Fim de uma era: Barcelona abala cenário mundial e se despede de Alexia Putellas (Alexia Putellas, meia-atacante do Barcelona)

Pelas notícias que antecederam a final da Champions League Feminina, a saída de Alexia Putellas do Barcelona era questão de tempo. Mas, por tudo que ‘La Reina’ significa para a equipe espanhola e para a modalidade, a torcida ainda tinha dificuldades de aceitar e via a transferência distante. Nesta terça-feira (26/5), o clube catalão abalou o cenário do futebol feminino e deu a notícia que os fãs não queriam se deparar com: é o fim de uma era, a capitã está de saída.

Ao longo da tarde, o Barcelona tem dedicado publicações à meia-atacante para se despedir: “Um legado, uma ícone, uma capitã. Eterna Alexia” e “Lenda do Barça. Obrigada, Alexia”. Em um vídeo compartilhado pelo clube, a atleta faz a tradicional saudação à torcida.

O destino de Alexia não foi divulgado oficialmente. De acordo com os jornais espanhóis, ela teria aceitado uma oferta do London City Lionesses, da Inglaterra, para ser uma das protagnistas da Women’s Super League (WSL).

Alexia no Barcelona

A história de Alexia está completamente atrelada ao Barcelona. Assim como a ascensão do Barcelona está completamente atrelada ao nome de Alexia.

A meia-atacante surgiu para o cenário mundial na temporada 2012/13 com a camisa grená. Passaram-se 14 anos, e os 38 títulos são retrato da relação de sucesso. A capitã levantou todas as taças possíveis. Entre elas, 10 da Liga Espanhola, 10 da Taça da Espanha, quatro da Supercopa e quatro da Liga dos Campeões.

O talento e a dedicação também fizeram de Alexia o rosto da Seleção Espanhola. Em 2023, ela conduziu a equipe nacional ao título da Copa do Mundo. Duas conquistas da Liga das Nações estão no currículo.

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