Fim de uma era: Alexia Putellas abala cenário mundial e se despede do Barcelona (Alexia Putellas, meia-atacante do Barcelona)

Pelas notícias que antecederam a final da Champions League Feminina, a saída de Alexia Putellas do Barcelona era questão de tempo. Mas, por tudo que ‘La Reina’ significa para a equipe espanhola e para a modalidade, a torcida ainda tinha dificuldades de aceitar. Nesta terça-feira (26/5), a capitã abalou o cenário do futebol feminino e deu a notícia que os fãs não queriam se deparar com: é o fim de uma era, ela está de saída.

Alexia se despediu do Barcelona no início da tarde, por meio de um vídeo com duração de pouco mais de cinco minutos. Ela diz se lembrar da primeira ida ao icônico Camp Nou, da oportunidade no time principal um mês depois da morte do pai e da mudança de direção do clube catalão no cenário do futebol feminino. Em diversos momentos, conversou com a torcida. Também se dedicou a agradecer às companheiras.

A meia-atacante ainda deixou um recado para as próximas atletas e anunciou que o jogo de despedida será já nesta quarta-feira (27/5), contra o Real Sociedad, às 14h, no Camp Nou, pela 29ª rodada da Liga Espanhola.

Alexia no Barcelona

A história de Alexia está completamente atrelada ao Barcelona. Assim como a ascensão do Barcelona está completamente atrelada ao nome de Alexia. Ao longo da tarde, o clube catalão tem dedicado publicações à meia-atacante para se despedir: “Um legado, uma ícone, uma capitã. Eterna Alexia” e “Lenda do Barça. Obrigada, Alexia”

A meia-atacante surgiu para o cenário mundial na temporada 2012/13 com a camisa grená. Passaram-se 14 anos, e os 38 títulos são retrato da relação de sucesso. A capitã levantou todas as taças possíveis. Entre elas, 10 da Liga Espanhola, 10 da Taça da Espanha, quatro da Supercopa e quatro da Liga dos Campeões.

O talento e a dedicação também fizeram de Alexia o rosto da Seleção Espanhola. Em 2023, ela conduziu a equipe nacional ao título da Copa do Mundo. Duas conquistas da Liga das Nações estão no currículo.

Qual o destino de Alexia?

O destino de Alexia não foi divulgado oficialmente. De acordo com os jornais espanhóis, ela teria aceitado uma oferta do London City Lionesses, da Inglaterra, para ser uma das protagnistas da Women’s Super League (WSL).

Alexia diz adeus: ‘História perfeita’

Culés, eu me lembro da primeira vez que ouvi os cantos da torcida. Eu tinha seis anos e era a primeira vez que ia ao Camp Nou com meu pai. Naquela época, só via homens jogando no estádio, e nunca imaginaria que, um dia, mais de 90 mil culés estariam ali gritando o meu nome. Ainda sinto a emoção da primeira vez que vesti a camisa do Barça, nas categorias de base.

Vejo como se fosse hoje o orgulho no rosto do meu pai, dizendo que não sairia deste mundo sem ver a filha dele defender essas cores no time principal. Aos 18 anos, e apenas um mês depois do pior momento familiar da minha vida, o Barça apareceu novamente no meu caminho, dessa vez para eu me tornar jogadora do clube, agora no time principal.

Quando a oportunidade chegou, ele já não estava mais aqui, mas, no meu pior momento, o Barça me salvou. É por isso que sempre vou estar em dívida com essas cores. Levamos o time feminino mais longe do que poderíamos imaginar. No começo, ser jogadora de futebol nem era reconhecido como profissão. Hoje, me sinto privilegiada por ter feito parte dessa mudança.

Obrigada a cada culé que nos apoiou e a cada pessoa do clube que nos impulsionou nos bastidores. Foi uma transformação linda e única. Foram 14 temporadas e mais de 500 jogos. Momentos que vão ficar para sempre na história do Barça e no meu coração. Não tenho palavras para descrever o que foi viver tudo isso ao lado das minhas companheiras. Das que abriram caminho e de nós, que chegamos depois para escrever esse legado eterno juntas.

Para vocês que vêm depois da gente, vocês já sabem o que eu sempre digo: a pressão dessa camisa é um privilégio. O futuro do time é de vocês, e vai chegar a vez de vocês fazerem história no melhor clube do mundo. Depois de tudo isso, chegou o momento de reconhecer que eu dei tudo por essas cores.

Foram 14 anos de dedicação diária e obsessão por melhorar constantemente. Sempre disse que essa camisa não pode ser defendida pela metade. E eu reconheço que me entreguei por completo a ela. Por isso, queria dizer a vocês que esta quarta-feira será meu último jogo como jogadora do FC Barcelona.

Fui, e sempre serei, mais uma culé, como todos vocês. E é por isso que não quero que esse seja um momento triste. Isso é apenas o fim de uma etapa, mas, felizmente, eu nasci culé e vou morrer culé. Então, a gente vai se ver de novo. Visca el Barça, sempre, para sempre. Sempre disse que queria que esse momento chegasse enquanto eu ainda estivesse no meu melhor, dando tudo e com 100% de energia. Foi uma história perfeita”.

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A notícia Fim de uma era: Alexia Putellas abala cenário mundial e se despede do Barcelona foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha