustrantes da carreira com a camisa amarela: um pênalti perdido de maneira incomum diante da Colômbia, em 2012.

Agora, quase 16 anos depois da estreia histórica, o mesmo palco receberá a final da Copa do Mundo 2026, aumentando ainda mais a história que envolve Neymar e o estádio.

Tudo começou no MetLife Stadium

A relação entre Neymar e o MetLife começou em 10 de agosto de 2010. Naquela noite, o Brasil enfrentou os Estados Unidos em amistoso que marcou o início da era de Mano Menezes na Seleção Brasileira após a Copa do Mundo da África do Sul.

Antes disso, ainda houve forte pressão popular para que Neymar disputasse o Mundial da África do Sul, mas Dunga optou por não convocá-lo, alegando falta de experiência.

Com apenas 18 anos, Neymar recebeu oportunidade como titular logo em sua primeira convocação para a equipe principal. Vestindo a camisa 11, o jovem atacante do Santos precisou de apenas 28 minutos para marcar o primeiro gol pela Seleção.

Após cruzamento de André Santos, Neymar apareceu na área e cabeceou para o fundo das redes. A comemoração ajoelhado no gramado acabou eternizada como uma das imagens mais marcantes do início da trajetória do atacante com a camisa amarela.

Nunca vou me esquecer daquele gol. Foi uma jogada do André Santos em que eu escorei de cabeça. Quase dentro do gol, relembrou Neymar anos depois.

O Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 0 naquela noite, com outro gol marcado por Alexandre Pato.

Neymar celebra com André Santos o primeiro gol pela Seleção (foto: Mike Segar/REUTERS)

MetLife também guarda lembrança amarga para Neymar

Dois anos depois, porém, o mesmo estádio também virou cenário de um episódio negativo para o camisa 10. Em 14 de novembro de 2012, Neymar, ainda usando a camisa 11, voltou ao MetLife Stadium para amistoso contra a Colômbia.

A partida terminou empatada por 1 a 1, mas ficou marcada por sentimentos opostos para o atacante brasileiro. Isso porque Neymar marcou um golaço de falta durante o jogo, mas desperdiçou um pênalti aos 35 minutos do segundo tempo ao isolar a cobrança por cima do gol.

Após a partida, o atacante reclamou das condições do gramado do estádio, que havia sido alterado para receber evento de futebol americano. O episódio acabou entrando para a memória da carreira de Neymar como um dos momentos emblemáticos vividos pelo jogador nos Estados Unidos.

Neymar em Brasil x Colômbia, em 2012 (foto: Adam Hunger/REUTERS )

Estádio acompanhou diferentes fases da carreira de Neymar

Além da estreia histórica e do pênalti desperdiçado, Neymar voltou ao MetLife em outras oportunidades pela Seleção. Os jogos do atacante no estádio foram:

10 de agosto de 2010: Brasil 2 x 0 Estados Unidos estreia e primeiro gol pela Seleção

14 de novembro de 2012: Brasil 1 x 1 Colômbia golaço de falta e pênalti perdido

7 de setembro de 2018: Brasil 2 x 0 Estados Unidos

Final da Copa pode fechar ciclo histórico

Agora, o destino parece criar um roteiro de cinema. O estádio que recebeu: a estreia de Neymar, o primeiro gol pela Seleção e um pênalti incrivelmente perdido, será justamente o palco da final da Copa do Mundo de 2026.

Assim, quase duas décadas depois daquela noite de agosto de 2010, o camisa 10 pode voltar ao mesmo gramado para tentar encerrar um ciclo histórico da forma mais simbólica possível: levantando a taça da Copa do Mundo.

Números de Neymar pela Seleção

128 jogos

79 gols

59 assistências

Maior artilheiro da história da Seleção

Três Copas do Mundo disputadas (2014, 2018 e 2022)

Medalha de ouro olímpica

Campeão da Copa das Confederações

Trajetória na Seleção: ascensão meteórica e protagonismo precoce

Neymar rapidamente virou protagonista da Seleção. No início de 2011, brilhou no Sul-Americano Sub-20, terminando como artilheiro da competição com nove gols e liderando o Brasil ao título.

No mesmo período, porém, começou também a viver suas primeiras frustrações pela equipe principal. Na Copa América de 2011, teve atuações irregulares e viu o Brasil ser eliminado pelo Paraguai nos pênaltis.

A primeira conquista veio sob comando de Luiz Felipe Scolari, em 2013. Na ocasião, Neymar herdou a camisa 10 da Seleção e foi o grande nome da conquista da Copa das Confederações de 2013.

O atacante marcou gols importantes, brilhou contra Uruguai, Itália e México e foi eleito o melhor jogador do torneio após a vitória por 3 a 0 sobre a Espanha na final do Maracanã, em que fez um golaço.

Neymar fez gol na final e foi protagonista da Copa das Confederações, em 2013 (foto: Paulo Whitaker/REUTERS)

Copa de 2014: lesão grave e trauma nacional

Na Copa do Mundo de 2014, Neymar chegou como principal esperança brasileira. Marcou quatro gols no torneio, decidiu jogos e sustentou uma Seleção limitada tecnicamente em diversos momentos.

Nas quartas de final, porém, contra a Colômbia, sofreu uma joelhada do lateral Juan Camilo Zúñiga nas costas e fraturou uma vértebra lombar. Chorando, deixou o campo de maca e foi cortado da Copa.

Sem Neymar, o Brasil sofreu a histórica goleada por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal.

Neymar se lesionou gravemente na Copa de 2014 e foi homenageado pelos companheiros (foto: REUTERS/Leonhard Foeger)

Brilho, críticas e polêmicas

Nos anos seguintes, Neymar alternou grandes atuações e episódios turbulentos. Foi decisivo nas Eliminatórias para as Copas de 2018 e 2022, brilhou em jogos contra a Argentina (em um 3 a 0 acachapante, em 2016) e Uruguai (goleada por 4 a 1, em 2021) e e conquistou a inédita medalha de ouro olímpica nos Jogos do Rio, em 2016.

Na Copa do Mundo de 2018, foi um dos principais alvos de críticas mundiais pelas quedas frequentes em campo, apesar de ter sido constantemente caçado pelos adversários.

Já no Catar, em 2022, viveu talvez seu momento mais doloroso pela Seleção. Após retornar de lesão no tornozelo, Neymar marcou um golaço contra a Croácia na prorrogação das quartas de final e igualou Pelé em gols oficiais pela Seleção. Ainda assim, o Brasil sofreu o empate no fim e acabou eliminado nos pênaltis.

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A notícia Estreia, 1º gol e pênalti perdido: estádio da final da Copa é histórico para Neymar foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo